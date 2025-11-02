Distrito 4.0, el impulso a la innovación que transforma la industria

Barcelona se consolida como capital de una nueva revolución industrial. En el corazón de la Zona Franca, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) impulsa el Distrito 4.0, un proyecto estratégico que busca transformar el histórico polígono en un laboratorio vivo de innovación, sostenibilidad y tecnología avanzada. Al mismo tiempo el Distrito 4.0, con una superficie de seis millones de metros cuadrados y una ubicación estratégica entre el puerto y el aeropuerto de la ciudad, quiere que los barceloneses y las barcelonesas lo sientan como un lugar propio y reforzar vínculos con la ciudad de la que forma parte.

Nacido de una visión estratégica y una apuesta firme por la innovación, este Distrito 4.0 ya reúne a más de 300 empresas que incorporan procesos tecnológicos avanzados en su actividad. Este distrito representa la evolución natural de una zona industrial con más de un siglo de historia hacia un ecosistema conectado, digital y sostenible.

Por su parte, el DFactory Barcelona, el corazón del Distrito 4.0, alberga ya 40 compañías nacionales e internacionales de referencia como Kion Group, Siemens, Leitat, Excelencia Tech o Estun Automation. En este ecosistema se encuentran proyectos que operan en campos como la robótica, la inteligencia artificial, la impresión 3D, la ciberseguridad, la realidad aumentada, la logística 4.0 o el blockchain.

El edificio DFactory es una factoría digital diseñada para crear comunidad, impulsar sinergias y acelerar la transformación industrial. Las empresas que se instalan allí cumplen criterios claros: estar consolidadas, apostar por la investigación y el desarrollo, y compartir una visión colaborativa. El resultado es un entorno donde las empresas cooperan, generando proyectos conjuntos y compartiendo conocimiento en lugar de competir. Es un espacio concebido para co-crear el futuro de la industria.

DFactory Barcelona alberga líderes en robótica, IA, 3D o ‘blockchain’

Expansión y futuro

Apenas cuatro años después de su inauguración, el edificio roza el 100% de ocupación y ha generado 250 empleos directos y 700 indirectos. Las cifras hablan por sí solas: el modelo funciona. Tanto es así, que el CZFB ha puesto en marcha la segunda fase del DFactory Barcelona, que sumará 40.000 metros cuadrados adicionales antes de 2026. Esta ampliación incorporará tres nuevos edificios y un centro que acogerá eventos, reforzando el papel de la Zona Franca como polo tecnológico y productivo de referencia internacional. Esta segunda fase de expansión del DFactory aprovechará el espacio adyacente a la sede actual para consolidar una propuesta de innovación y desarrollo sostenible en el ámbito industrial.

Este nuevo concepto, con proyección internacional, potenciará nuevos modelos de fabricación y la hibridación tecnológica en toda la Zona Franca. La ampliación de DFactory Barcelona impulsa al Distrito 4.0 con un objetivo: que toda la Zona Franca de Barcelona, con sus 600 hectáreas, adopte la filosofía de DFactory y se convierta en más que un polígono industrial, un motor dinamizador del área metropolitana de la ciudad y un espacio donde las empresas hablen el mismo idioma, colaboren y dibujen conjuntamente el futuro de una industria sostenible e innovadora.

Vista aérea de la Zona Franca de Barcelona / Archivo

Capital de la innovación

Pocas ciudades reúnen tantas condiciones para albergar un proyecto de esta magnitud. Barcelona combina una ubicación estratégica, entre el aeropuerto y el puerto de la ciudad y un ecosistema tecnológico en expansión, lo que la sitúa como el lugar idóneo para liderar la industria más innovadora. Así, no es casualidad que en este entorno también haya nacido BNEW (Barcelona New Economy Week), el evento insignia del Consorci de la Zona Franca. El BNEW es un evento B2B físico y digital que presenta la vanguardia de sectores como la aviación, la movilidad, la sostenibilidad o la salud, y más sectores impulsores de la nueva economía. Miles de asistentes, ponentes y startups de todo el mundo se dan cita en un encuentro que refuerza el papel de la ciudad como punto neurálgico de la economía del futuro.

Con el impulso del Distrito 4.0, el CZFB no solo busca atraer empresas, sino también retener talento, generar sinergias y situar a Barcelona en el mapa global de la innovación industrial. Y los resultados ya son visibles: cada vez más compañías eligen instalarse en este ecosistema que fomenta la conversación entre tecnologías innovadoras y talento creativo. Un espacio que impulsa la transformación digital de las empresas en un entorno colaborativo y promueve una cultura abierta a la experimentación.

El Distrito 4.0 transforma la Zona Franca en un ecosistema innovador con más de 300 empresas

El papel del CZFB

El CZFB gestiona los espacios del distrito y ha logrado atraer a empresas a DFactory que, hasta hace poco, no habrían considerado instalarse en la Zona Franca, pero también impulsa proyectos pioneros que amplían los límites de la innovación.

