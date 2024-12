Minuto de silencio en Cornellà de Llobregat por el feminicidio de una vecina de la ciudad

La plaza del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat acogió este lunes 23 de diciembre por la noche un minuto de silencio en memoria de la vecina de la ciudad muerta presuntamente a manos de su hijo. La Junta de Portavoces convocó el encuentro a las 18.00 h. Los servicios de emergencias recibieron el aviso el viernes a las 16.50 h de que había una persona muerta en un inmueble en el barrio de Fatjó con signos de criminalidad, y el sábado los Mossos de Esquadra detuvieron en Cervelló (Baix Llobregat) al hijo de la víctima, de 26 años. La consellera de Igualtat i Feminisme, Eva Menor, y el alcalde, Antonio Balmón, participaron en la convocatoria. El ayuntamiento denuncia el asesinato, ofreciendo todos los recursos disponibles a los familiares de la víctima.

En una atención posterior a los medios de comunicación, Menor manifestó la rotunda condena al asesinato: "El 2024 lo cerramos con 20 víctimas, creo que esta cifra debería avergonzarnos como sociedad", ha expresado. "Desde la Generalitat, lo que queremos hacer es una interpelación al conjunto de la sociedad porque sólo trabajando de forma colaborativa podremos acabar con esta vulneración de derechos humanos", ha añadido la consellera.

Por su parte, Balmón calificó de "repugnante" el asesinato de la mujer a manos de su hijo, y pidió no bajar la guardia. "No podemos admitir que esto ocurra en nuestra sociedad, lo que queremos es que esto no vuelva a ocurrir, no es un tema de educación, es un tema de compromiso", expresó. "No hay ninguna justificación, manifestamos nuestra condena", añadió Balmón, deseando que no se vuelva a producir una desgracia de este tipo "en ningún lugar del mundo".

Apoyo institucional

En un comunicado, el consistorio lamentó que la convivencia y el respeto a los derechos cívicos de la ciudadanía "han sido nuevamente alterados por un hecho criminal", por lo que expresan su rechazo y condena. "El consistorio manifiesta el más sentido pésame a la familia de la mujer y como muestra de rechazo convoca a la ciudadanía a sumarse a la manifestación de condena por este asesinato", señala el consistorio en el texto.

Desde el conocimiento de los hechos, el consistorio, junto con la Generalitat, ha aplicado el protocolo contra la violencia de género, poniendo a disposición de la familia todos los recursos disponibles. "La corporación condena y rechaza cualquier conducta no respetuosa con las mujeres y principalmente los gestos y actitudes violentas, haciendo un llamamiento a la concienciación ciudadana".

En este mismo sentido, el consistorio alentó a toda la sociedad a responder de manera contundente contra este tipo de violencia y que "toda la ciudadanía haga presión para que no se tolere ninguna manifestación que la pueda justificar".