ASM Tech Growth, más allá de la tecnología, un cambio de modelo empresarial

La transformación digital ya no es una opción, sino un imprescindible para las empresas. Y no basta con incorporar nuevas herramientas o renovar los equipos, a menudo, actualizarse significa cambiar por completo la forma en que las compañías operan.

Contar con socios tecnológicos especializados es, por tanto, un factor diferencial. Desde hace más de 20 años, ASM Tech Growth ofrece soluciones informáticas avanzadas y personalizadas para empresas. Instalada en el ecosistema Dfactory Barcelona, el hub de referencia en industria 4.0 impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), diseña productos de software a medida para mejorar y facilitar la actividad de sus clientes. “Les ayudamos a ser más eficientes. Ponemos la tecnología al servicio de las empresas para facilitar y acelerar su trabajo”, asegura David Romero, director de transformación digital de ASM Tech Growth.

Arquitectura tecnológica

La arquitectura tecnológica es el esqueleto de los sistemas informáticos de una empresa. Dicta toda su organización, componentes y procesos, y condiciona cualquier actividad digital de la compañía.

ASM Tech Growth trabaja con MACH (Microservicios, API-first, Cloud-native y Headless), uno de los modelos más flexibles en la construcción de sistemas. Consiste en dividir un servidor en módulos que operan de forma independiente, pero con interfaces que los mantienen conectados y permiten el intercambio de información útil, y con almacenamiento en la nube, para poder recopilar gran volumen de datos sin tener que depender de infraestructuras físicas. “Es como un equipo formado por pequeños departamentos. Cada uno funciona de forma individual, pero se comunican entre ellos y, si hay información que puede ser útil en otra sección, todos tienen acceso inmediato. Permite un desarrollo conjunto y, a la vez, si se necesita actualizar o desconectar algún área, puede hacerse sin afectar al resto”, explica Romero.

Esto facilita a las empresas la modernización continua de sus plataformas sin tener que realizar grandes cambios en sus sistemas y sin apenas riesgo.

Servicios de software

La firma también ofrece servicios tecnológicos especializados a través de metodologías avanzadas como DevOps, que automatiza el desarrollo y el despliegue del software, haciendo posible que los sistemas funcionen y se actualicen sin necesidad de intervención manual constante; DataOps, centrada en la gestión de grandes volúmenes de datos de forma ordenada y ágil, permitiendo acelerar la operatividad y la toma de decisiones; y MLOps, que integra modelos de aprendizaje automático para estandarizar, automatizar y agilizar procesos.

La aplicación de estas metodologías facilita la incorporación de modelos avanzados que optimizan el trabajo diario en las empresas. Por ejemplo, la automatización de procesos, que permite liberar a los equipos de tareas manuales y repetitivas, favoreciendo que puedan centrarse en actividades de mayor valor estratégico. “Se puede automatizar la facturación, la gestión del inventario, el envío de mails a clientes, el lanzamiento de publicidad, las cadenas de fabricación… Las opciones son amplísimas”, cuenta Romero. O la creación de una Inteligencia Artificial propia, alimentada por los datos de la misma organización, y que ofrezca respuestas de alto valor. “Mucho más eficiente que el uso de una IA generativa cualquiera, que buscará resolver nuestras peticiones con información externa, mucho menos precisa y segura”, añade el director de transformación digital de ASM Tech Growth.

Orientada al futuro

La adopción de enfoques tecnológicos avanzados no solo impulsa la eficiencia operativa, sino que también posiciona a las empresas en un entorno más competitivo y preparado para afrontar cambios constantes. La capacidad de adaptarse con rapidez, integrar soluciones escalables y tomar decisiones basadas en datos se convierte en un elemento clave para el crecimiento sostenible.

En este escenario, ASM Tech Growth se posiciona como un socio estratégico, ofreciendo soluciones flexibles, conectadas y orientadas a resultados, y con una clara vocación por transformar la manera en que las organizaciones operan y crecen en la era digital.