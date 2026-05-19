El conocimiento impregnará el recinto ferial del SIL Barcelona con siete espacios de contenido

SIL Barcelona, la feria de referencia en Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain de ámbito internacional organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) será, del 3 al 5 de junio, el foro de debate logístico, donde expertos en diferentes disciplinas pondrán sobre la mesa los retos, las tendencias y las oportunidades del sector en el contexto global actual. En esta vigesimoctava edición, el salón se impregnará de conocimiento con más de 250 speakers de primer nivel y siete espacios de contenido donde se llevarán a cabo jornadas técnicas, debates participativos, entrevistas, workshops y todo tipo de paneles.

Bajo el claim 'Soluciones inteligentes que mueven el mundo', la Inteligencia Artificial será una de las protagonistas de gran parte del programa del SIL Knowledge, principalmente, en espacios como el SIL Lab o el IA Corner, donde se presentarán casos de prácticos y se profundizará sobre las múltiples aplicaciones que la IA y otras tecnologías tienen en el sector, en formato de iniciativas innovadoras que buscan solucionar retos como: la previsión de la demanda, la rotura de stocks, la eficiencia de la operativa en almacenes, la optimización de cargas y de rutas en la última milla, el mantenimiento de la temperatura controlada en la cadena de frío, la prevención de riesgos laborales en entornos logísticos, la garantía de la ciberseguridad o la captación de talento en el sector.

En Palabras del presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y presidente del SIL Barcelona, Pere Navarro, "la Inteligencia Artificial y la analítica son consideradas como las tecnologías más relevantes para los próximos tres años, según datos del Barómetro del Círculo Logístico 2026, en el que han participado más de 1.000 directores y responsables de logística. De estas tendencias y también de las oportunidades que presentan para el sector hablaremos este año en el SIL, con voces expertas en tecnología aplicada a la cadena de suministro".

Otra de las grandes temáticas que centrará la atención del programa de conocimiento será la afectación del contexto global al comercio internacional y a la supply chain. Este será uno de los temas transversales que se abordará en sesiones dedicadas a las cadenas de suministro mundiales en contextos de tensiones regionales, su respuesta a las disrupciones actuales, la transformación del comercio, el poder de la estrategia internacional y de la comprensión de los conflictos comerciales, las nuevas oportunidades derivadas de los recientes acuerdos comerciales, los flujos aéreos del comercio en el nuevo contexto geopolítico, la afectación de los cambios aduaneros al transporte de mercancías, conectividades estratégicas en el Mediterráneo o el nuevo orden mundial.

La directora general del CZFB y del SIL Barcelona, Blanca Sorigué, destaca que "con representación de toda la cadena de suministro, el SIL es el punto de encuentro del sector y, por tanto, el foro de debate donde se abordan los aspectos que preocupan a las empresas, los retos a los que se enfrenta el sector y también las oportunidades y las soluciones aplicadas a diferentes casuísticas. Durante los tres días en los que se celebra la feria, empresas, speakers y visitantes tendrán la oportunidad de poner en común sus inquietudes en espacios de diálogo abiertos y participativos".

Asimismo, el programa del SIL Knowledge dedicará sesiones de contenido a otros aspectos clave para el sector como: el incremento del e-commerce y los retos de la última milla; la Smart Mobility, la sostenibilidad y la conectividad en las grandes ciudades; los corredores, las terminales y otras infraestructuras ferroviarias; los retos de los nuevos desarrollos inmologísticos; la digitalización de la cadena de suministro en todos sus eslabones; la captación y retención del talento en la logística o el liderazgo e igualdad e inversiones en el sector.

Speakers de primer nivel

Todo ello, de la mano de speakers de primer nivel, entre los que destacan perfiles como: Arantza Bárcena, directora general de Logistop; Freddy Castillo, Customer and Logistics Services Director de REVLON; Catarina Domingues, Supply Chain Optimization Deployement Archiect en Celonis; Sofia Gomez, EMEA procurement lead en HP; Leonardo Gonzalez, presidente de ALACAT; Sara Hernández, secretaria general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible; Antonio Llobet, presidente del COACAB; Alfonso Martínez, director de Leasing y Desarrollo Logístico en MERLIN Properties; Markus Mau, presidente de la European Logistics Association; Cristian Oller, SVP Head of Asset Management del Sur de Europa en Prologis; Andrés Sánchez, director de cadena de suministro en Affinity Petcare; Godfried Smit, secretario general de la European Shippers' Council; Carlos Solsona, consultor de valor digital en SAP; Matthew Tang, senior manager, e-commerce & Cargo Operations de IATA; Martí Torra, director de Logística y Distribución en Penguin Random House Grupo Editorial; Tomás Vázquez, jefe de la división de Desarrollo de Carga Aérea de AENA; Pablo Vilanova, director general de Mercabarna o Mónica Viloria, jefa de Transporte y Comercio Exterior en Ercros.

Esta es la última semana para registrarse gratuitamente a la feria. A partir del viernes 22 de mayo, el Full Pass del SIL Barcelona tendrá un coste de 60 euros.