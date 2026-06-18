ANYbotics amplía su presencia global con un nuevo hub de ingeniería e IA en DFactory Barcelona

ANYbotics, líder global en soluciones de inspección robótica impulsadas por inteligencia artificial, ha anunciado hoy la apertura de su nueva oficina ubicada en el DFactory Barcelona. El nuevo hub de ingeniería e inteligencia artificial de Barcelona será la tercera sede global de la compañía, junto con Zúrich y San Francisco, y servirá para dar respuesta a la creciente demanda de sus soluciones de inspección autónoma en sectores industriales intensivos en activos y procesos.

Esta expansión se produce tras un periodo de fuerte crecimiento para ANYbotics, en un contexto en el que empresas de los sectores del petróleo, energía y gas, química, metales y la industria de procesos en generalestán pasando de proyectos piloto a despliegues a gran escala de sus robots de inspección autónoma. A medida que el mercado madura, ANYbotics amplía su presencia y sus equipos de ingeniería para respaldar y escalar sus implantaciones globales.

"Estamos construyendo una compañía global a la altura de una oportunidad global", ha afirmado Péter Fankhauser, cofundador y CEO de ANYbotics. Y ha añadido que "Barcelona nos ofrece acceso a un talento excepcional en ingeniería, en una ciudad que se está convirtiendo rápidamente en un polo clave del talento en robótica e ingeniería industrial".

El nuevo equipo de ANYbotics en Barcelona se centrará en disciplinas técnicas clave como visión por computador y aprendizaje automático, ingeniería de software backend y frontend, mecatrónica y DevOps. A medida que el hub crezca, la compañía prevé reforzar el equipo integrando funciones adicionales de la cadena de suministro y otras áreas comerciales esenciales.

"El equipo de Barcelona trabajará en visión por computador, aprendizaje automático y sistemas de software clave que definen directamente lo que nuestros robots pueden hacer", explica Andrea Corda, CTO de ANYbotics. "Son retos complejos, y nuestra ubicación en el DFactory Barcelona nos sitúa en el corazón de un ecosistema de Industria 4.0, que nos da acceso a profesionales, grupos de investigación y empresas que están resolviéndolos" ha valorado Corda.

Por su parte, Pere Navarro, presidente ejecutivo en el CZFB, ha afirmado que "la incorporación de ANYbotics al ecosistema de DFactory Barcelona refuerza nuestra apuesta por una industria más segura, inteligente y eficiente. Su tecnología de robótica móvil autónoma, aplicada a la inspección industrial en entornos complejos, representa un claro avance en seguridad operativa y gestión de datos. Contar con soluciones que integran robótica, visión por computador e inteligencia artificial nos ayuda a impulsar la transformación digital de los sectores industriales más exigentes".

La directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha explicado que el hecho que ANYbotics haya elegido DFactory Barcelona "reafirma el valor de nuestro ecosistema de industria 4.0, especializado y orientado a la innovación aplicada. Aquí convergen talento, partners e infraestructuras que permiten crear equipos de ingeniería de alto nivel y acelerar la I+D en entornos reales. Su incorporación refuerza la colaboración con el ecosistema industrial y de robótica existente, y consolida a DFactory como un espacio donde la tecnología se transforma en impacto industrial".

Barcelona &Partners, la agencia de atracción de inversiones y proyectos estratégicos de Barcelona Global, ha prestado apoyo a ANYbotics durante el proceso de elección de Barcelona como sede de su nuevo hub de ingeniería e inteligencia artificial, elegida por su capacidad para atraer talento internacional, la existencia de un ecosistema consolidado en robótica, inteligencia artificial e Industria 4.0, su sólida tradición industrial, y unas infraestructuras de referencia como DFactory Barcelona.

En este sentido, Ramon Agenjo, presidente de Barcelona Global, ha destacado que la decisión de ANYbotics confirma el posicionamiento de la ciudad como "uno de los grandes polos europeos de robótica, inteligencia artificial e ingeniería avanzada" y ha añadido queproyectos como este “son clave para reforzar la competitividad de Barcelona, generar empleo altamente cualificado y consolidar la ciudad como destino de referencia para la inversión internacional. Este es el tipo de compañías que queremos atraer a Barcelona y que reflejan la fortaleza de nuestro ecosistema en tecnologías avanzadas”.

La incorporación de ANYbotics refuerza el posicionamiento internacional de DFactory Barcelona como ecosistema de referencia para empresas tecnológicas que lideran la transformación digital de la industria para hacerla más segura, resiliente y competitiva. Actualmente, DFactory Barcelona ya supera las 40 compañías instaladas y se encuentra en plena ocupación. Elecosistema barcelonés ya ha iniciado sus obras de ampliación, que le permitirá pasar de los 17.000 m2 de superficie actuales, a los 60.000 m2 que tiene previsto con la construcción de 4 nuevos edificios. Está previsto que los primeros edificios de esta ampliación estén finalizados a finales del próximo año y que las nuevas empresas se puedan instalar a principios de 2027.