Pedro Sánchez visita el DFactory con motivo de la Barcelona New Economy Week

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha asistido esta tarde a la 6ª edición de la Barcelona New Economy Week (BNEW), organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y que se está celebrando en el DFactory Barcelona. Sánchez ha estado acompañado por el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, quienes le han realizado un recorrido por las instalaciones de DFactory Barcelona, y le han mostrado la actividad de las 40 empresas que forman parte de este ecosistema de industria 4.0, que ya se ha convertido en un referente internacional.

Las empresas de DFactory Barcelona le han mostrado al presidente del Gobierno proyectos de cirugía robótica, de realidad virtual, manufactura avanzada, automatización de procesos de almacenaje y producción, tecnologías avanzadas de seguridad para almacenes, impresión 3D en distintos materiales, sistemas solares innovadores, sensores para mejorar procesos logísticos o detectar desperfectos en el sector de la construcción, gestión y análisis de datos...

El presidente del gobierno ha podido conocer las 40 empresas que forman parte de este ecosistema de industria 4.0 y su actividad. / Consorci Zona Franca de Barcelona

Pedro Sánchez también ha podido conocer el estado de las obras de ampliación de DFactory Barcelona. El Consorci de la Zona Franca de Barcelona está construyendo 4 nuevos edificios que le permitirán ampliar los 17.000 m2 de superficie actuales para alcanzar los 60.000 m2 a finales de 2026. El DFactory Barcelona es el corazón del Distrito 4.0, una zona de actividad de más de 6 millones de metros cuadrados dedicada a la industria 4.0, fruto de la firme apuesta y de la visión estratégica del CZFB para liderar la transformación de la industria hacia una industria digital. El Distrito 4.0 quiere ser un polo de atracción de empresas tecnológicas en Barcelona y tiene la aspiración de ser un referente mundial.

Por último, el presidente del Gobierno también ha podido conocer la actividad de algunas de las startups que forman parte de las incubadoras de alta tecnología en logística 4.0 e impresión 3D que impulsa el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Al mismo tiempo, Pedro Sánchez también ha podido conversar con algunas de las startups que están participando en la 6ª edición de la Barcelona New Economy Week y que optan a los premios BNEW 2025 como mejores startups de sostenibilidad, talento, salud, aviación, industria digital y movilidad.