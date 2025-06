Más de 600 presidentes, CEOs y profesionales de las principales empresas e instituciones del sector de la logística se dieron cita ayer en La Nit de la Logística del SIL 2025, durante una agradable velada que tuvo lugar en los jardines del Beso Pedralbes de Barcelona y que contó con el patrocinio de AENA. El acto tuvo también una gran representación institucional que estuvo encabezada por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, el conseller de la Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, Jaume Duch, la secretaria de Estado de Industria del Gobierno de España, Rebeca Torró, el delegado especial del Estado en el CZFB y presidente del SIL, Pere Navarro, la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluisa Moret, y la directora general del CZFB y del SIL, Blanca Sorigué, quienes entregaron los Premios SIL 2025 que reconocieron a los mejores proyectos del sector en materia de ODS 5, emprendimiento, RSC y 4.0.

Durante la entrega de los Premios SIL 2025, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quiso destacar que “el SIL es un proyecto necesario que pone de relieve el sector de la logística. Quiero hacer un homenaje a toda la gente que ha hecho posible el éxito del SIL, pues es un magnífico espacio de encuentro y de reflexión. Es muy agradable ver un SIL con más de 650 empresas participantes, con más de 15.000 visitantes, unas cifras que interpreto como un termómetro magnífico del momento social y económico que vive Cataluña, toda España, como gran contribución al proyecto europeo”. Y añadió que “a través de los premiados de esta noche, representa las mil dimensiones que tiene la logística, que se hable de intralogística, pero también de innovación tecnológica, IoT, Blockchain e irrupción de la inteligencia artificial, en el sector logístico... es el mejor ejemplo”.

Consum, ControlT, Decathlon y SEAT reciben el reconocimiento los Premios SIL 2025 / Zona Franca

Por su parte, el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, puso de manifiesto que “las empresas ya no son aquellos instrumentos que únicamente deben tener beneficios económicos, sino que las empresas, cada día más, son aquellas entidades, aquellas actividades, que se dan cuenta de que viven en una sociedad. Y no solo es imprescindible facturar, sino que también lo es estar en sintonía con el conjunto de la sociedad y con las necesidades que tiene ésta. Si contribuimos a una sociedad más igualitaria, donde todo el mundo puede tener las mismas oportunidades, desde el punto de vista económico también estamos construyendo una sociedad más competitiva”. Navarro también subrayó que “el SIL tiene algo especial; no es solo un salón, sino que el mundo de la logística tiene una comunidad, tiene un motivo, y un mensaje para la sociedad. Y en este sentido, cada categoría de los premios que entregamos esta noche tiene su mensaje, su valor, dentro del sector logístico del país.”

Los premios SIL 2025 reconocieron los proyectos de Consum Cooperativa Valenciana (ODS 5 en logística), ControlT (mejor startup logística), Decathlon (mejor proyecto de RSC) y SEAT (aplicación de las tecnologías 4.0 en la logística).

Premio SIL a la Mejor Startup

La Startup que resultó ganadora en esta categoría fue ControlT, creada en 2021 y ofrece soluciones de software para procesos de transporte terrestre que mejoran la eficiencia de los procesos de sus clientes, logrando ahorros y mejorando la satisfacción de los actores involucrados. Sus soluciones se fundamentan en 3 pilares: la integración de fuentes de datos (GPS, TMS, ERP, Apps, etc); la toma de decisiones basadas en datos; y la mejora de las comunicaciones con los actores involucrados en el proceso. Los clientes de ControlT han logrado aumentar la tasa de entregas efectivas, mejorar la satisfacción de sus clientes, disminuir los costes asociados a la trazabilidad del proceso y mejorar el cumplimiento de los indicadores del proceso, entre otros. ControlT ha sido una de las startups incubadas en el Logistics 4.0 Incubator, la primera incubadora de logística 4.0 impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, y hoy emplea ya a 60 personas, siendo un claro caso de éxito. Verónica Villa, CMO de ControlT, recibió el premio de manos de Lluisa Moret, presidenta de la Diputación de Barcelona.

