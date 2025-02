Bon Preu acelera su estrategia de expansión y planea abrir 12 nuevos súpers en 2025

El grupo catalán de supermercados y gasolineras Bon Preu seguirá ganando músculo este 2025. La compañía propiedad del empresario Joan Font, la segunda con más penetración en Catalunya tras Mercadona, planea abrir otra docena de establecimientos a lo largo de este año, además de 8 gasolineras. De materializarse estas intenciones, que, solo el año pasado, se tradujeron en 80 millones de euros de inversión, la empresa habrá sumado más de 30 supermercados a su red en los últimos cinco años, además de las varias reaperturas o transformaciones de pequeños establecimientos en locales mucho mayores.

No parece, ni mucho menos, que sus ambiciones hayan tocado techo. Si todo va según lo previsto, 2025 será el año más dinámico en aperturas de los últimos ejercicios. Han sido 7 nuevos súpers en 2024, por ejemplo, y fueron 6 –sin contar las reubicaciones– en 2023.

La cadena advierte de que la de este año es una planificación provisional, pero, por ahora, su propósito es abrir 5 establecimientos Bonpreu en Terrassa (dos distintos), Barcelona ciudad (en plena Travessera de Gràcia), Coma-Ruga, Cervelló y Mollet del Vallès; 6 supermercados Esclat en Cunit (a cambio del cierre del Bonpreu actual), Ametlla de Mar, Badalona, Mollerussa, Castellar del Vallès y Palafolls; y 8 gasolineras, la mayoría anexionadas a los nuevos locales Esclat, pero también otras en Sant Pere de Ribes y La Seu d’Urgell.

Así pues, el foco parece estar puesto sobre las provincias de Barcelona y Tarragona. Según la última memoria anual hecha pública, el barcelonés es, con mucha diferencia, la comarca donde más supermercados Bonpreu hay. Son unos 40, una vez sumados los que se han abierto a lo largo del año pasado. En Esclats gana también esta zona, con el Vallès Occidental en cabeza.

Criterios de apertura

“Si no hay más establecimientos en Barcelona ciudad es porque es difícil encontrar locales que se ajusten a las necesidades: metros cuadrados, ubicación, precio…”, admiten fuentes de la cadena que, pese a todo, niegan la mayor. “No nos centramos solo en una zona concreta, sino que siempre estamos atentos a las oportunidades y cuando una nos parece buena y que encaja, no la desaprovechamos”, abundan. Lo que también es clave –profundizan– es que los terrenos estén pensados ya para ese uso, ya que, si no, la operación puede retrasarse mucho por culpa de los trámites administrativos.

En cualquier caso, lo que parece claro viendo el mapa es que el área favorita para los Bonpreu es el litoral catalán y que, pese a que los Esclat llegan algo más al interior, Lleida es la gran tarea pendiente de la cadena.

“No es una cuestión de falta de interés –aclaran desde la compañía–. En muchas ocasiones es, como decíamos anteriormente, una falta de oportunidades que nos encajen: en metros cuadrados, precio, a nivel administrativo, volumen de población…”. Lleida tiene menos población que Barcelona y es más complejo cubrirla logísticamente, aunque es algo que creen que cambiará drásticamente cuando esté lista su Ciutat Logística de Montblanc.

Bon Preu cuenta actualmente con unos 215 supermercados (entre los casi 140 Bonpreu, los 60 Esclat y los 15 minimercados) y más de 60 gasolineras, además de dar servicio a más de 5 millones de clientes a través del portal 'online'.

Suscríbete para seguir leyendo