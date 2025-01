El Gobierno revisa la normativa alimentaria y reconoce por primera vez el jamón de pavo y la horchata sin azúcar

Aunque llevan tiempo fabricándose, ni el jamón de pavo ni la horchata sin azúcares añadidos, ni tampoco los vinagres balsámicos aromatizados con otros ingredientes, cuentan en la actualidad con una normativa que ampare su proceso de producción. Simplemente, son productos que se empezaron a elaborar en un momento dado y se popularizaron, pero no existe todavía un reglamento que establezca cuáles han de ser, por ejemplo, los mínimos de calidad. Por eso, y porque hay casos también de alimentos en los que han aparecido nuevas normativas de la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura ha abierto un procedimiento para adaptar "las normas de calidad alimentaria a la realidad productiva y tecnológica actual y a las nuevas demandas de los consumidores".

El proyecto de decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia alimentaria que ha presentado esta semana el Gobierno, y que se mantendrá a exposición pública hasta el 12 de febrero, habla asimismo de las galletas, de la mortadela, del pan sin gluten, de las aceitunas rellenas y de la sidra y la sangría. El propósito, indica el ministerio en su exposición de motivos, es "modernizar las normas alimentarias afectadas, proporcionar seguridad jurídica a los operadores, simplificar ciertos trámites administrativos y mejorar la información alimentaria a los consumidores".

Además, el proyecto contempla la derogación de disposiciones obsoletas que ya no responden a la realidad productiva actual. En algunos casos, estas regulaciones quedan cubiertas por normativas posteriores o por la legislación de la Unión Europea, indica el departamento que dirige el ministro Luis Planas.

"El jamón de pavo es un derivado cárnico que se comercializa desde hace más de 25 años, contando con una elevada presencia en el mercado y siendo un producto claramente conocido e identificado por el consumidor", recoge el borrador del decreto del Ministerio de Agricultura, que visto el éxito de este tipo de fiambre y visto que los compradores lo reconocen bajo el nombre de 'jamón', "se considera procedente reconocer esta denominación habitual como una denominación legal". Queda, pues, oficializado que el de pavo también puede ser jamón.

En cambio, el reglamento de los derivados cárnicos, deberá dejar de incluir en su lista de productos la mortadela de Bolonia cuando esta se haya producido en España. Esto es así porque existe ya una indicación geográfica protegida (IGP), reconocida por la Unión Europea, que se denomina Mortadella Bologna y que solo admite a la elaborada en esa ciudad italiana. Así, "y a fin de no crear confusión en el consumidor con respecto a productos no amparados por esta IGP", la mortadela hecha en España no podrá comercializarse bajo la acepción anterior.

El capítulo de los derivados cárnicos incluye también los términos 'natural' y 'artesano', dos conceptos que hasta ahora no estaban reconocidos oficialmente en los etiquetados de embutidos y fiambres, a diferencia de lo que ocurre con otros alimentos.

En lo relativo a los vinagres, el decreto prevé dos cuestiones. Por una parte, autoriza que los que están hechos a partir de mostos con denominación de origen o indicaciones geográficas protegidas puedan incrementar su acidez, ya que "el alcohol residual puede evolucionar a lo largo de la vida útil del producto, dando lugar al incremento del contenido en ácido acético". Asimismo, y ante el auge que está teniendo en los últimos años el vinagre balsámico, el decreto prevé que se pueda revisar el reglamento "para que se puedan emplear como ingredientes facultativos del vinagre el mosto de uva concentrado y el mosto de uva concentrado rectificado", dos ingredientes cada vez más utilizados en la elaboración de este condimento.

En el caso de aceitunas rellenas, constata el borrador del decreto, puede encontrarse en el mercado una gran variedad de rellenos y de fórmulas comerciales. "A fin de garantizar que se informa de una manera precisa al consumidor, conviene especificar que, en el caso de que el relleno se realice en forma de pasta, será obligatorio indicar esta característica en el listado de ingredientes". De este modo, si unas aceitunas están rellenas de pasta de anchoas (en lugar de un trozo de anchoa), en el envase se tendrá que especificar que se trata de 'pasta' y, luego, en el detalle de los ingredientes, detallar exactamente qué contiene ese relleno.

En este caso, lo que hace el decreto es enmendar un olvido de la normativa sobre la calidad del pan, que data de 2019. En esa norma se abría la posibilidad de distinguir, en los envases, entre el pan común o el pan especial, pero en ningún caso se pensó en incluir estas categorías para los panes sin gluten. A partir de ahora, en los establecimientos comerciales aparecerán, pues, las nuevas denominaciones de 'pan común sin gluten' y de 'pan especial sin gluten'.

Más que un olvido, en el caso de la horchata lo que ha ocurrido es que la reglamentación ha quedado superada por los hábitos de los consumidores. El código actual para la elaboración de esta bebida derivada de la chufa data de 1988 y, en estos años, dice el decreto de Agricultura es obvio que "las tendencias de consumo han evolucionado y existe una demanda creciente por parte de la sociedad de poder consumir horchata sin azúcares añadidos o con un contenido reducido de azúcares". "Por consiguiente, se debe modificar esta norma para permitir la elaboración de horchata con un contenido de azúcares modificado, posibilitando al sector productor elaborar horchatas que satisfagan las demandas del mercado", establece el decreto.

Finalmente, se redefine el concepto de preparados grasos (lo que incluye, entre otros productos, a la margarina) de manera que los productos que contengan aceite de oliva u orujo de oliva, mezclados con otros aceites o grasas de origen vegetal, no puedan ser incluidos en esta definición, ya que hasta ahora, tal y como estaba redactado el reglamento de estos preparados se podía "generar una incompatibilidad con la normativa aplicable a los aceites vegetales comestibles".

La norma también prevé derogar otros reglamentos superados por legislación de la Unión Europea como los referidos a la sangría y otras bebidas derivadas del vino, vinos aromatizados y el 'bitter-soda'.