La 3D Incubator, desarrollada junto al centro tecnológico Leitat con el apoyo de fondos FEDER a través de la Fundación Incyde, es la primera incubadora empresarial de alta tecnología 3D de Europa. El CZFB también lidera la Incubadora Logística 4.0, la primera en España dedicada a la innovación en el sector logístico que, hasta la fecha, ha incubado más de 60 proyectos. Y a todo ello se ha sumado recientemente el impulso del Laboratorio de Movilidad Conectada, un espacio experimental que busca posicionar a la capital catalana como referente en conducción inteligente y conectada.

Render del futuro edificio que ampliará las instalaciones actuales de DFactory Barcelona / CZFB

Así será el corazón de la industria 4.0

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona está liderando la cuarta revolución industrial a través del DFactory Barcelona, que ya se ha convertido en un ecosistema de industria 4.0 de referencia internacional, y cuya filosofía está impregnando el conjunto del Polígono, proyectándose como el gran Distrito 4.0 mundial.

El DFactory Barcelona es el símbolo del lugar donde el CZFB decidió crear la pista de aterrizaje de la industria 4.0. En sus instalaciones, se alojan más de 40 empresas del ámbito de la robótica, la sensórica, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas (IoT), la ciberseguridad, la nanotecnología, la impresión 3D y la realidad aumentada, virtual y mixta. Un cultivo de talento que, además, facilita la creación de sinergias naturales, potenciando el intercambio de conocimiento y el desarrollo de proyectos disruptivos. “En DFactory las empresas no se encierran en cubículos, sino que comparten espacios y recursos, se ayudan, se retan, se inspiran…”, explica Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

Gracias a esta dinámica, el DFactory se consolida como un centro de colaboración tecnológica e impulsor de la innovación, contribuyendo directamente al crecimiento económico del territorio y posicionando a Barcelona como un referente europeo de la nueva industria.

Simulación del futuro complejo de edificios que acompañarán al DFactory Barcelona / CZFB

Una ampliación más que necesaria

El enorme éxito del modelo DFactory ha llevado al CZFB a apostar por su ampliación. Con unas instalaciones que se encuentran al 90 % de su capacidad, resulta muy necesario extender su infraestructura. “Las empresas que ya están aquí instaladas crecen a gran velocidad y necesitan más espacio. Recibimos muchas propuestas de corporaciones que quieren alojarse en el Distrito 4.0 y, además, desde el Consorci, trabajamos para captar a nuevas firmas de carácter internacional. La expansión del proyecto requiere también más infraestructura”, asegura Blanca Sorigué, directora general del CZFB.

El proyecto de obra, cuya finalización está prevista para finales de 2026, es uno de los más ambiciosos en el ámbito de la industria 4.0 en Europa. Con una inversión de entre 50 y 70 millones de euros, permitirá pasar de los 17.000 m2 actuales a unos 60.000 m², y se calcula que generará unos 1.500 empleos directos y hasta 5.000 indirectos.

DFactory Barcelona pasará de los 17.000 m2 actuales a 60.000 m2 a finales de 2026

Se construirán, inicialmente, cuatro nuevos edificios: Los bloques A y B, dedicados a acoger a las nuevas empresas que se integrarán en el ecosistema 4.0, dispondrán de 24.370 m2 y 11.640 m2, respectivamente. Con 4 niveles cada uno, contarán con una primera planta destinada a la fabricación y tres pisos superiores dotados con laboratorios, centros tecnológicos y oficinas. Por otra parte, el edificio Cubo albergará importantes eventos culturales, artísticos, musicales... de la ciudad de Barcelona, así como eventos internacionales relacionados con la industria 4.0 y la nueva economía, o presentaciones, convenciones y jornadas organizadas por las propias empresas del ecosistema. Además, un cuarto nuevo espacio dotará al centro de una zona de restauración e instalaciones deportivas.

Render de las futuras instalaciones de los edificios que ampliarán las instalaciones actuales de DFactory Barcelona / CZFB

A través de esta la ampliación, DFactory Barcelona también busca diversificar el ecosistema 4.0 incorporando empresas que desarrollen y empleen soluciones tecnológicas en otro tipo de industrias. El sector de la salud, por ejemplo, del que Barcelona es ya una capital mundial, y en el que la nueva economía puede aportar todavía grandes evoluciones que sirvan para mejorar la calidad de vida de las personas. O en el ámbito alimentario, en el que se está experimentando con nuevas formas de cultivo que permitan hacer frente al cambio climático y que requieren un gran desarrollo tecnológico.

