BNEW 2025: Los sectores clave de la nueva economía se reúnen en Barcelona para vislumbrar el futuro

Barcelona vuelve a ser el epicentro de la nueva economía. Del 29 de septiembre al 2 de octubre, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) celebra la sexta edición de la Barcelona New Economy Week (BNEW) en el DFactory Barcelona, el gran hub tecnológico especializado en industria 4.0.

El evento combinará formatos presenciales y virtuales para conectar a profesionales de todo el mundo en torno a siete grandes ámbitos: Aviation, Digital Industry, Sustainability, Mobility, Talent, Health y Experience.

Durante cuatro días, más de 320 'speakers' internacionales compartirán tendencias, retos y oportunidades en 66 paneles, debates y sesiones con más de 100 horas de contenido en directo. Además, la plataforma digital de BNEW permitirá hacer 'networking global', intercambiar contactos y agendar reuniones en un solo clic.

‘Speakers’ de primer nivel

El programa de BNEW 2025 se desarrollará en dos fases. Durante los días 29 y 30 de septiembre el evento se centrará en en los verticales de Sustainability, Mobility y Talent, donde se reunirán voces de referencia como Susi López, directora general de Transportes y Movilidad de la Generalitat de Catalunya, Manuel Valdés, director general de la Autoritat del Transport Metropolitana de Barcelona o María del Carmen Oliver, directora de Recursos Humanos de Barceló Group.

Durante los días 1 y 2 de octubre será el turno de los verticales de Digital Industry, Health y Aviation, que contarán con expertos como Manel Juan, jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Clínic de Barcelona, Pablo Villoslada, jefe del Servicio de Neurología del Hospital del Mar de Barcelona, Marc Mases, responsable de Automatización de BonÀrea, o Carlos García, director de Aeropuertos y Seguridad de la Aviación Civil de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Barcelona refuerza su liderazgo como capital tecnológica global

Aviación y digitalización

La aviación regresa por segundo año como gran protagonista. En este vertical, se debatirá sobre la transición ecológica del transporte aéreo, la irrupción de la IA en el sector, los corredores transfronterizos para drones, el papel de la defensa aérea en la nueva economía o el liderazgo femenino en el espacio.

Uno de los ejes centrales del evento es también el vertical Digital Industry, que bajo el patrocinio de BBVA, abordará aspectos como la ciberresiliencia, el futuro de la automatización de la industria 4.0, la convergencia entre la mente humana y la IA o el avance de las tecnologías verdes en un mundo digitalizado.

Durante la BNEW se reúnen más de 320 'speakers' en 66 paneles, debates y sesiones con más de 100 horas de contenido en directo / CZFB

Salud y talento

La irrupción de las nuevas tecnologías en el sector de la salud supone un antes y un después, y no solo en lo que concierne la atención de los pacientes, sino también en la investigación científica y el estudio de cualquier especialidad médica. Durante la BNEW se tratarán temáticas como los avances para tratar enfermedades neurológicas, la salud con perspectiva de género o la redefinición de los sistemas de salud.

En un mercado laboral marcado por la automatización y la conectividad, el vertical BNEW Talent pondrá el acento en los retos de la relación entre la IA y los recursos humanos, la diversidad en la selección, el liderazgo femenino, las sinergias intergeneracional o el auge de los nómadas digitales. Además, BNEW Talent acogerá también los pitches de las startups finalistas del BNEW Startup Innovation Hub.

Sostenibilidad y movilidad

La sostenibilidad en España ha cobrado gran importancia en los últimos años, tanto a nivel gubernamental como en el sector privado. Ambos actores han implementado numerosas iniciativas para fomentar la transición hacia un modelo más sostenible, alineado con los objetivos de la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo.

De la mano de Ibercaja, este vertical BNEW Sustainability explorará la resiliencia climática, la bioeconomía, la innovación agrícola, la transición energética, la economía circular y las fábricas inteligentes con propósito verde, así como la sostenibilidad como un factor clave de competitividad empresarial.

La movilidad del futuro se debatirá desde múltiples perspectivas en el vertical Mobility. El transporte público sostenible, movilidad conectada, infraestructuras eléctricas, 'smart cities', hubs urbanos y ecosistemas de datos vertebrarán este espacio que explorará el camino hacia una movilidad más inclusiva y respetuosa con el entorno.

La cita tendrá lugar del 29 de septiembre al 2 de octubre en el DFactory Barcelona

Experiencia inmersiva

Más allá del conocimiento, BNEW ofrecerá una inmersión cultural en Barcelona, con experiencias ligadas al diseño, la gastronomía, el arte y la música. Un espacio pensado para fomentar las relaciones profesionales en un ambiente distendido y poner en valor la identidad creativa de la ciudad.

Más información y registro aqui.