Cuenta atrás para el SIL 2026: empieza la gran cita del sector de la logística

El Salón Internacional de la Logística (SIL Barcelona 2026), organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), ha abierto hoy sus puertas en Fira de Barcelona (recinto Montjuïc) para celebrar su 28ª edición, reuniendo a empresas, expertos y profesionales de toda la cadena de suministro a nivel global. Durante tres días, del 3 al 5 de junio, el SIL volverá a posicionar a Barcelona como uno de los principales hubs logísticos internacionales y como el gran foro donde analizar los retos y oportunidades del sector en un contexto marcado por la transformación tecnológica, la sostenibilidad y la geopolítica.

El acto inaugural, que ha tenido lugar hoy a las 10 horas en el pabellón 8 del recinto Montjuic-Plaza España de Fira de Barcelona (Estand CZFB), ha contado con la participación del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano; el secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat de Catalunya, Jaume Baró; el teniente de alcalde del Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls; el presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y del SIL, Pere Navarro; y la directora general del CZFB y del SIL, Blanca Sorigué.

Un evento internacional con fuerte presencia empresarial

Esta nueva edición contará con la participación de más de 600 empresas y más de 15.000 visitantes, así como más de 250 speakers y un amplio programa de actividades, que incluye más de 150 eventos profesionales y espacios de networking de alto valor.

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB y presidente del SIL, pone de manifiesto el papel del SIL como "feria de referencia internacional que se ha convertido en la plataforma de lanzamiento mundial para muchas empresas del sector. Este año las empresas participantes del SIL van a presentar en exclusiva mundial más de 160 innovaciones". Y ha destacado que "el sector de la logística es muy dinámico y se caracteriza porque conecta personas, empresas, talento y genera grandes oportunidades".

El SIL pondrá el foco en las principales tendencias que están transformando el sector logístico, como la inteligencia artificial, el big data, el IoT o el blockchain, con más de 160 innovaciones presentadas en exclusiva mundial. Entre las novedades de esta edición destaca el espacio SIL Lab, dedicado a la innovación y el talento, así como la presencia de cerca de 80 startups que presentarán sus soluciones en el ámbito de la logística 4.0.

Congreso SIL Knowledge

Asimismo, el congreso SIL Knowledge reunirá a expertos internacionales que analizarán cuestiones clave como la sostenibilidad, la digitalización de la supply chain y el impacto de la geopolítica en los flujos logísticos globales.

"El SIL es en un punto de encuentro global para la innovación y el desarrollo en la cadena de suministro", comenta Blanca Sorigué, directora general del CZFB y del SIL. "Del 3 al 5 de junio, con la celebración del SIL, Barcelona volverá a convertirse en la capital mundial de la logística. Este año contamos con la presencia de empresas internacionales de más de 80 países, así como lo último en innovación logística, networking al más alto nivel, actividades y conferencias que abordarán temas de relevancia global en el ámbito logístico", concluye Sorigué.

Este miércoles tendrá lugar el acto oficial de inauguración, que dará inicio a tres jornadas intensas de actividad empresarial, networking y debate sectorial.