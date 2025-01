MAPA | Cabalgata de los Reyes Magos de Cornellà de Llobregat 2025: horario y recorrido

Los Reyes Magos recorrerán las calles de Cornellà de Llobregat el próximo 5 de enero a modo de culminación de las fiestas navideñas que año a año inundan de ilusión los barrios de la ciudad catalana.

Los más pequeños y sus familias podrán asistir a cómo Sus Majestades de Oriente desfilan con sus séquitos por las calles del municipio, donde repartirán caramelos y recogerán las cartas de los niños más rezagados antes de dar paso a la conocida como 'noche más mágica del año’.

Con el propósito de que puedan consultar el recorrido de la Cabalgata de Reyes 2025 en su ciudad, EL PERIÓDICO Cornellà pone a disposición de sus lectores el siguiente mapa con el recorrido calle a calle.

Horarios de la Cabalgata de Reyes

Los Reyes Magos llegarán a Cornellà a las 18 h en la avenida de la Fama. Una vez finalice el espectáculo de llegada, alrededor de las 18.35 horas, los Reyes y los personajes que les acompañan empezarán la cabalgata por la ciudad. A las 20.25 h está previsto que paren en el Ayuntamiento para realizar el tradicional parlamento desde el balcón y, después, continuará la cabalgata por el resto de la ciudad.

La Cabalgata comenzará a las 18.35 h en la avenida del Maresme, entre las avenidas de la Fama y la calle Sant Ferran. Seguidamente, los Reyes Magos iniciarán su periplo por las calles de Cornellà, subiendo por la calle Sant Ferran hasta el parque de Can Mercader, donde girarán por la carretera de L'Hospitalet y llegarán a la calle de Joaquim Rubió i Ors hacia las 19.10 h. Seguidamente, encararán la carretera Sant Joan Despí, y pasarán por la calle Revolt Negre. Seguirán por la carretera de Sant Joan Despí hasta la calle Mercè Rodoreda, por la que preseguirán hasta alcanzar la avenida Can Corts. De este modo, bajarán por la avenida Can Corts hasta la carretera de Esplugues.

Los Reyes y los personajes que les acompañan se dirigirán entonces al Ayuntamiento, hacia las 20.25 h, para realizar el tradicional parlamento desde el balcón. Al finalizar, continuará la cabalgata por la ciudad. De este modo, la Cabalgata seguirá por la carretera de Esplugues y pasará por la calle de la Miranda, donde se prevé que lleguen a las 21.10 h. Tras ello, las carrozas avanzarán hacia la plaza Catalunya y seguirán por la avenida de Sant Ildefons. Girará entonces por la avenida de la República Argentina, a la altura del Mercado de Sant Ildefons, algo que está previsto para las 21.45 h. Así, este año está previsto que el recorrido de la Cabalgata finalice en la plaza de Sant Ildefons a las 21.50 h.

Tras la finalización de la Cabalgata, los Reyes Magos de Oriente, el Mag Maginet y sus pajes inician la noche más larga del año repartiendo por las casas los regalos que los miles de niños y niñas de la ciudad han solicitado.

A la llegada de Sus Majestades, en la avenida de la Fama, y durante los parlamentos de los Reyes en el Ayuntamiento habrá un espacio reservado para personas con diversidad funcional. Además, habrá un tramo inclusivo por la carretera de L'Hospitalet, entre la avenida de los Alpes y la carretera de El Prat, en el que la Cabalgata circulará sin música.

Otras actividades

Previo a la noche más mágica, el Mag Maginet recibe a los niños de Cornellà en su tienda los días 1, 2, 3 y 4 de enero de 2025, de 17.30 h a 21.00 h. El Campamento Oriental se instala en el acceso norte del parque de Can Mercader.

Este año, volverá a haber actividades de animación, paradas de artesanía, y el acceso a la carpa del Maginet (para los niños y niñas entre 3 y 11 años) funcionará por turnos, como en los últimos años que se ha realizado en Can Mercader.