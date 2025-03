Barcelona alertó al AMB del riesgo de "abrir un canal paralelo" al 112 con su nuevo sistema de seguridad

Las dificultades para implementar políticas metropolitanas en el área de Barcelona no suelen ser tanto de encaje político como territorial. El último ejemplo de ello es el nuevo sistema que desarrolla el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para mejorar la percepción ciudadana en torno a la seguridad de la conurbación de 3,3 millones de habitantes. Pese a que la aprobación definitiva del servicio obtuvo el visto bueno de las grandes fuerzas políticas —PSC, Junts y Comuns excepto ERC y PP, que se abstuvieron—, el Ayuntamiento de Barcelona formuló alegaciones críticas con el proyecto, las cuales fueron finalmente desestimadas. El documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, alerta al AMB de que su novedosa infraestructura digital en torno a la seguridad metropolitana, que contempla alertas de emergencia, corre el riesgo de "abrir un canal paralelo al 112" como teléfono único y de referencia para emergencias según la normativa europea, escenario potencial que Barcelona "no considera adecuado".

El escrito de alegaciones, firmado por la gerente de Seguridad del consistorio barcelonés y excargo de Interior, Maria Teresa Català, pone el acento en dos ocasiones en la posible descoordinación con el 112 del sistema del AMB. Primero, aduce que la documentación aprobada hasta la fecha —una memoria, un reglamento y un proyecto de establecimiento del servicio— no prevé cómo las informaciones sobre Protección Civil se integrarán en el 112. "Después de los esfuerzos realizados durante los últimos años para articular mediante el 112 estas informaciones, no se considera adecuado establecer canales de comunicación paralelos", reza el texto. Posteriormente, el consistorio de la capital catalana insiste en que no queda claro cómo las alertas de emergencia que perfila el proyecto metropolitano se acabarán integrando en el 112. "Reiteramos que no se debería abrir un canal paralelo al 112", subraya el escrito de alegaciones..

Para desestimar estas alegaciones, en el último Consejo Metropolitano del pasado 25 de febrero el AMB respondió que los argumentos del Ayuntamiento de Barcelona o bien habían sido incorporados ya a la memoria del servicio o bien formarán parte del futuro proceso de licitación del mismo. Cabe recordar que la semilla del sistema que el AMB trata ahora de escalar al ámbito metropolitano ya funciona localmente en una quincena de municipios catalanes, Cornellà y L'Hospitalet de Llobregat o Santa Coloma de Gramenet entre ellos. Y lo hace a través de un sistema denominado 'M7 Citizen Security', el cual pivota sobre una 'app' móvil que precisamente ya contempla alertas de emergencia y que gestiona la empresa cornellatense Einsmer Business Designer SL. Aunque nunca ha llegado a cristalizar, la entrada de Barcelona en el sistema sí se ha planteado durante los últimos años.

El encaje entre Policías Locales y Mossos

Los recelos sobre la falta de vehiculación del sistema metropolitano a través del 112, no obstante, vienen de lejos. Cuando el proyecto se anunció, ya saltaron algunas alarmas en el Departament d'Interior de la Generalitat, que ve en el 112 la única vía para vertebrar las emergencias, para las cuales hay ya una 'app' propia ('My 112') y otra más reciente de Mossos que también deriva al 112.

A falta de lo que acabe estipulando la licitación del AMB, que constituirá una empresa mixta con capital público mayoritario y un socio privado para impulsar el servicio, fuentes conocedoras del proyecto del sistema metropolitano afirman que sería deseable su conexión con el 112, aunque admiten dificultades técnicas sobre la mesa pendientes de resolver.

De trasfondo, además, subyace la cuestión del encaje competencial entre Policías Locales y Mossos: tal y como está configurado en las ciudades, el sistema da prevalencia a las Policías Locales y, de hecho, las convierte en un escalón más hasta que una emergencia llega al 112. Al tiempo que los defensores del sistema metropolitano reivindican la proximidad e inmediatez de las Policías Locales, los detractores critican que la infraestructura agrega "ruido" al circuito de las emergencias en Catalunya, tal y como comentaron a este diario algunos agentes de distintas ciudades metropolitanas que lo usan cotidianamente.

A vueltas con la Inteligencia Artificial

Otra de las características del sistema metropolitano que también llamó la atención del Ayuntamiento de Barcelona es la implementación de Inteligencia Artificial (IA) que prevé el proyecto para, por ejemplo, "generar modelos predictivos" vinculados a la seguridad en las ciudades con algoritmos.

En este ámbito, Barcelona hace notar en sus alegaciones al AMB que la incorporación de la capital catalana al servicio metropolitano "está sometida" al cumplimiento de un protocolo específico en cuanto a su estrategia municipal de impulso ético de la IA. Por ejemplo, las alegaciones barcelonesas destacan el compromiso del consistorio a crear dos órganos internos de gobernanza para garantizar la correcta aplicación de los algoritmos.

Estos órganos son una Comisión Transversal para el impulso de la IA ética del Ayuntamiento de Barcelona y una Oficina Técnica de IA del Instituto Municipal de Informática de la ciudad. Este segundo órgano es el encargado de definir técnicamente los estándares, herramientas e implementación de tecnologías de IA sobre los proyectos implantados por Barcelona.

El consistorio, por último, también advierte a la administración supramunicipal de las garantías que considera imprescindible para la gestión de datos personales que prevé el sistema de seguridad metropolitano. Por ejemplo, le recomienda hacer una consulta previa a la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT); le recuerda la necesidad de una evaluación de impacto relativa a protección de datos; o pregunta por si el futuro socio privado de la empresa mixta tendrá acceso a los datos generados por los ayuntamientos.

