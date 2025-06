Cornellà amplía su ZBE a toda la ciudad al actualizar su ordenanza tras un revés judicial

Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) vislumbra la implementación de una nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE) después de que los tribunales tumbaran la anterior normativa en 2024. Entre 2020 y 2024, las restricciones de circulación de vehículos contaminantes en Cornellà afectaban únicamente al polígono industrial Famades, integrado en las rondas de Barcelona, es decir, que no tenía afectación directa en los barrios residenciales. Ahora, sin embargo, este paradigma va a cambiar. El Pleno del Ayuntamiento de Cornellà aprobó este miércoles 25 de junio, de forma inicial, una nueva ordenanza de ZBE que, una vez entre en vigor, abarcará toda la ciudad.

En la presentación de la medida en el Pleno, la teniente de alcalde de Presidencia y Seguridad, Emilia Briones, recordó que la aplicación de esta medida es una "obligación por ley", pero insistió en que, desde una mirada supramunicipal, comparten también la voluntad política para "mejorar la calidad del aire". "A través de l'AMB [Área Metropolitana de Barcelona], de forma consensuada, hemos elaborado una ordenanza con los mismos criterios que se aplica en los demás municipios", comentó Briones, quien sostuvo que, lo que el consistorio hace con esta actualización, es "incrementar toda la parte de corresponsabilidad social porque, entendemos que, cuando entre esta ZBE en vigor, no han de dejar a nadie atrás y lo que hacemos es ampliar la pata más social".

"Se introducen exenciones a profesionales cercanos a la jubilación, exenciones por renta y se amplía el abanico de vehículos singulares", apuntó la edil, entre otras exenciones contempladas en la nueva norma. Con todo, Briones señaló también que la ordenanza se aplicará de forma gradual y de manera progresiva": "Se hará una campaña informativa antes de su aplicación".

La aprobación inicial de la nueva ZBE no se incluyó en un inicio en el orden del día del Pleno, sino que entró por la vía de urgencia. Un hecho, junto a otras cuestiones del contenido de propuesta, criticado por los distintos grupos de la oposición, que reprocharon al ejecutivo local —con mayoría absoluta— que incluyera este punto y no esperase al mes de julio. Fue la misma Briones quien defendió que la urgencia venía motivada por la obligatoriedad de cumplir la normativa que tienen todos los municipios de más de 50.000 habitantes y por dar respuesta a unas subvenciones de los fondos 'Next Generation' por valor de siete millones de euros "que te obligan a tener en vigor las ZBE". "Claro que es urgente. Es urgente para no perder subvenciones y es urgente para la salud", añadió. Ahora, se ha abierto un periodo de alegaciones, que el gobierno cornellatense deberá resolver antes de la aprobación definitiva.

Revés judicial

Cornellà fue, junto con L'Hospitalet de Llobregat, la ciudad donde el revés judicial del TSJC dejó sin efecto todas las restricciones de las ZBE. Ocurrió de este modo porque el ayuntamiento ni recurrió la sentencia judicial, como sí hizo Esplugues de Llobregat, ni tenía preparada una nueva ordenanza que subsanara las irregularidades, como sí hicieron la propia Barcelona o Sant Adrià de Besòs.

El escenario ha desembocado en una anomalía que ha durado un año en la pionera ZBE Rondas Barcelona: mientras la capital ha podido multar y limitar la circulación a vehículos contaminantes, Cornellà no. La nueva ordenanza de la ciudad del Baix Llobregat resuelve este rompecabezas jurídico y pone la primera piedra para la vuelta de la normalidad en términos de ZBE al municipio, en esta ocasión ampliando el perímetro restringido a su total de siete kilómetros cuadrados.

La superficie de las ZBE en las ciudades ha estado durante este último año en el centro de la conversación política sobre la medida. Su flexibilización fue, de hecho, una de las concesiones del 'Govern Aragonès' a los ayuntamientos díscolos que criticaron el nuevo decreto catalán aplicable. Sin ir más lejos, el propio alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, se pronunció en un 'Afterwork' de EL PERIÓDICO sobre el "desequilibrio" que, a su juicio, suponía que todo el término municipal de L'Hospitalet quedara cubierto por la ZBE al tiempo que la vecina Cornellà sólo aplicara la medida en un polígono muy delimitado.