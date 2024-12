Roger Pelàez ('Ejaculant diarrea'): "El tono de mis chistes, rollo obviedad vociferada, reclama grosería y feísmo"

El cómico, historietista y cantante (La Roca del Vallès, 1972) representa una vez al mes el espectáculo mutante 'Ejaculant diarrea' en el Antic Teatre, desde 2017. El libro del mismo título, editado por Males Herbes, recoge 222 tiras y chistes gráficos publicados en el fancín que entrega en cada función.

Se suele decir que el sistema lo acaba asimilando todo, especialmente en el ámbito cultural. ¿Le veremos algún día actuar en una tele o publicar en un grupo editorial?

Hay una frase que dice que un prostíbulo, si dura el tiempo suficiente, acaba teniendo la misma respetabilidad que un ayuntamiento. De manera que sí, cualquier transgresión del ayer acaba siendo la institución del mañana. Creo que lo que marca lo que es o no es institucional son las generaciones de los 50 y los 60. Si eres de los suyos, ya eres institución. Pero, vaya, no sé si me veréis ahí porque me gusta que me dejen en paz y si sales en la tele y todo eso las posibilidades de que te dejen en paz son menos. Aparte, soy un paranoico y no me gusta pensar que la gente me comenta como persona. Las ideas que aporto, sí, adelante, que las comenten tanto como quieran.

¿Por qué utiliza lenguaje grosero y una estética feísta?

Son dos herramientas clásicas en el campo del humor, ¡no lo he inventado yo! Para llamar la atención, para llegar a los acomplejados, para llegar a la gente grosera y fea... También, por no saber dibujar mejor. Si supiera dibujar como [Jordi] Bernet o [Vicente] Segrelles, seguramente no haría humor. Haría memoria crítica o yo qué sé, rollo [Jacques] Tardi. Aunque Tardi dibuja bien y hace humor. Son recursos. Para mí es cómodo porque soy grosero y no dibujo demasiado bien. El tono de mis chistes, rollo obviedad vociferada, reclama grosería y feísmo.

Chistes gráficos de 'Ejaculant diarrea' / ROGER PELÀEZ

¿Alguna vez se siente un aguafiestas por no participar del 'panxacontentisme' general?

Estar contento con la masa siempre es más patético que estar enfadado con la masa. Estar contento con la peña es una finalidad, no un medio. Una vez has llegado, la felicidad no sirve para nada. Y menos la colectiva, porque la felicidad colectiva tiene mucha parte de mierda mesmérica, rollo hipnotista y 'tocomochero'. ¿Realmente te puedes creer a 200.000 personas contentas por alguna cosa? Tiene que haber un promedio de 189.000 gilipollas. Y como yo me las doy de no gilipollas, prefiero hacerme el enfadado. Y acabo estando enfadado. También te digo que me gusta estar contento cuando todo el mundo está enfadado. Sobre todo, que no te den gato por liebre con el rollo de las mayorías. Una mayoría no da la razón a nadie de nada.

Soy un pringado y el tema 'opresión de las personas por otras personas' ocupa gran parte de mi día a día

¿Puede agrupar en grandes categorías los temas de 'Ejaculant diarrea'?

Normalmente, mis grandes temas son las drogas, el sexo y la política. Con esto no quiero decir que sea un entendido ni mucho menos. De hecho, no me entero de nada, por eso mis indagaciones siempre acaban cayendo de pleno en la posmo-astracanada y la chabacanada radical. También están los temas 'observación semiminuciosa de la naturaleza humana' y 'opresión de las personas por otras personas', porque soy un pringado y es un tema que ocupa gran parte de mi día a día.

Chiste gráfico de 'Ejaculant diarrea' / Roger Peláez

¿Tiene más filtro en los chistes gráficos que en el espectáculo?

Diría que no. Aunque en el 'show' a veces acabo llegando a garruladas que no comparto, son cosas que dice el personaje, que habla y habla, y nunca sabes adónde puedes llegar hablando tanto. Es una técnica copiada de Dirk Gently, el detective holístico de Douglas Adams. Te pones a hablar sobre un caso y sabes que lo acabarás resolviendo sin necesidad de haber investigado NADA. Cuando leí la práctica pensé: 'Es justo lo que me pasa a mí'. Me pongo a hablar sobre una tontería y acabo haciendo una ley universal. De carambola. Y al revés, igual. Coges una ley trascendentalísima y, si en vez de tirar del hilo, la extiendes, acabas en una anécdota absolutamente estúpida que te ha pasado por la mañana. Y que te deja en ridículo a ti y a toda la humanidad.

Lo primero que te pasa por la cabeza siempre es la verdad o un insulto. O las dos cosas

¿Qué son los fancines de 'Ejaculant diarrea' respecto del espectáculo homónimo?

En principio, son como programas de mano. A la vez, son como notas a pie de página. No tienen una relación directa con lo que explico en cada 'show', pero sí que puntualizan el tipo de humor. Un poco, 'vale, si quisiera ser sutil lo sería, pero no quiero'. Pongo discursos políticos, sociales o de filósofos pesimistas en plan '¡mirad cuántas cosas sé!' y '¡mirad, todo lo que digo está respaldado por grandes pensadores!'. También son un regalo. Siempre me he preocupado de que el precio sea barato y de que haya abundancia. Tengo que decir que el espectáculo es un fancín oral. Entendiendo fancín como una zona gráfica de libertad radical. Me crié en fancines y por eso siempre digo lo primero que me pasa por la cabeza. Lo primero que te pasa por la cabeza siempre es la verdad o un insulto. O las dos cosas.

Chistes gráficos de 'Ejaculant diarrea' / ROGER PELÀEZ

¿Tiene noticia de que alguna librería haya rechazado vender 'Ejaculant diarrea'?

Hay librerías y bibliotecas que, solo por el título del libro, fruncen el ceño y lo marginan. No puedo dar nombres porque pondría en un compromiso a las personas que me lo han contado. Tampoco son muchas librerías y bibliotecas, ¿eh? Hay más indiferencia que otra cosa. Lo importante para quienes curran en esos sitios no es que la gente se lea los libros, sino que corra la voz de que en sus clubs de lectura hay folleteo. Claro, con un libro que se llama 'Ejaculant diarrea' igual la peña piensa que es un manual y no va. O va cierto tipo de gente con gustos muy sofisticados.

¿Te imaginas la manifestación 'DOR-MIR, LE-ER, PO-DER-PO-PU-LAR'? La veo. Quizá mucha gente no podría ir porque estaría leyendo o durmiendo, eso también

Queda claro en el libro que hay muchas cosas que no le gustan. ¿Puede decir tres cosas que le gusten?

Me gusta estar con los amigos y las amigas en fiestas autogestionadas al margen de recintos comerciales y, si puede ser, al aire libre. Me gusta regalar cosas y me gustan las cosas regaladas, y me gusta la adrenalina que te da empoderarte con tu gente, un piquete de una huelga, una manifestación, detener un desahucio, sabotear un acto fascista... Impedir colectivamente que nos pisoteen, nos ninguneen y nos amarguen la vida es lo que más me gusta del mundo. Dormir, leer y poder popular.

¡Lema de tatuaje!

¿Te imaginas la manifestación 'DOR-MIR, LE-ER, PO-DER-PO-PU-LAR'? La veo. Quizá mucha gente no podría ir porque estaría leyendo o durmiendo, eso también. Pero para cambiar las cosas no hacen falta multitudes. Hace falta gente brillante operando en el momento adecuado en la dirección correcta. Con 12 personas tienes la anarquía. Pero, claro, no 12 personas tan gandulas y quejicas como yo.