BNEW 2025: Conectar sectores clave de la nueva economía para impulsar la innovación

La transformación digital y la innovación tecnológica son motores imprescindibles para el desarrollo económico, y Barcelona el lugar idóneo para impulsarlas. Con ingredientes clave como una ubicación privilegiada, la mejor conectividad, la atracción de talento especializado a nivel mundial y un ecosistema emprendedor robusto; la ciudad se convierte en un entorno fértil y competitivo para la creación de oportunidades, la inversión y el crecimiento de las empresas.

Lo respaldan las cifras pues, según el informe promovido por Mobile World Capital en colaboración con ACCIÓ, la ciudad condal cuenta con un total de 96 centros de desarrollo de tecnología global, un ecosistema que genera 2.879 millones de euros anuales.

En este contexto, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) juega un papel clave, liderando la innovación y la transformación digital de la industria. Su evento insignia, la Barcelona New Economy Week (BNEW), es un claro ejemplo de cómo se puede fusionar lo físico y lo novedoso para dar forma al futuro de la economía global. Este año se celebrará del 29 de septiembre al 2 de octubre en el DFactory Barcelona, sede de la industria 4.0 de referencia internacional, donde confluyen la innovación colaborativa, avances tecnológicos de vanguardia e ideas transformadoras.

En la que será su sexta edición, la cita se distribuirá en siete verticales temáticas, correspondientes con los principales sectores de la nueva economía: Aviation, Health, Digital Industry, Talent, Sustainability, Mobility y Experience. En ellas, se abordarán los avances pioneros y las últimas tecnologías aplicadas a estos grandes mercados: Novedades en el tratamiento de enfermedades neurológicas, telemedicina, medicina del deporte, resiliencia climática, economía azul, bioeconomía, ciberresiliencia, revolución cuántica, robótica, smart cities, movilidad inteligente, sociedad 5.0, corredores aéreos para drones, ecovuelos, Inteligencia Artificial en recursos humanos o soft skills en la era digital, entre otros.

“La esencia de la BNEW es precisamente la capacidad de conectar sectores tan distintos como pueden ser la aviación y la salud o la movilidad y el talento. Aparentemente, nada tienen que ver entre ellos, pero cuando se encuentran se crea debate, se entablan relaciones y se generan sinergias. Así, importantes entidades y empresas de diferentes ámbitos pueden colaborar entre si, siempre con el objetivo de contribuir al desarrollo de la nueva economía”, explica Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB.

Imagen de la pasada edición de BNEW. / Josep Lago

Programa híbrido

Durante cuatro días, BNEW reunirá cerca de 320 speakers de primer nivel nacional e internacional, sumando 100 horas de contenido distribuidas en 66 paneles, debates y sesiones. Para ello, el evento apuesta de nuevo por un formato híbrido, con la retransmisión de todo el contenido en streaming para que pueda seguirse desde cualquier parte del mundo.

“Esta fórmula nos permite llegar a la vez a profesionales de diferentes sectores económicos, a industrias, a pequeñas y medianas empresas, a grandes corporaciones, a las administraciones e instituciones a startups… Y todas ellas podrán participar de manera activa en el programa de contenidos como si estuvieran aquí. BNEW, como evento disruptivo e innovador, apuesta por todas las posibilidades, las nuevas formas y los cambios de paradigma que nos ofrecen las nuevas tecnologías”, asegura Blanca Sorigué, directora general del CZFB.

Además, los usuarios registrados dispondrán de una plataforma digital de networking a través de la que podrán intercambiar mensajes, contactos y agendar reuniones con el resto de participantes. Un espacio para el intercambio de ideas innovadoras, la implementación de estrategias que impulsan el desarrollo tecnológico, la eficiencia operativa y la sostenibilidad en diversos campos. Y este año, la plataforma contará con BBot, un asistente virtual desarrollado con Inteligencia Artificial al que los usuarios podrán preguntar cualquier duda sobre la sexta edición del evento. Solo es necesario registrarse gratuitamente a través de la web de la BNEW, donde también se encuentra toda la información del evento, el programa, los speakers y empresas participantes y todas las novedades.

Imagen de la pasada edición de BNEW. / Josep Lago

Cifras récord

A lo largo de sus cinco ediciones anteriores, la BNEW ha sumado cifras que no solamente representan a todo el flujo profesional dedicado a la convergencia de tecnologías y acciones, sino que además muestran el interés tanto del sector privado como público de seguir avanzando hacia un modelo más digital, sostenible y eficiente: 60.752 asistentes, 2.501 speakers, 732 horas de contenido, 424 startups tecnológicas participantes y hasta 1.442.376 visualizaciones en el canal de You Tube de cada una de las sesiones celebradas hasta el momento.

BNEW representa una oportunidad única para fomentar el diálogo, la colaboración y la generación de ideas que transforman sectores diversos. Gracias a su enfoque integrador, sus contenidos especializados y una gran variedad de herramientas digitales que facilitan la interacción entre participantes, el evento impulsa la creación de sinergias, el desarrollo de proyectos innovadores y el fortalecimiento de un ecosistema económico más sostenible, competitivo y preparado para los retos del futuro.