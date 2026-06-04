El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, preside La Nit de la Logística del SIL 2026

La Nit de la Logística del SIL 2026, el gran acto de networking de la 28ª edición del Salón Internacional de la Logística, reunió ayer noche a más de 500 presidentes, CEOs y destacados profesionales de las principales empresas e instituciones del sector de la logística, en un acto que estuvo presidido por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, Óscar Puente.

El jardín del Hotel Torre Melina de Barcelona fue el escenario de esta cena de gala que cada año reúne a la plana mayor del sector de la logística y el comercio internacional. Además de Óscar Puente, La Nit de la Logística del SIL 2026 también contó con una importante representación institucional como es el caso del presidente ejecutivo del CZFB y presidente del SIL, Pere Navarro, la delegada territorial del Gobierno de la Generalitat en Barcelona, Pilar Díaz, o la directora general del CZFB y del SIL, Blanca Sorigué, entre otros.

En su discurso, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, Óscar Puente, destacó el avanzado estado de los Corredores Atlántico y Mediterráneo, infraestructuras clave para la logística española, en cuyas obras se han licitado contratos por más de 18.500 millones de euros desde 2018. "Mientras el corredor Atlántico ha multiplicado el ritmo de licitaciones los últimos años con un impulso definitivo a nodos estratégicos como la Y vasca, el Mediterráneo ha pasado en 7 años de tener el 45% de su trazado en obras o finalizado a tener el 83%, esto es, de 440 kilómetros a 870", explicó Puente.

Por su parte, el presidente ejecutivo del CZFB y presidente del SIL, Pere Navarro, afirmó que "la logística mueve el mundo de manera inteligente. Y lo vemos estos días en el SIL, donde el sector demuestra su capacidad para innovar, generar negocio, incorporar tecnología y anticipar los grandes cambios de la economía. La Nit de la Logística es el momento de celebrar esa fuerza colectiva: empresas, profesionales, instituciones y talento que conectan territorios, oportunidades y futuro". El presidente ejecutivo del CZFB y presidente del SILtambién manifestó que "desde Barcelona queremos seguir impulsando una logística más innovadora, más eficiente y más internacional, porque la logística es hoy una de las grandes fuerzas de transformación de nuestro tiempo".

Finalmente, Blanca Sorigué, directora general del CZFB y del SIL, destacó que "la Nit de la Logística representa mucho más que un punto de encuentro del sector, es la celebración de una comunidad que conecta talento, innovación y oportunidades a escala global". La directora general del CZFB y del SIL subrayó también que "el SIL 2026 vuelve a situar durante estos días a Barcelona en el centro de la logística internacional. Durante estos días estamos viendo soluciones inteligentes, transformación digital, inteligencia artificial, sostenibilidad, conocimiento y mucho networking de valor, aspectos esenciales para seguir avanzando todos juntos".