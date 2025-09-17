El Consejo de la Mujer de la Zona Franca de Barcelona celebra su quinto aniversario

El Consejo de la Mujer de la Zona Franca de Barcelona realizó el pasado 15 de setiembre un acto en el DFactory Barcelona para conmemorar su quinto aniversario. Para ello, contó con la participación de la presidenta del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en España, Clara Arpa, que estuvo acompañada por la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, en un encuentro reunió a las 26 directivas de las empresas que forman parte de éste.

La directora general del CZFB Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Blanca Sorigué, dio la bienvenida a todas las asistentes y quiso poner en valor "el papel del Consorci de la Zona Franca de Barcelona en su apuesta decidida por trabajar para contribuir a alcanzar el ODS número 5, el de la igualdad de oportunidades por cuestión de género, con iniciativas como el propio Consejo de la Mujer ZF, la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW) o el programa Feel the ZF Power, que persigue despertar vocaciones en el ámbito de la industria 4.0 y las profesiones STEM, especialmente entre las niñas en etapa escolar entre edades comprendidas de los 9 a los 12 años".

En este repaso a las principales iniciativas que ha impulsado la Zona Franca de Barcelona, Sorigué quiso recordar que "el Consejo de la Mujer de la Zona Franca nació poco antes de la pandemia sanitaria y hoy, en una situación muy distinta, y cinco años después, podemos afirmar que se ha consolidado como un instrumento muy útil y eficaz que, por medio del diálogo, la colaboración y el compromiso con la igualdad de oportunidades de género dentro del entorno empresarial, ha logrado impulsar iniciativas que nos han permitido lograr importantes avances. Sin embargo, este Consejo es hoy más necesario que nunca porque aún queda mucho por hacer para alcanzar una igualdad real en el ámbito empresarial".

Por su parte, la presidenta del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en España, Clara Arpa, realizó una reflexión inspiradora a todas las integrantes del Consejo de la Mujer, destacando que "desde el Pacto Mundial hoy tenemos tres grandes retos: uno es que las niñas se interesen por las carreras tech; otro que las empresas pierdan el miedo a integrar tecnologías para hacer un mundo más sostenible; y el tercer reto es conseguir un auténtico nivel de igualdad teniendo claro que sí somos diferentes y que la sociedad ha cambiado”. Y también ha añadido que “tenemos dos objetivos inmediatos que son salir de Madrid y tener mayor presencia en el resto de los territorios de España, y darle más importancia a las pequeñas y medianas empresas porque son las que menos recursos tienen".

Cabe recordar que el Consejo de la Mujer de la Zona Franca es un espacio de reflexión donde la confianza y la complicidad permiten construir una red de apoyo y aprendizaje conjunto con el compromiso de impulsar políticas activas para la igualdad de género. Actualmente, las empresas que forman parte del Consejo de la Mujer de la Zona Franca son: Aigües de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Àrea 8, Akzo Nobel, Barcelona Centre Logístic, Cellnex Telecom, COCEMFE Barcelona, Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Covestro, DB Schenker, FCC Medioambiente, Ferrocarrils de la Generalitat, Hobbyplant, Malena Engineering, Mercabarna, Nissan Technical Centre Europe, Parc Logístic ZF, Port de Barcelona, Quimidroga, SABA, SEAT, SERTRAM, TM2 (Servicios Recipe TM2 S.A.), Transports Metropolitans de Barcelona, ZAL Port, y Unió de Polígons Industrials de Catalunya.