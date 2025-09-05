Ibercaja reafirma su apuesta por BNEW como patrocinador del programa de sostenibilidad

Ibercaja reafirma, por tercer año consecutivo, su apoyo a la Barcelona New Economy Week (BNEW), el evento que organiza el Consorci de la Zona Franca de Barcelona para impulsar, conectar y transformar la nueva economía. Esta mañana, la directora territorial del Arco Mediterráneo de Ibercaja, Myriam Santos-Morán Torrens, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, han firmado un acuerdo por el que el Banco será patrocinador BEARTH de la vertical de sostenibilidad de la sexta edición de BNEW (Barcelona New Economy Week), que tendrá lugar del 29 de septiembre al 2 de octubre en el DFactory Barcelona.

La directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha mostrado su satisfacción por dicho acuerdo y ha asegurado que "nos alegra contar con el apoyo de Ibercaja, una entidad muy comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y con un fuerte compromiso por impulsar el progreso, la cercanía con las personas, la autenticidad y generar un impacto positivo, valores todos ellos con los que estamos plenamente identificados y que están presentes en la Barcelona New Economy Week, como el punto de encuentro y de diálogo de la nueva economía”. Sorigué también ha explicado que "este año alcanzamos ya la sexta edición con seis verticales específicos dedicados al sector de la industria digital, sostenibilidad, talento, salud, aviación y movilidad, además de las actividades experienciales que lo convierten en un evento muy singular, donde queremos que el mundo sepa que se realiza en Barcelona".

Por su parte, Myriam Santos-Morán Torrens ha destacado que, para Ibercaja la participación en esta iniciativa responde al compromiso con sus grupos de interés de ayudarles a adaptarse al entorno económico, social y tecnológico actual. "En Ibercaja queremos acompañar a las personas, familias, empresas y la sociedad hacia una economía más humana, sostenible y colaborativa, aprovechando las ventajas que nos ofrecen la innovación, las nuevas tecnologías y la colaboración. Nuestro Plan Estratégico Ahora Ibercaja 2024-2026 refuerza estas líneas de actuación, integrando sostenibilidad, innovación y compromiso social en todas las áreas del Banco. Todo ello se enmarca en nuestro propósito corporativo: ayudar a las personas a construir la historia de su vida, porque será nuestra historia".

El futuro de la economía global

Barcelona New Economy Week (BNEW), es un claro ejemplo de cómo se puede fusionar lo físico y lo digital para dar forma al futuro de la economía global. Este año se celebrará del 29 de septiembre al 2 de octubre en el DFactory Barcelona, el edificio singular impulsado por el CZFB y que se alberga el ecosistema de industria 4.0 de referencia internacional, donde confluyen la innovación colaborativa, avances tecnológicos de vanguardia e ideas transformadoras.

La sexta edición de BNEW mantendrá su formato híbrido, con la retransmisión de todos los contenidos en streaming y la celebración de iniciativas de networking tanto digitales como presenciales conectando siete de los principales sectores de la nueva economía: Aviation, Health, Digital Industry, Talent, Sustainability, Mobility y Experience. La cita, que mantiene su posicionamiento como evento de referencia de la nueva economía, contará de nuevo con un completo programa de conocimiento en el que se abordarán los avances pioneros y las nuevas tecnologías aplicadas a diferentes sectores como la salud, la aviación o el talento, así como proyectos de iniciativas sostenibles desarrollados mediante la industria digital en diferentes ámbitos como puede ser la movilidad.

A lo largo de sus cinco ediciones anteriores, BNEW suma cifras que no solamente representan a todo el flujo profesional dedicado a la convergencia de tecnologías y acciones, sino que además muestran el interés tanto del sector privado como público de seguir avanzando hacia un modelo más digital, sostenible y eficiente: 60.752 asistentes, 2.501 speakers, 732 horas de contenido, 424 startups tecnológicas participantes y hasta 1.442.376 visualizaciones en el canal de Youtube de cada una de las sesiones celebradas hasta el momento.

Cabe recordar, que el CZFB también mantiene un acuerdo de colaboración con la Fundación Ibercaja, suscrito a inicios del presente año, con el objetivo de fomentar la innovación, la formación y el talento en sectores estratégicos como la movilidad, tecnología y logística.