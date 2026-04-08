Apolo Cybersecurity se incorpora a DFactory Barcelona para reforzar la ciberseguridad de la industria 4.0

Apolo Cybersecurity, firma especializada en servicios integrales de ciberseguridad, se ha incorporado al ecosistema de DFactory Barcelona, el hub de referencia internacional de industria 4.0 impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB). Con motivo de su llegada, el presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, y la directora general, Blanca Sorigué, han realizado un acto de bienvenida junto al CEO de Apolo Cybersecurity, Carles Flamerich, Eric Serrano, CMO y Alberto Martí, Account Manager de la compañía. Durante el encuentro, ambas partes han mantenido una reunión que marca el inicio de la actividad de la compañía en el ecosistema de innovación industrial de referencia internacional promovido por el CZFB.

Apolo Cybersecurity actúa como socio estratégico de las organizaciones para blindar sus activos digitales, con una propuesta de valor que va más allá de la consultoría tradicional. La compañía ofrece una protección holística, que abarca desde la dirección de seguridad (CISO as a Service) hasta la defensa técnica activa, integrándose en la operativa de sus clientes para garantizar la continuidad de negocio, neutralizar amenazas avanzadas y proteger la reputación corporativa en un entorno digital cada vez más hostil.

Uno de los principales valores diferenciales de Apolo es su apuesta por democratizar la ciberseguridad de alto nivel, poniendo capacidades avanzadas al alcance de empresas de distinto tamaño y sector, especialmente en entornos industriales altamente digitalizados.

El presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, y la directora general, Blanca Sorigué, junto al CEO de Apolo Cybersecurity, Carles Flamerich, Eric Serrano, CMO y Alberto Martí, Account Manager de la compañía / CZFB

Refuerzo del compromiso con la industria 4.0

Carles Flamerich, CEO de Apolo Cybersecurity ha explicado que "la industria 4.0 —con tecnologías como el IoT, la robótica o la inteligencia artificial— amplía de forma exponencial la superficie de ataque, haciendo que la seguridad perimetral tradicional sea claramente insuficiente. Hemos decidido establecernos en DFactory Barcelona para aportar una capa de inteligencia y defensa proactiva a este ecosistema de innovación". Flamerich ha añadido que "nuestro objetivo es acompañar a las empresas del hub durante todo el ciclo de vida de sus proyectos: desde el diseño seguro de nuevas tecnologías hasta la monitorización continua de infraestructuras críticas, asegurando que la innovación sea resiliente, fiable y sostenible en el tiempo".

Por su parte, Pere Navarro, presidente ejecutivo en el CZFB, ha afirmado que "la llegada de Apolo Cybersecurity a DFactory Barcelona refuerza nuestro compromiso con una industria 4.0 segura, resiliente y preparada para afrontar los retos del entorno digital. La ciberseguridad es un pilar clave de la transformación industrial y contar con Apolo Cybersecurity, con una visión integral y proactiva de la protección de los activos digitales, aporta un gran valor a nuestro ecosistema y a las empresas que forman parte de él".

Finalmente, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, también ha valorado la incorporación de Apolo Cybersecurity al ecosistema de DFactory Barcelona destacando que "supone un paso muy relevante para seguir fortaleciendo un ecosistema industrial innovador, pero también seguro y fiable. En un entorno en el que la digitalización, la automatización y el uso intensivo de datos son clave, la ciberseguridad se convierte en un elemento esencial para que las empresas puedan crecer, innovar y competir con garantías".

La incorporación de Apolo Cybersecurity refuerza el posicionamiento de DFactory Barcelona como un entorno de referencia internacional para empresas tecnológicas que lideran la transformación digital y contribuyen a construir una industria más segura, resiliente y competitiva. Actualmente, DFactory Barcelona ya supera las 40 compañías instaladas y se encuentra prácticamente en plena ocupación. El ecosistema de industria 4.0 de referencia internacional ya ha iniciado sus obras de ampliación, que le permitirá pasar de los 17.000 m2 de superficie actual, a los 60.000 m2 que tiene previsto con la construcción de 4 nuevos edificios. Está previsto que los primeros edificios de esta ampliación estén finalizados a finales del próximo año y que las nuevas empresas se puedan instalar a principios de 2027.