España pierde otros 9.000 comercios en el último año

Pese a ser el consumo uno de los grandes motores del crecimiento económico actual (es decir, que la gente gasta), pese a llegar el comercio a la Navidad con la impresión de que va a vivir una campaña fantástica (como ya lo ha sido, hace unas semanas, el Black Friday), el goteo de negocios que bajan la persiana no cesa. Así lo indican los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social sobre los que pone el foco la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) este lunes. De acuerdo con este balance, en noviembre había 731.759 personas dadas de alta como autónomos dedicadas al comercio, 8.800 menos que en noviembre del año anterior.

Es una diferencia menor a la que se daba entonces (14.300 autónomos menos) o en 2022, cuando se registraba un descenso de 17.400, pero significa que el problema persiste. En Catalunya ocurre poco más o menos lo mismo: en noviembre había 115.400 comerciantes autónomos, 1.400 menos que hace un año, 3.100 menos que hace dos y 6.100 menos que hace tres.

"Esta tendencia no solo pone en riesgo la viabilidad de miles de actividades económicas y empleos, sino que también afecta gravemente a la vida económica, social y cultural de los barrios", apunta, en un comunicado, UATAE.

La asociación relaciona los cierres con la "competencia desigual" de las grandes plataformas digitales y de las campañas de descuentos como el Black Friday, a las cuales ellos no se pueden sumar por no poder permitirse semejantes rebajas al inicio de la temporada de compras. Esto, denuncian, limita sus posibilidades de competir. A ello se añade, dicen, la subida del coste de los alquileres comerciales, la subida de los intereses o que la situación que ha vivido el mercado los últimos meses y años no ha invitado a la gente a comprar. Y, en caso de hacerlo, el público ha orientado sus compras hacia el precio más barato posible.

Reclamo a la sociedad

De ahí que UATAE haya dirigido sus demandas tanto a la administración pública, como a la sociedad en general. En este caso, la entidad ha aprovechado para hacer un llamamiento relacionado con la Navidad: optar, en estas fiestas, por "realizar las compras en el comercio local, una alternativa sostenible y de calidad, que contribuye a dinamizar la economía de los territorios y a mantener vivos los entornos urbanos".

"Estamos ante una situación que no podemos ignorar –refuerza la secretaria general de esta asociación, María José Landaburu–. Cada comercio que cierra no solo supone la pérdida de un negocio, sino la desaparición de puestos de trabajo y de vida en nuestros barrios y pueblos, no podemos mirar hacia otro lado". "Esta Navidad, debemos hacer un esfuerzo por ser conscientes del impacto de nuestras decisiones, cada vez que elegimos comprar en el comercio local estamos generando empleo, cuidando el medioambiente y contribuyendo al futuro de nuestras ciudades", remata Landaburu.

En cuanto a la demanda política, UATAE la ha centrado en pedir políticas específicas que protejan a estos pequeños negocios: desde más ayudas públicas, hasta un mayor control sobre la "competencia desleal" de las grandes plataformas y una regulación más "equitativa" de los horarios de apertura.