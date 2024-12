El Ayuntamiento de Cornellà convoca una manifestación en rechazo por el asesinato de una mujer en la ciudad

El Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat ha convocado una concentración para este lunes 23 de diciembre de 2024 como rechazo al feminicidio de una mujer de la ciudad ocurrido este pasado fin de semana. La manifestación, acordada en la Junta Local de Portavoces, tendrá lugar a las 18 h en la misma plaza del ayuntamiento. "Desgraciadamente, la convivencia y el respeto a los derechos cívicos de la ciudadanía, han sido de nuevo alterados por un hecho criminal", dice el consistorio en un comunicado relacionado con el asesinato de una vecina de Cornellà, presuntamente a manos de su hijo, en el barrio Fatjó de la ciudad del Baix Llobregat: "Nos lleva a expresar nuestro rechazo y condena".

En el texto, el consistorio manifiesta el más sentido pésame a la familia de la mujer y como muestra de rechazo convoca a la ciudadanía a sumarse a la manifestación de condena por este asesinato. Los hechos tuvieron lugar el viernes por la tarde sobre las 16.50 horas cuando la Guardia Urbana de Cornellà tuvo conocimiento de que en el interior de un inmueble había una persona muerta y se activó entonces el protocolo establecido en estos casos. La juez de guardia decretó el secreto del sumario, y agentes de los Mossos d'Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIC) Metropolitana Sur se hicieron cargo de la investigación.

El sábado por la noche, los Mossos emitieron un comunicado, expresando que como fruto de las gestiones de investigación, se identificó al presunto autor el sábado por la tarde en Cervelló y quedó detenido. El supuesto autor, hijo de la víctima, es un hombre de 26 años. Desde el conocimiento de los hechos, el ayuntamiento de Cornellà, conjuntamente con la Generalidad de Catalunya, "ha aplicado el protocolo contra la violencia de género, poniendo a disposición de la familia todos los recursos disponibles, entre ellos la atención social, jurídica y psicológica necesaria para afrontar éste trágico momento", dice el consistorio en su comunicado.

Así, la administración local condena y rechaza "cualquier conducta no respetuosa con las mujeres y principalmente los gestos y actitudes violentas, llamando a la concienciación ciudadana". En este sentido, el ayuntamiento de Cornellà alienta a toda la sociedad para que "responda de forma contundente contra este tipo de violencia y que toda la ciudadanía haga presión para que no se tolere ninguna manifestación que la pueda justificar". El consistorio insiste en hacer saber a todas las mujeres que están viviendo este tipo de situaciones que no están solas, y que, ante cualquier atisbo de violencia, pidan ayuda.