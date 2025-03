Cornellà cierra filas con los vecinos y autorizará solo dos conciertos este 2025 en el estadio del Espanyol

Todavía recuerda Mari Ángeles el último concierto de Ramnstein en el RCDE Stadium de Cornellà: “Disparaban unos cañonazos que nos vibraban todos los pisos”. Mari Ángeles, de 57 años, es vecina del barrio de la Riera de Cornellà de Llobregat y vive a unos pocos cientos de metros del campo perico. Los vecinos de la zona se han puesto en alerta ante la posibilidad de que crezca el número de conciertos en el estadio del Espanyol y buscan blindarse ante ello. El Ayuntamiento les escucha y reitera su compromiso de autorizar solo dos conciertos este año, uno en junio y otro en julio.

En septiembre de 2024, el Espanyol, la promotora Concert Studio y la empresa especializada en grandes eventos Prodúceme firmaron un acuerdo con la aspiración de llevar al campo espectáculos a partir de 2025, coincidiendo con los meses de descanso vacacional del fútbol. Es decir, en junio y julio. No es que hasta entonces la pista perica no hubiera acogido antes conciertos u otros eventos, pero lo hacía de forma ocasional, mientras que, con el nuevo acuerdo, el recinto se postulaba como un punto de referencia más habitual para estos grandes eventos.

Mari Ángeles, vecina del barrio de la Riera de Cornellà. / Manu Mitru

Primero, en octubre, se anunció el concierto Robbie Williams para el próximo 5 de julio en el RCDE Stadium. Un mes más tarde, se difundió que Lola Índigo aterrizaría en la plaza blanquiazul el 12 de julio. Sin embargo, este segundo espectáculo quedó en el aire (las entradas están a la venta y prácticamente agotadas) después de que el consistorio cornellatense y el propio club deportivo confirmaran que el ‘show’ carecía de las autorizaciones pertinentes. No ha habido más anuncios desde entonces.

Estas noticias provocaron cierta inquietud en los vecinos de la Riera. Estos ya conviven cada dos fines de semana con los problemas de movilidad, aparcamiento, gentío y, en algunas ocasiones, violencia entre grupos ultras. Por ello aspiran a consolidar el descanso veraniego que les otorga el calendario futbolístico. Fuentes de la asociación de vecinos de la Riera explican que han estado en contacto con el Ayuntamiento desde principios de enero por este tema. La cuestión fue también protagonista de la asamblea general de la entidad a mitades del pasado mes de febrero. Explican que el ejecutivo local ya se comprometió con ellos a que solo habría dos conciertos. Aún así, decidieron presentar un registro en el Ayuntamiento con esos acuerdos para que quedara constancia.

Una calle del barrio de la Riera de Cornellà, junto al estadio del Espanyol. / Manu Mitru

El propio alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, explica a EL PERIÓDICO que el consistorio ya le ha manifestado al Espanyol que ven “con muchas dudas” que, en el momento de parón de La Liga, se hagan festivales en el estadio. Remarca que este año se comprometieron a un máximo de dos conciertos —el de Robbie Williams y otro por concretar— y que no darán ningún permiso más este 2025. Insiste el alcalde en que el posicionamiento municipal no tiene que ver con problemáticas que puedan generar estos espectáculos ya que, más allá de algún incívico, la gente que acude a los conciertos simplemente pasa por el barrio para llegar y marchar del estadio. Sin embargo, señala que, dada la proximidad del campo con los bloques vecinales, ya le han trasladado al club perico que no puede ser que se hagan actividades de forma continuada. Insiste en que no buscan ninguna confrontación con el equipo blanquiazul y que, pese a que les gustaría poder traer artistas porque los vecinos de la ciudad "también van a los conciertos", la ubicación en la que está el campo lo dificulta: "Al final, quemas a la gente".

Fuentes del Espanyol destacan que, por su parte, no han anunciado ningún otro concierto más allá del de Robbie Williams y que no han hablado de hacer más de dos conciertos. “Entendemos dónde estamos y lo que queremos es que la gente de Cornellà se sienta orgullosa de tener el Espanyol en la ciudad”, explican. Las mismas fuentes recuerdan que el estadio cuenta con una serie de posibilidades que desde el club "exploramos y defendemos", pero que ellos se adaptan a las circunstancias, así como a las distintas normativas, y que mantienen conversaciones "constantes" con el consistorio.

Karla, vecina de Cornellà. / Manu Mitru

Más voces vecinales

Mari Ángeles no es la única vecina que ve con malos ojos que el estadio se convierta en un punto de referencia de grandes conciertos. Sentado en un banco, Francisco, de 80 años y vecino de la Riera desde hace más de medio siglo, afirma que “no vería muy bien” el “exceso” de personas que estos espectáculos puedan suponer en momentos puntuales. “Vino un artista alemán y no se podía ni andar de la gente que había. Porque toda la que vende de la ciudad o de fuera desemboca aquí”, recuerda.

También hay vecinos del barrio que ven con buenos ojos que el macro equipamiento, con capacidad para unos 40.000 espectadores, atraiga grandes propuestas musicales. Son ejemplo de ello Monika (55) y Wilson (43), ambos residentes en la Riera y quienes piensan que estos eventos no tienen por qué ser molestos, además de pensar que el público que atraen es distinto al del fútbol.

Wilson, vecino del barrio d ela Riera de Cornellà, junto al estadio del RCD Espanyol. / Manu Mitru

De un modo similar piensa Yolanda (41), antigua vecina de la Riera y quien piensa que es lógico que el Espanyol busque sacar rendimiento del estadio, así como que las promotoras opten por Cornellà antes que Barcelona ciudad en busca de espacios más económicos. En su caso, considera que las molestias vecinales dependerán más de “qué tipo de artista venga y qué público atraiga”. Karla (38), vecina de Gavarra pero con una hija escolarizada en la Riera, remarca que a ella ni el fútbol ni los conciertos le suponen un problema por la distancia a la que se encuentra su casa, pero entiende las quejas de los vecinos por el ruido y colapso en la movilidad que puede derivarse en ocasiones.

El problema de los ultras

En lo que sí coinciden los distintos vecinos consultados es en volver a señalar los problemas que generan los grupos ultras que se arremolinan en el barrio algunos días de partido. Un escenario con el que conviven ya desde hace más de una década. De hecho, esta conviviencia sostenida con estos problemas es uno de los principales argumentos de los vecinos a la hora de rechazar los conciertos. Insisten en que no tienen ningún conflicto con el Espanyol, ni con sus aficionados: "El problema son los ultras", dice Mari Ángeles. En los mismos términos hablan desde la asociación de vecinos de la Riera, desde donde insisten en que "nadie va en contra del Espanyol", pero reconocen el enfado de los vecinos por los inconvenientes que generan "cuatro hooligans".

Vista aérea del estadio del Espanyol, junto a los bloques del barrio de la Riera de Cornellà. / Manu Mitru

Aunque el estadio está partido entre los términos municipales de El Prat de Llobregat y Cornellà, las molestias se concentran en esta última. El alcalde destaca por su parte que, con relación al fútbol, no hay ahora más problemas que en años anteriores. Asevera que los conflictos que se derivan de una "minoría incívica" son los mismos que ocurren en las inmediaciones de cualquier otro gran estadio y que los Mossos d'Esquadra, en quienes recae la responsabilidad de la seguridad de la zona, ya se hacen cargo.

