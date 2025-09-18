Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Psicología

La psicóloga Amelia Arenas lo deja claro: detectar altas capacidades de adulto es más habitual de lo que piensas

"Hay personas que han pasado por la escuela haciendo lo que han podido, pero sin saber ni comprender por qué les costaba tanta concentrarse o estudiar", explica en una publicación de Instagram

Amelia Arenas, psicóloga: &quot;Muchas personas descubren que tienen altas capacidades ya de adultas. No es raro. Es más común de lo que crees&quot;

Amelia Arenas, psicóloga: "Muchas personas descubren que tienen altas capacidades ya de adultas. No es raro. Es más común de lo que crees" / AI Design.

Cloe Bellido

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Hay personas que, desde pequeñas, son diagnosticadas con altas capacidades, y son tratados toda su etapa escolar en consecuencia, acorde con estas virtudes psicológicas.

Algunos pueden pensar que esto solo se descubre en la niñez... pero para nada es así. Hay gente que se da cuenta de que también 'padece' de altas capacidades de adulto. De ello habla la psicóloga Amelia Arenas en su perfil de Instagram, donde a principios de septiembre cuenta con casi 2000 seguidores.

En su cuenta, habla de psicóloga sanitaria, de evaluación, orientación y apoyo emocional, y también de las personas que tienen altas capacidades.

La realidad es que muchas personas descubren que tienen altas capacidades ya de adultas, cuando empiezan a buscar respuestas a su forma de pensar, sentir o vivir: "No es raro. Es más común de lo que crees".

"Da sentido a mi vida"

En uno de sus vídeos recientes, Arenas responde a un comentario de una usuaria que explica que ha estado diagnosticada con 41 años con doble excepcionalidad: "Aun sin sentido... pero da sentido a mi vida".

Lo cierto, dice, es que "hay personas que han pasado por la escuela, instituto e universidad haciendo lo que han podido, pero sin saber ni comprender por qué les costaba tanta concentrarse o estudiar".

La doble excepcionalidad suele ser diagnosticada durante la etapa escolar y la poseen aquellas personas con altas capacidades intelectuales pero, a la vez, con algún trastorno del espectro autista.

Noticias relacionadas y más

El diagnóstico aclara y sana

Arenas hace explica que, gracias a los avances tecnológicos y científicos, profesionales como ella pueden poner nombre a trastornos o a dificultades mentales con los que personas ya adultas han tenido que lidiar toda su vida, y así ayudarlas a tener una vida normal: "Las altas capacidades no desaparecen con la edad, lo que cambia es la forma en que aprendemos a sobrevivir con ellas. A veces el diagnóstico no solo aclara: también sana".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
  2. La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
  3. El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
  4. Luis Garvía, director en finanzas: 'Es un desastre absoluto que un tercio de las viviendas que se van a adjudicar sea por herencia
  5. Más de 70.000 catalanes están en lista de espera para examinarse de la prueba práctica del carnet de conducir
  6. Luís, pescadero, sobre el anisakis: 'Suelen estar en la ventresca y, si es así, hay que quitarla entera
  7. Carlos Galán, experto en inversión: 'Comprar una casa en la playa o en la montaña es uno de los mayores errores que puedes cometer
  8. Cae en Tarragona una banda que cobraba entre 400 y 600 euros a extranjeros por falsos empadronamientos

Patricia Pardo desvela las novatadas que tuvo que pasar al iniciar sus estudios universitarios: "Fue humillante"

Patricia Pardo desvela las novatadas que tuvo que pasar al iniciar sus estudios universitarios: "Fue humillante"

Europa registra la cifra más alta hasta la fecha de emisiones derivadas de incendios forestales tras un verano de récord

Europa registra la cifra más alta hasta la fecha de emisiones derivadas de incendios forestales tras un verano de récord

El aficionado del Liverpool que se encaró con Simeone lo tilda de “cobarde” y rechaza las acusaciones de racismo

El aficionado del Liverpool que se encaró con Simeone lo tilda de “cobarde” y rechaza las acusaciones de racismo

Un objeto metálico en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge obliga a alterar el servicio de siete líneas de Rodalies

Un objeto metálico en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge obliga a alterar el servicio de siete líneas de Rodalies

David Cronenberg, director de cine: "El mundo sería mejor si todos fuéramos ateos"

David Cronenberg, director de cine: "El mundo sería mejor si todos fuéramos ateos"

Gloria Ramos, experta en Feng Shui: "No se recomienda tener imágenes de personas o ambientes cargados de recuerdos"

Gloria Ramos, experta en Feng Shui: "No se recomienda tener imágenes de personas o ambientes cargados de recuerdos"

Suspendidos los trenes de la RG1 y la R11 entre Figueres y Vilamalla por un atropello

Suspendidos los trenes de la RG1 y la R11 entre Figueres y Vilamalla por un atropello

L'Hospitalet aprobará su nueva ZBE este mes de septiembre y prevé empezar a sancionar en enero de 2026

L'Hospitalet aprobará su nueva ZBE este mes de septiembre y prevé empezar a sancionar en enero de 2026