El SIL 2026 premia a un robot que duplica la eficiencia operativa y un proyecto que impulsa el talento femenino

La 28ª edición del Salón Internacional de la Logística (SIL 2026) ha entregado este jueves los Premios SIL a la Mejor Innovación, que reconocen a las iniciativas más innovadoras presentadas este año en el Salón. El jurado de estos premios, formado por 15 periodistas especializados en logística, transporte, intralogística y Supply Chain, ha elegido las 2 innovaciones más destacadas tanto por su impacto tecnológico como por su contribución social. Cabe recordar que en esta edición del SIL 2026 se presentan un total de 160 novedades, de entre las cuales el jurado ha seleccionado 24 finalistas, de donde han resultado ganadoras: HAIPICK CLIMB, de la empresa LyL, y la iniciativa 'Mujer, súbete al carro', de la Fundación Cares.

El acto de entrega ha estado presidido por Pere Navarro, presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona y presidente del SIL, y Blanca Sorigué, directora general del CZFB y del SIL, quienes han hecho entrega de los premios a los representantes de ambas entidades.

Dos innovaciones que marcan el futuro de la logística

El sistema HAIPICK CLIMB, desarrollado por la empresa LYL, ha sido reconocido por su capacidad para redefinir la automatización de almacenes. Se trata de un robot que permite duplicar la eficiencia operativa reduciendo al mismo tiempo la complejidad de las instalaciones, ofreciendo una solución altamente escalable para los entornos logísticos actuales. Luis Talavera, cofundador y director comercial de la compañía LYL, y Raúl Vilaplana, Country Manager Spain & Portugal de Hai Robotics, han sido los encargados de recoger este reconocimiento.

Por su parte, el proyecto 'Mujer, súbete al carro' ha sido premiado por su impacto transformador en el ámbito social y laboral. Esta iniciativa impulsada por Fundación Cares tiene como objetivo revertir la baja presencia femenina en el sector logístico, donde actualmente las mujeres representan menos del 20% de los roles operativos. En colaboración con la Fundación Surt, el programa ofrece un itinerario formativo especializado que combina capacitación técnica, práctica en entornos reales e inserción laboral. En su última edición, ha incrementado significativamente la participación femenina, con la incorporación de ocho mujeres, algunas de las cuales ya desempeñan funciones operativas en entornos logísticos reales. El proyecto contribuye, además, a mejorar la productividad y la diversidad de los equipos, factores clave para la competitividad empresarial. La directora general de la Fundación Cares, Helena Borbón Porta, ha recibido el galardón.

Entrega de los Premios SIL a la Mejor Innovación de la 28ª edición del Salón Internacional de la Logística (SIL 2026) / CZFB

Aragón celebra el 35 aniversario de PLAZA

Aragón ha protagonizado unos de los actos destacados del día con la celebración del 25 aniversario de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), que ha estado presidido por el consejero de Fomento, Vivienda y Logística del Gobierno de Aragón, Octavio López. Cabe destacar que PLAZA es el quinto centro logísticos de Europa con 13 millones de metros cuadrados y actualmente supera el 90% de su ocupación, por lo que el Gobierno de Aragón declaró recientemente de Interés Autonómico el proyecto y prevé una ampliación de 89 hectáreas más, para seguir atrayendo la inversión de grandes grupos logísticos.

El conocimiento protagoniza el día central del SIL

El SIL Knowledge ha celebrado una agenda repleta de jornadas que ha congregado en 7 espacios distintos a profesionales del sector de las aduanas, el ferrocarril, los operadores logísticos, la transformación digital de la logística, la inteligencia artificial, la intralogística o la inmologística.

El Colegio Oficial de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros de Barcelona (COACAB) ha celebrado la jornada 'Aduanas en un mundo incierto: geopolítica, comercio y nuevas reglas para las empresas', en el marco del SIL, consolidándola como un punto de encuentro clave para el análisis de los retos del comercio internacional. En el transcurso de la sesión, expertos del ámbito público y privado han debatido sobre las principales novedades en la regulación europea de aduanas y su impacto en la actividad empresarial, así como sobre la evolución del Código Aduanero de la Unión en un contexto global marcado por la incertidumbre.

Asimismo, se ha puesto el foco en la digitalización del despacho aduanero y en la implantación de nuevos marcos regulatorios y sistemas digitales para la operativa en frontera, aspectos clave para mejorar la eficiencia y la competitividad del sector. La jornada también ha abordado el papel creciente de la ciberseguridad y la inteligencia artificial, tecnologías que están transformando los procesos aduaneros y logísticos. Este encuentro ha contado con la participación destacada de Antonio Llobet, presidente del COACAB y del Consejo General Agentes Aduanas, Massimo de Gregorio, presidente de la lconfederación paneuropea de los agentes de aduanas CONFIAD, y el presidente ejecutivo del CZFB y presidente del SIL, Pere Navarro.

Otra jornada destacada ha sido la protagonizada por la Organización Empresarial de la Logística y el Transporte, UNO Logística, que ha abordado las últimas novedades tecnológicas, además de mostrar diferentes casos de éxito y analizar las tendencias en este ámbito para impulsar la eficiencia, la optimización de costes y la visibilidad en la cadena de suministro. Esta jornada ha contado con la participación de numerosos profesionales del sector logístico y del transporte, entre los que destacan Rubén González, Sales Country Manager de Tesisquare Iberia, Martí Torra, director de Logística y Distribución de PenguinRandom House Grupo Editorial, Sofía Gómez, EMEA Procurement Lead de HP, David Gómez, Transport manager de Danone, y Rafael Aguilera, director gerente de UNO.

El sector del ferrocarril también ha sido otro de los protagonistas del día con la celebración de la Jornada de FERRMED, que ha tratado lo que le falta al Corredor Mediterráneo con la participación de actores destacados de las distintas regiones implicadas. Igualmente, CIMALSA ha celebrado una importante sesión que ha puesto el acento en la estrategia catalana de terminales ferroviarias.

SIL Barcelona 2026 / CZFB

Networking entre cargadores y empresas del sector

El Networking también ha estado muy presente con la celebración una actividad de Networking que ha puesto en contacto a las empresas participantes con destacados directores de logística y de Supply Chain de empresas industriales, consumidoras de logística.

Cabe recordar que el SIL 2026 celebra este viernes su última jornada, que dará un protagonismo especial al talento con la celebración del Job Market Place, que realizará distintas entrevistas de trabajo para cubrir diferentes vacantes que tienen empresas del sector.