Todo ello forma parte de una apuesta del CZFB por liderar la transformación de la industria y atraer a grandes corporaciones globales que buscan ubicar sus hubs tecnológicos en Europa. Y es que la Zona Franca es una zona privilegiada, cercana al Puerto y al Aeropuerto, y a tan solo 10 minutos del centro de Barcelona. Una ciudad conectada con el mundo, que crea y atrae talento, con un gran ecosistema emprendedor, con universidades y escuelas de negocio de prestigio mundial… El entorno más propicio para la innovación.

El DFactory Barcelona es el corazón del Distrito 4.0 y alberga ya 40 compañías nacionales e internacionales de referencia / Marc Asensio Clupes

Barcelona, la ciudad del futuro

Barcelona mira al futuro con una estrategia económica ambiciosa y definida: diversificar su tejido productivo, generar empleo de calidad y reforzar su posición en sectores clave como la salud, la economía verde, la tecnología y la industria avanzada. Ese es el propósito de Barcelona Impulsa, el plan del Ajuntament de Barcelona que marca la hoja de ruta de una ciudad que apuesta por el conocimiento, el talento y la innovación como motores de progreso, y que identifica áreas prioritarias para liderar esta transformación.

El plan establece una visión para fortalecer la competitividad y atraer actividad innovadora, articulando cuatro grandes áreas de crecimiento económico: Fira Montjuïc–Gran Via, inmersa en una profunda renovación; 22@ Nord, que activa un millón de m² para la nueva economía y prevé crear 60.000 puestos de trabajo y hasta 17.000 viviendas; el entorno del Besòs, impulsado por una reindustrialización estratégica; y el eje Zona Franca–Marina del Prat Vermell, donde se proyectan hasta 10.000 empleos vinculados a la industria 4.0 y la sostenibilidad y hasta 12.000 viviendas. En este último ámbito se despliega el Distrito 4.0, encabezado por DFactory Barcelona, máximo exponente de cómo la estrategia de Barcelona Impulsa ya se está materializando en la ciudad.

El plan Barcelona Impulsa quiere llegar a todos los sectores, desde la industria 4.0 hasta la economía social y solidaria

Impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), el Distrito 4.0 concentra empresas, startups y grandes referentes en campos como la robótica, la inteligencia artificial, la impresión 3D, la ciberseguridad o el blockchain. DFactory Barcelona se ha consolidado como un hub tecnológico que redefine la producción avanzada, acelera la innovación y atrae talento. El Distrito 4.0 encaja en una de las líneas esenciales del plan municipal: potenciar sectores como la tecnología, la ciencia, la economía digital y la industria innovadora.

Barcelona Impulsa apuesta por una economía innovadora, sostenible y competitiva. El Distrito 4.0 es la demostración de que esa transformación ya está en marcha en la Zona Franca: un nuevo polo tecnológico capaz de generar valor, atraer inversión, fortalecer la autonomía industrial y crear oportunidades reales para las próximas generaciones.

Catalunya, lugar de innovación

La transformación digital de la industria ya no es una opción, sino una condición imprescindible. La industria 4.0, basada en la robótica, la inteligencia artificial, la fabricación aditiva y la ciberseguridad, redefine la forma de producir y el modelo económico global y Catalunya está en la primera línea de esta gran revolución.

El Distrito 4.0 de la Zona Franca es un proyecto estratégico. Con DFactory Barcelona como pieza central, el distrito se ha convertido en un polo tecnológico que acelera la innovación y refuerza la autonomía industrial. Es una apuesta clara por una economía moderna, digital y competitiva, y un ejemplo tangible del futuro económico del país. Esta visión se alinea con el Pacte Nacional per a la Indústria, diseñado para impulsar la reindustrialización de Catalunya, y con el programa Catalunya Lidera, que articula iniciativas para reforzar sectores estratégicos, impulsar la competitividad y garantizar un crecimiento sostenible y compartido. Con una inversión prevista de 18.500 millones de euros hasta 2030, este es uno de los planes más ambiciosos del siglo en Catalunya.

La digitalización y la industria 4.0 sitúan el territorio catalán a la vanguardia europea, con el Distrito 4.0 como uno de los proyectos clave

Entre los proyectos más relevantes destaca la candidatura para albergar una gigafactoría de Inteligencia Artificial en Móra la Nova (Tarragona), una infraestructura clave para posicionar a Catalunya como nodo digital de referencia en el sur de Europa. También avanza el desarrollo del polígono Torreblanca, en Lleida, donde se ubicará una estación intermodal que posicionará la zona en el sector logístico. A la vez, las mejoras en el puerto de Tarragona consolidan una infraestructura logística clave para la competitividad industrial catalana y su conexión con los mercados internacionales.

El apoyo es clave para impulsar esta nueva etapa industrial. En este sentido, el Institut Català de Finances (ICF) refuerza su papel, facilitando líneas de financiación adaptadas a las necesidades de la industria para acelerar la digitalización, fomentar la sostenibilidad y el crecimiento empresarial. A su lado la Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), impulsa programas de crecimiento e internacionalización para proyectos innovadores.