DFactory muestra al conseller Ordeig su modelo para impulsar el futuro de la agroalimentación

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, acompañado por la secretaria de Alimentación, Rosa Cubel, han visitado el DFactory Barcelona, donde han mantenido una reunión de trabajo con el presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué.

Durante la visita, el conseller ha podido conocer de primera mano el modelo impulsado por el CZFB para liderar la transformación industrial hacia una economía más digital, sostenible y conectada, con el DFactory Barcelona como epicentro de este cambio.

El DFactory Barcelona representa mucho más que un espacio físico. Es el lugar donde la industria del siglo XXI aterriza, colabora y crece. Un entorno concebido para facilitar la interacción entre empresas, talento y tecnología, donde la innovación se materializa en soluciones reales aplicadas a los procesos productivos.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, Òscar Ordeig, ha hecho una valoración muy positiva de su visita a DFactory Barcelona y ha puesto en valor su papel como ecosistema tecnológico de referencia que puede contribuir decisivamente a la transformación de la agricultura, la ganadería, la pesca y la alimentación: "DFactory Barcelona es un ejemplo muy claro de cómo la innovación, la tecnología y la colaboración entre sectores pueden contribuir a transformar la economía productiva del país. Las soluciones que se desarrollan en este ecosistema, vinculadas a ámbitos como la inteligencia artificial, la robótica avanzada, la biotecnología, la sensorización o el uso de datos, abren nuevas oportunidades para el sector agroalimentario y pueden ayudarnos a avanzar hacia una producción más eficiente, sostenible y competitiva. Cataluña tiene un tejido agroalimentario muy potente, y conectarlo con espacios de innovación como este es clave para reforzar la soberanía alimentaria, generar valor añadido y dar respuesta a los grandes retos de futuro".

Un ecosistema de industria 4.0 que es referente en Europa

Durante el recorrido, el conseller Ordeig ha podido conocer algunas de las empresas instaladas en el DFactory, que trabajan en ámbitos como la robótica, la inteligencia artificial, la impresión 3D o la ciberseguridad, y que forman parte de un ecosistema altamente especializado que impulsa el desarrollo industrial avanzado. Actualmente, el DFactory Barcelona se encuentra al 100 % de ocupación, con 46 empresas instaladas que ya generan más de 300 puestos de trabajo directos y más de 1.200 indirectos. Este entorno colaborativo ha permitido el desarrollo de 63 patentes a nivel mundial, evidenciando el potencial innovador del proyecto y su capacidad para generar conocimiento aplicado.

El proyecto, además, continúa creciendo. El CZFB está impulsando una ampliación del DFactory Barcelona que permitirá alcanzar los 60.000 m² de superficie, consolidándolo como uno de los mayores hubs industriales tecnológicos del sur de Europa y reforzando su capacidad para atraer nuevas empresas y centros de innovación.

Precisamente, durante la reunión, Pere Navarro y Blanca Sorigué han manifestado al conseller Ordeig la relevancia estratégica del sector agroalimentario dentro del ecosistema del DFactory Barcelona. En un contexto marcado por el cambio climático, están emergiendo nuevas formas de cultivo vinculadas a la eco-agricultura que requieren un alto desarrollo tecnológico, posicionando al DFactory Barcelona como un entorno idóneo para acoger un centro de innovación específico en este ámbito.

En este sentido, el presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, ha destacado que "el sector agroalimentario es uno de los grandes activos económicos y sociales de nuestro país, y también uno de los ámbitos donde la innovación puede generar un impacto más directo sobre la competitividad, la sostenibilidad y la calidad de vida de las personas".

"Desde el CZFB queremos contribuir a esta transformación poniendo al servicio del sector un ecosistema como DFactory Barcelona, capaz de conectar tecnología, empresa y conocimiento aplicado. Hoy, los retos vinculados al cambio climático, a la eficiencia de los recursos o a las nuevas formas de producción requieren respuestas industriales avanzadas, y DFactory es un entorno idóneo para dar respuesta a los grandes objetivos del futuro", ha añadido Navarro.

La agroalimentación gana protagonismo en BNEW 2026

Asimismo, han destacado que la agroalimentación será uno de los nuevos verticales de la Barcelona New Economy Week (BNEW 2026), que se celebrará del 5 al 7 de octubre en el propio DFactory Barcelona. Este encuentro internacional también incluirá los verticales de Aviation & Space, Gaming, Talent, Science, Health, Energía e Inteligencia Artificial, consolidándose como un espacio de referencia para debatir y promover la nueva economía.

Finalmente, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha subrayado que "DFactory Barcelona es un ecosistema vivo, donde las tecnologías más avanzadas se convierten en soluciones concretas gracias a la colaboración entre empresas, talento e instituciones. La incorporación del agroalimentario como uno de los nuevos verticales de BNEW 2026 responde precisamente a esta voluntad de conectar sectores estratégicos con las herramientas de la nueva economía".

"Estamos hablando de un ámbito con un enorme potencial de innovación, desde la inteligencia artificial y la sensorización hasta la robótica, los datos o la biotecnología, y queremos que DFactory sea también un punto de encuentro para acelerar esta evolución. La transformación agroalimentaria necesita espacios donde compartir conocimiento, generar alianzas y activar proyectos con impacto real, y este es exactamente el papel que queremos seguir desempeñando desde el CZFB", ha sostenido Sorigué.