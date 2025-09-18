La psicóloga Amelia Arenas lo deja claro: detectar altas capacidades de adulto es más habitual de lo que piensas

Hay personas que, desde pequeñas, son diagnosticadas con altas capacidades, y son tratados toda su etapa escolar en consecuencia, acorde con estas virtudes psicológicas.

Algunos pueden pensar que esto solo se descubre en la niñez... pero para nada es así. Hay gente que se da cuenta de que también 'padece' de altas capacidades de adulto. De ello habla la psicóloga Amelia Arenas en su perfil de Instagram, donde a principios de septiembre cuenta con casi 2000 seguidores.

En su cuenta, habla de psicóloga sanitaria, de evaluación, orientación y apoyo emocional, y también de las personas que tienen altas capacidades.

La realidad es que muchas personas descubren que tienen altas capacidades ya de adultas, cuando empiezan a buscar respuestas a su forma de pensar, sentir o vivir: "No es raro. Es más común de lo que crees".

"Da sentido a mi vida"

En uno de sus vídeos recientes, Arenas responde a un comentario de una usuaria que explica que ha estado diagnosticada con 41 años con doble excepcionalidad: "Aun sin sentido... pero da sentido a mi vida".

Lo cierto, dice, es que "hay personas que han pasado por la escuela, instituto e universidad haciendo lo que han podido, pero sin saber ni comprender por qué les costaba tanta concentrarse o estudiar".

La doble excepcionalidad suele ser diagnosticada durante la etapa escolar y la poseen aquellas personas con altas capacidades intelectuales pero, a la vez, con algún trastorno del espectro autista.

El diagnóstico aclara y sana

Arenas hace explica que, gracias a los avances tecnológicos y científicos, profesionales como ella pueden poner nombre a trastornos o a dificultades mentales con los que personas ya adultas han tenido que lidiar toda su vida, y así ayudarlas a tener una vida normal: "Las altas capacidades no desaparecen con la edad, lo que cambia es la forma en que aprendemos a sobrevivir con ellas. A veces el diagnóstico no solo aclara: también sana".