El sector del aceite pide más controles contra las aceiteras rellenables que aún proliferan en bares y restaurantes

Hace ya más de 10 años que la ley obliga a los establecimientos de hostelería a servir el aceite (y el vinagre también) en su envase original y a prescindir de las aceiteras y vinajeras rellenables, tan habituales hasta entonces en bares y restaurantes. Pero una década después, no parece que el sector haya tomado nota. Tampoco los clientes, que aceptan, sin cuestionárselo, que se les presenten en la mesa recipientes rellenados o botellas sin el correspondiente tapón de seguridad. "El incumplimiento es persistente, las aceiteras quedaron prohibidas en bares y restaurantes en 2013 y, tanto tiempo después, aún seguimos encontrando sitios en los que se incumple la ley", asegura el presidente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, Pedro Barato. La entidad, que integra desde productores y transformadores hasta envasadores y comercializadores, va a poner en marcha una campaña para denunciar la situación, concienciar a los consumidores y exigir a las administraciones a que extremen los controles contra estas prácticas ilegales.

"La ley obliga a presentar los aceites de oliva en envases inviolables, que garanticen al 100% la integridad del producto y estén debidamente etiquetados", prosigue Barato. Pese a que la interprofesional no dispone de datos oficiales -se han solicitado al Ministerio de Consumo pero todavía no los ha facilitado-, "sí le puedo decir que el sector ha notado un claro retroceso en el cumplimiento de la norma de la pandemia a esta parte", indica Barato. "Es más -agrega-, traslado este reto a sus lectores para que piensen en cuántos de los establecimientos de hostelería que frecuentan se cumple la norma a rajatabla... Me temo que se sorprenderán".

La interprofesional ha retomado la campaña '¿Peeerdona?', protagonizada por la actriz Rossy de Palma y que ya alcanzó un gran impacto en 2017 y 2018. "Queremos que se entienda que cumplir esta norma no es simplemente un trámite burocrático, sino una garantía de calidad y autenticidad", señala el presidente de la entidad, que considera que cumplir con la normativa "es un indicador claro de un establecimiento que cuida de su cliente y es transparente con los productos que ofrece".

La imagen del local... y de la producción aceitera

"No estamos hablando de un problema exclusivo de bares o establecimientos modestos. Encontramos esta anomalía incluso en las salas de restaurantes de renombre", prosigue el presidente de la interprofesional aceitera, que lamenta que "lo más frustrante de todo es que algunos hosteleros no parecen darse cuenta de que la norma redunda en una mejor imagen de su local". En un país que es líder mundial del aceite de oliva, tanto en cantidad como en calidad, el sector considera que las mesas de los locales de comidas son escaparate de primer orden para dar a conocer la potente producción local y el hecho de que el cliente se encuentre botellas rellenadas no ayuda.

¿Cómo puede ayudar el consumidor? "Lo más efectivo es, sin duda, que exija sus derechos. Que cuando un establecimiento le ofrezca un envase que no cumpla la ley, pida otro que cuente con todas las garantías que contempla la norma", señala Barato. Si transige y no pide que se le ofrezca el envase original o monodosis, que establece la ley, "¿cómo puede estar seguro de que lo que va a consumir es realmente aceite de oliva virgen extra y no una mezcla de otras grasas?, ¿qué fecha de consumo preferente tiene?, o ¿quién se hace responsable en caso de un problema alimentario?", cuestiona.