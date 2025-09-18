Barcelona se convierte en la capital europea del sector de la fabricación aditiva

El DFactory Barcelona, impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), se reafirma estos días como el gran ecosistema de industria 4.0 internacional acogiendo la celebración de la Global AM Hubs Summit. La primera edición de esta cumbre reúne a los principales hubs y organizaciones de fabricación aditiva (impresión 3D) de toda Europa, junto a líderes industriales, expertos, asociaciones, universidades e instituciones que están liderando la transformación de la fabricación avanzada, y multitud de empresas proveedoras de tecnología de todo el espectro de la cadena de valor de esta industria.

Desde hoy, y hasta el 18 de septiembre, esta cumbre congregará por primera vez a 26 hubs y organizaciones de impresión 3D de toda Europa: Austria, Países Bajos, Francia, España, Suecia, Alemania, Dinamarca, Andorra, Bulgaria, Grecia, Finlandia, Bélgica, Irlanda, Suiza, Turquía y Noruega. El Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha aprovechado la ocasión para mantener una reunión con todos ellos, así como con destacadas entidades internacionales para establecer alianzas y generar oportunidades conjuntas.

La primera Cumbre Global de Hubs de Fabricación Aditiva, que cuenta con el apoyo del CZFB como partner institucional del evento, ha arrancado esta mañana con un completo programa de conferencias y mesas redondas, y una zona de exposición donde se muestran las últimas novedades y avances del sector. Al mismo tiempo, también se ha realizado el lanzamiento de (Add)liance, la nueva alianza europea de hubs europeos de impresión 3D que tiene como principal misión vertebrar un marco internacional estable y colaborativo que impulse la adopción de estas tecnologías, y está promovida por entidades, organizaciones, entidades e instituciones sectoriales de toda Europa.

El delegado del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha realizado una valoración muy positiva de la celebración del Global AM Hubs Summit en DFactory Barcelona y ha señalado que “estamos delante de un hito histórico porque asistimos a la creación de la primera alianza europea de hubs de fabricación aditiva, y de la celebración de la primera edición del evento de referencia que reúne a todo este sector. Y esto sucede en el DFactory Barcelona, como ecosistema de referencia en Europa para todas las tecnologías de la industria 4.0, en un entorno colaborativo, porque el futuro no pasa por la competición sino por la colaboración”.

Por su parte, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha explicado que “este evento supone una magnífica ocasión para presentar nuestro Distrito 4.0, que surge fruto de la visión estratégica del CZFB para liderar la transformación de la industria. Y esto está pasando en Barcelona porque cuenta con una serie de ingredientes -conectividad, talento especializado, un sólido ecosistema tecnológico e innovador…- que la convierten en la ubicación ideal para ser la capital mundial de la industria 4.0. Estamos hablando de una zona de actividad de 6 millones de metros cuadrados y que tiene en el DFactory Barcelona a su centro neurálgico, con la instalación de 40 empresas de industria 4.0 y que ya está ampliando su superficie con 4 nuevos edificios que estarán terminado a finales de 2026”.

Un total de 48 speakers internacionales participaran, entre hoy mañana, en el programa de conferencias y mesas redondas de la Global AM Hubs Summit, que también cuenta con demostraciones en vivo y experiencias prácticas para conocer de cerca el potencial de las tecnologías aditivas. Igualmente, esta cumbre dispondrá de un Application & Technology Showroom en el DFactory Barcelona, donde las principales empresas del sector expondrán sus soluciones, materiales, softwares, demostraciones y casos de éxito reales de aplicación de AM en diferentes ámbitos.

Al mismo tiempo, todos los asistentes del evento también podrán participar en distintas actividades de networking institucional e industrial, así como un programa de visitas a centros de excelencia y empresas innovadoras del ecosistema de fabricación aditiva en Cataluña. Precisamente, la primera edición de la Global AM Hubs Summit finalizará este próximo jueves 18 de septiembre con una visita tecnológica. Los participantes tendrán la posibilidad de elegir una visita a dos de los grandes centros de referencia de manufactura avanzada que existen en el Área Metropolitana de Barcelona: el Centro de Excelencia HP Additive Manufacturing Solutions de Sant Cugat del Vallés o el Centro Tecnológico CIM de la UPC.