Premio SIL al ODS 5 en logística

Fruto de la implicación del SIL con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, los Premios SIL 2025 reconocieron el ODS número 5, que hace referencia a la igualdad de género, en la logística, para visibilizar el papel del talento femenino en un sector tradicionalmente muy masculino. En esta edición, el Premio SIL al ODS 5 en logística fue para Consum Cooperativa Valenciana. El jurado puso en valor el hecho que Consum cuenta con un plan de igualdad y conciliación que refuerza su compromiso con la igualdad de trato y oportunidades en procesos de selección, promoción interna y formación. Uno de sus objetivos es garantizar que las mujeres accedan a puestos de responsabilidad en igualdad de condiciones. Es la única empresa del sector con el sello de Empresa Familiarmente Responsable, lo que refuerza su compromiso con la conciliación y la igualdad. El 60% de los cargos de dirección de tienda están ocupados por mujeres. Esta apuesta por la igualdad de oportunidades se refleja especialmente en su área de logística, con la dirección de Lourdes Brugera, quien lleva más de 30 años vinculada a Consum. Inició su carrera en áreas relacionadas con calidad y seguridad alimentaria, gestionando el desarrollo de productos y analizando la seguridad en los puntos de venta. En 2016, asumió la dirección Comercial de Ventas y Logística de Frescos y Refrigerados, y desde 2022 es responsable del área Logística, liderando todo el proceso de aprovisionamiento, preparación de pedidos y distribución a los puntos de venta, así como el desarrollo de nuevas plataformas logísticas y tecnológicas. Jaume Duch, conseller de la Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Catalunya, entregó el premio a Silvia de los Riscos, Jefa de la Central de Frutas-Carnes de la Plataforma Logística de la Zona Franca de Consum.

Premio SIL al mejor programa de RSC

Los Premios SIL 2025 también quisieron reconocer al mejor proyecto de RSC. Y en este caso el premio fue para Decathlon, empresa que ha lanzado un programa pionero, llamado “Buyback”, que permite a los clientes vender sus productos deportivos usados a la compañía, promoviendo así la economía circular y la accesibilidad al deporte. Este programa, único en el sector del gran retail, está disponible en todas las tiendas de Decathlon España para la compra de productos de ciclismo, fitness, camping, deportes de invierno y de agua o tenis y pádel, entre otros, que se encuentren en buen estado y sin residuos. Esta propuesta refuerza el firme compromiso de la empresa con la economía circular, eje estratégico que impulsa un modelo de negocio con menor impacto medioambiental incentivando la reutilización de productos, y promoviendo un consumo más responsable. Decathlon lleva años apostando por incorporar la circularidad dentro de su modelo de negocio, con el objetivo de promover la accesibilidad, la sostenibilidad y brindar iniciativas adicionales a sus clientes. Esta campaña cuenta con el apoyo del futbolista del FC Barcelona, Pedri, como embajador oficial. Gerard Cabré, director de negocios de alquiler de Decathlon España recibió el premio de manos de Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Catalunya.

Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo del Gobierno de España / Zona Franca

Premio SIL 4.0

Y el último premio de la noche quiso reconocer a la empresa que está realizando una apuesta decidida por la aplicación de las tecnologías 4.0. El jurado reconoció la labor de SEAT por su firme apuesta por la logística 4.0, situándose en la vanguardia de la innovación en el sector automovilístico. La compañía ha implementado tecnologías avanzadas como el Internet de las Cosas (IoT) y el Big Data en su planta de Martorell, lo que ha permitido una mayor automatización y optimización de los procesos productivos, así como una mayor capacidad de personalización de sus productos. Asimismo, la integración de la digitalización ha facilitado una experiencia de compra más innovadora y una rápida adaptación a las preferencias del cliente.

SEAT S.A. ha implementado en la línea de montaje distintos tipos de AGV (vehículos guiados automáticamente), que juegan un papel crucial tanto en los interiores como en los exteriores de la fábrica. En el interior de la planta, los AGV transportan piezas y componentes entre diferentes estaciones de trabajo, asegurando una entrega eficiente y precisa. En el exterior, estos vehículos se encargan de la logística de productos terminados, como los elementos móviles, trasladándolos desde las áreas de almacenamiento hasta la línea de producción.

El despliegue de sistemas de IA ha permitido que SEAT S.A. pueda optimizar la secuencia de producción. También se ha implementado un simulador de programas de producción, que frente a disrupciones a corto plazo permite reordenar las órdenes de producción teniendo en cuenta los stocks de los proveedores, los stocks en SEAT S.A., los calendarios y las capacidades, entre otros. Con esta innovación, la compañía es capaz de reaccionar de forma más resiliente y evitar futuras interrupciones, especialmente en un entorno tan dinámico y cambiante como el actual.

La compañía ha digitalizado y conectado la cadena de suministros a través de una “Control Tower”, una torre de control que da visibilidad y transparencia y permite intercambiar con los proveedores, en tiempo real, informaciones relevantes como la ubicación de los materiales y transportes, los niveles de stock o los programas de producción. Este sistema utiliza tecnologías de última generación para gestionar el flujo de materiales, anticipar posibles interrupciones y coordinar la respuesta ante cualquier incidencia.

Todo ello es una prueba de su firme apuesta por las tecnologías 4.0 lo que le permite ganar en eficiencia operativa, reducir costes, errores y desperdicios, mejorar la calidad de sus productos, obtener una mayor flexibilidad y personalización y, en definitiva, una mayor satisfacción de sus clientes y una mayor rentabilidad.

Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo del Gobierno de España, fue el encargado de entregar dicho galardón a Carlos Lerma Maqueda, responsable Inhouse de SEAT MRT.3.