Alca Technologies desembarca en DFactory Barcelona con soluciones innovadoras de robótica colaborativa

Alca Technologies, empresa italiana referente en el desarrollo de soluciones de robótica accesible, ligera y colaborativa, ha anunciado la apertura de sus nuevas instalaciones en el mercado español dentro de DFactory Barcelona, el ecosistema de industria 4.0 de referencia del sur de Europa impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB). Con esta apertura, la compañía refuerza su presencia internacional y consolida a Barcelona como un polo estratégico para el desarrollo de tecnologías avanzadas en Europa.

La llegada de Alca Technologies a DFactory impulsará la adopción de robótica colaborativa en el tejido empresarial, especialmente entre pequeñas y medianas empresas. Esta mañana, el presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, ha mantenido una reunión con Alessio Carignola, CEO de Alca Tecnologies, para darle la bienvenida a DFactory Barcelona.

Innovación que llega a Barcelona: sus principales soluciones

Entre las tecnologías más avanzadas que Alca Technologies incorpora al ecosistema de DFactory destacan la paletización con robot colaborativo, integrada con sistemas de visión basados en IA y en combinación con robots autónomos móviles (AMR); un Cobot de pintura con autoaprendizaje, adaptable incluso a entornos ATEX; y robótica móvil de soldadura, diseñada para mejorar la precisión, seguridad y eficiencia de los procesos industriales.

La implantación en DFactory Barcelona permitirá a Alca Technologies colaborar estrechamente con integradores de sistemas, fabricantes de maquinaria e instituciones tecnológicas. Este enfoque colaborativo es una pieza central de la estrategia de la compañía, orientada a crear valor añadido y acelerar la adopción de tecnologías inteligentes en la industria.

“Nuestra llegada a Barcelona es un paso clave en nuestra estrategia de crecimiento. DFactory nos ofrece un entorno idóneo para avanzar en innovación colaborativa y acercar nuestras soluciones a las empresas que buscan transformar sus procesos industriales. No queremos sustituir a las empresas locales que también trabajan en robótica, sino poner a disposición del mercado catalán y español nuestro know-how y nuestras soluciones ya probadas en el mercado italiano. Además, nuestro software, que implementa inteligencia artificial y ha sufrido un importante desarrollo interno, permitirá a nuestros nuevos socios instalar aplicaciones con un retorno de inversión muy alto, conteniendo costes y tiempos de puesta en marcha.”, afirma Alessio Carignola, CEO de Alca Technologies.

Por su parte, Pere Navarro, presidente ejecutivo del CZFB, ha afirmado que “DFactory Barcelona se consolida cada día más como un polo de atracción para compañías que lideran la industria 4.0 a nivel internacional, y la incorporación de Alca Technologies es una excelente noticia tanto para el ecosistema como para la ciudad. Estamos convencidos de que su presencia contribuirá a impulsar nuevas sinergias al mismo tiempo que refuerza nuestro compromiso con la creación de un ecosistema industrial de vanguardia basado en la colaboración y la innovación”.

Robótica accesible para una industria más competitiva

Fundada en abril de 2021, Alca Technologies cuenta con sede operativa en Italia, donde dispone de una planta productiva de 2.000 metros cuadrados y un equipo de 22 profesionales. Su misión es clara: democratizar la robótica, permitiendo que empresas de cualquier tamaño adopten automatizaciones ligeras y colaborativas. La compañía se dirige tanto a PYMES como a corporaciones industriales, ofreciendo soluciones que permiten mejorar procesos de fabricación, reducir tiempos de ciclo, minimizar errores y eliminar tareas repetitivas. Su objetivo es elevar la competitividad del tejido empresarial europeo frente a economías emergentes.