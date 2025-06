Cornellà programa una treintena de actividades para sus Nits d’Estiu 2025

El Ayuntamiento de Cornellà (Baix Llobregat) ha programado una treintena de actividades para la edición de 2025 de sus ‘Nits d’Estiu’, que se repartirán entre el 2 y el 26 de julio. Todas ellas son propuestas gratuitas y este año se han incluido actividades para los más pequeños. Música de todos los estilos, cine y actividades culturales al aire libre serán así los principales elementos para disfrutar de los espacios de la ciudad de Cornellà, como el parque de Can Mercader o el Castell de Cornellà, explica el consistorio en un comunicado.

El objetivo de este programa cultural es disfrutar del espacio público también durante el verano, pero fuera de las horas de mayor calor, cuando se va el sol. Dentro de este programa, hay actividades tradicionales que julio tras julio se repiten, como pueden ser los miércoles de 'Cine al aire libre', el ‘Sant Ildesound’, el ‘Festival Dansafolk’, el 'Can Mercader Festival' y los conciertos en el Castell.

El 'Cine a la Fresca' es una de las secciones de las Nits d’Estiu más veterana. Cada miércoles, a las 22 horas en la plaza de Catalunya, se proyectará una película para disfrutar en pantalla gigante del cine en la calle.

La música de las Noches

La música es siempre protagonista de esta programación cultural y a lo largo de los próximos días, los vecinos de Cornellà podrán disfrutar de los conciertos de, por ejemplo: Hotel Cochambre, viernes 11, a las 22 horas, en el parque de Can Mercader; el concierto lírico del Castell, jueves 24, a las 22 horas; las actuaciones en la plaza de los Enamorats, el jueves 3 a las 22.15 horas, con Amaia Miranda, y el sábado 19, a las 21 horas, con la Noche Acústica; el 'Can Mercader Festival', el sábado 19, a partir de las 19 horas, en el parque de Can Mercader; y la Noche de Baile con la Cornellà Band, el sábado 5, a las 22 horas, en la plaza de la Sardana.

Noches de Verano Joven

Los jóvenes también tendrán actividades concretas, como el 'Sant Ildesound' (el viernes 4, a partir de las 18 horas, en la plaza de Sant Ildefons) y la 'Fiesta Lúppiter', que, “tras el éxito del año pasado”, celebra su segunda edición en el parque de la Ribera, a las 22 horas, con esta noche de fiesta con dj. También habrá otras novedades, como un espectáculo de humor con Joan Pera, el sábado 12, a las 22 horas, en Can Bagaria; talleres de cuentos de abuela, en la plaza de los Enamorats, el sábado 19, a partir de las 19 horas; y una tarde de talleres familiares, el sábado 26, en la plaza del Pallars.

En esta programación, no podrá faltar el ‘Dansafolk’, los días 11, 12, 13 de julio, con su tradicional degustación de cultura popular catalana, en distintos puntos de la ciudad. En total, 30 propuestas distintas para salir a disfrutar de las noches de verano, con propuestas totalmente gratuitas y repartidas por toda la ciudad.