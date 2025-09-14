Psicología
Amelia Arenas, psicóloga: "Muchas personas descubren que tienen altas capacidades ya de adultas. No es raro. Es más común de lo que crees"
"Hay personas que han pasado por la escuela haciendo lo que han podido, pero sin saber ni comprender por qué les costaba tanta concentrarse o estudiar", explica en una publicación de Instagram
Cloe Bellido
Hay personas que, desde pequeñas, son diagnosticadas con altas capacidades, y son tratados toda su etapa escolar en consecuencia, acorde con estas virtudes psicológicas.
Algunos pueden pensar que esto solo se descubre en la niñez... pero para nada es así. Hay gente que se da cuenta de que también 'padece' de altas capacidades de adulto. De ello habla la psicóloga Amelia Arenas en su perfil de Instagram, donde a principios de septiembre cuenta con casi 2000 seguidores.
En su cuenta, habla de psicóloga sanitaria, de evaluación, orientación y apoyo emocional, y también de las personas que tienen altas capacidades.
La realidad es que muchas personas descubren que tienen altas capacidades ya de adultas, cuando empiezan a buscar respuestas a su forma de pensar, sentir o vivir: "No es raro. Es más común de lo que crees".
"Da sentido a mi vida"
En uno de sus vídeos recientes, Arenas responde a un comentario de una usuaria que explica que ha estado diagnosticada con 41 años con doble excepcionalidad: "Aun sin sentido... pero da sentido a mi vida".
Lo cierto, dice, es que "hay personas que han pasado por la escuela, instituto e universidad haciendo lo que han podido, pero sin saber ni comprender por qué les costaba tanta concentrarse o estudiar".
La doble excepcionalidad suele ser diagnosticada durante la etapa escolar y la poseen aquellas personas con altas capacidades intelectuales pero, a la vez, con algún trastorno del espectro autista.
El diagnóstico aclara y sana
Arenas hace explica que, gracias a los avances tecnológicos y científicos, profesionales como ella pueden poner nombre a trastornos o a dificultades mentales con los que personas ya adultas han tenido que lidiar toda su vida, y así ayudarlas a tener una vida normal: "Las altas capacidades no desaparecen con la edad, lo que cambia es la forma en que aprendemos a sobrevivir con ellas. A veces el diagnóstico no solo aclara: también sana".
- El ascenso de alta velocidad del hijo de la presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Banco de España
- La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios
- Luis Garvía, director en finanzas: 'El 45% de las viviendas las tiene gente mayor de 65 años que además cobra pensiones
- Trabajo perseguirá a las empresas que aprovechen el teletrabajo para contratar en el extranjero y pagar menos
- Comprobar si mi número de la Grossa de la Diada 2025 tiene premio
- El éxito de los mercadillos donde vacían casas de lujo: 'Me he comprado un visón por 100 euros
- La Comisión Europea y los fabricantes de automóviles allanan el camino para modificar la prohibición de vender vehículos de combustión en 2035
- Las tormentas dejan un récord histórico de lluvia torrencial en Catalunya y obligan a activar avisos por tiempo violento