Ni andar ni correr suave: el entrenamiento de 10 minutos que ayuda a quemar grasa y proteger la salud

Caminar está de moda. Esta actividad, aunque pueda parecer de lo más sencilla, se ha consolidado como una de las tendencias fitness más populares, accesibles y efectivas para mejorar la salud cardiovascular.

No solo es una actividad económica, sino que es segura e ideal para todas las edades. No obstante, el experto en salud y fitness Marcos Vázquez, fundador de Fitness Revolucionario, ha expresado a través de sus redes sociales que no es suficiente para mantenerse en buen estado físico a largo plazo.

Andar no es suficiente

Si bien andar es una actividad que ayuda a fortalecer el corazón, el sistema inmunitario y a controlar la glucosa, también puede conllevar riesgos menores, como lesiones, llagas o fatiga, si se exceden las capacidades físicas personales, especialmente cuando se es principiante.

Así pues, para cuidar el cuerpo es importante hacerlo con precaución, combinarlo con otros ejercicios y mantener una rutina saludable.

Otras opciones

Vázquez asegura que hay otras opciones que podemos hacer para potenciar nuestra salud. Y, lo mejor de todo, es que se pueden hacer en casa.

Más concretamente, el 'influencer' ha explicado que podemos hacer entrenamientos de fuerza o ejercicios aeróbicos de alta intensidad, también conocidos como HIIT. Mezclar estas dos actividades hace que mejore la resistencia y contribuye a la longevidad y al bienestar general.

Los entrenamientos de fuerza

Los ejercicios de fuerza son una buena alternativa para fortalecer los músculos sin necesidad de tener un equipamiento: las sentadillas ayudan a mejorar la resistencia de las piernas y los glúteos, las planchas abdominales sirven para trabajar el 'core' (que incluye los músculos abdominales, lumbares, de la pelvis, los glúteos y la musculatura profunda de la columna) y la estabilidad, y los fondos en silla, para fortalecer los tríceps y los brazos.

Estos, entre muchos otros, pueden ser útiles para mantener un buen estado físico. Sin embargo, como destaca Vázquez, "si haces además alguna sesión de HIIT, mucho mejor".

Quemar grasas

Se ha demostrado científicamente que el entrenamiento HIIT es muy efectivo a la hora de quemar grasa. Los ejercicios aeróbicos de alta intensidad, siendo más efectivos que los moderados, aumentan el consumo máximo de oxígeno y rejuvenecen las células a nivel molecular.

Asimismo, durante el proceso se liberan mayores niveles de endorfinas y serotoninas, por lo que mejora significativamente el estado del ánimo de las personas.

Ejercicios de alta intensidad

Hasta ahora, siempre se había pensado que el ejercicio vigoroso o de más intensidad tenía el doble de beneficios que el de intensidad moderada, por eso la OMS recomendaba un mínimo de 150 minutos de actividad moderada a la semana o 70 de actividad física intensa.

Sin embargo, un estudio publicado en la revista científica 'Nature' ha revelado que cada minuto de actividad de intensidad alta reduce la mortalidad cuatro veces más que un minuto de intensidad moderada, y que en algunas enfermedades, como la diabetes, la protección resulta hasta nueve veces mayor.

Ante estos nuevos datos, Vázquez ha recomendado un circuito para los principiantes de 10 a 15 minutos: 30 segundos de saltos de tijera, 30 de descanso, otros 30 de 'burpees' (o salto de rana), más de descanso, otros de sentadillas con salto y, por último, 30 segundos de 'mountain climbers' (o escaladores). Aun así, también es bueno caminar.