Empieza el SIL 2025 reivindicando la logística como sector clave para la economía y la sociedad

El 18 de junio se inauguró el SIL 2025, la feria líder en España en el ámbito de la logística, el transporte, la intralogística y la Supply Chain y uno de los grandes referentes mundiales, organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), que reúne a toda la cadena de suministro hasta el 20 de junio en el pabellón 8 del recinto de Plaza España-Montjuïc de Fira de Barcelona. El acto inaugural ha sido presidido por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, quien ha estado acompañado por el secretario general del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Económica de la Generalitat de Cataluña, Jordi Terrades; el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls; el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto; el delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué.

Durante al acto inaugural las autoridades presentes han reivindicado la importancia del sector de la logística, tanto para la economía como para la sociedad, pues es el sector que garantiza la entrega puntual de productos a los clientes, y es un elemento esencial para la competitividad de cualquier empresa. En este sentido, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha manifestado que “el SIL es la feria de referencia en España y en Europa del sector logístico y del transporte. Y se trata también de una ventana a la innovación, con la plataforma virtual SILvIA como ejemplo de ello.” Y también ha puesto en valor que: “Tenemos ferrocarriles, puertos, carreteras y aeropuertos y todos debemos combinarnos. La logística y el transporte tienen un peso muy importante en nuestra economía, y se trata de un sector que está siempre en constante transformación y resiliencia. Su influencia en la competitividad de todo el tejido empresarial es innegable. En este sentido, España tiene una ubicación privilegiada para liderar la transformación de la logística, y de la lucha contra el cambio climática fortaleciendo una movilidad más sostenible.”

Por su parte, el delegado especial del Estado en el CZFB y presidente del SIL, Pere Navarro, ha destacado: “Celebramos el SIL como un espacio participativo, transparente, abierto a compartir soluciones que mejoran la vida del conjunto de la sociedad. La Logística es clave. El mundo se mueve gracias a la logística. Y este año, queremos reivindicar que la logística no ocurre solo durante los tres días que se celebra el SIL: la logística es cada día, aunque no siempre se destaque. Solo se percibe cuando no funciona, pero en realidad, siempre funciona. Porque hay talento detrás, porque hay innovación, porque hay empresas que hacen que todo llegue cuando tiene que llegar y realmente se necesita.”

La directora general del CZFB y del SIL, Blanca Sorigué, ha comentado que “el SIL es mucho más que una feria de referencia a nivel internacional es el punto de encuentro anual del sector, donde está representado toda la cadena de suministro”. Sorigué ha finalizado afirmando que “desde el CZFB nos sentimos muy orgullosos de seguir potenciando un sector tan esencial para la economía y para las personas, como es la logística. Para nosotros, el SIL Barcelona es y seguirá siendo una apuesta estratégica”.

La Inteligencia Artificial como protagonista

Con el claim ‘Conectando mundos para impulsar la innovación’, la feria ha abierto puertas con una agenda marcada por la innovación, con la inteligencia artificial (IA) como protagonista. Durante los tres días en los que se desarrollará el certamen, las 650 empresas participantes, un 30% de ellas internacionales, presentan 163 novedades en exclusiva mundial, unas cifras que reafirman el SIL Barcelona como punto de encuentro del sector de los representantes de toda la cadena de suministro. Con el objetivo de personalizar todavía más la experiencia de los asistentes, el SIL 2025 estrena su edición con la integración de Inteligencia Artificial en su plataforma digital. La nueva SIL Virtual IA Platform (SILvIA), ofrece dos nuevas funcionalidades: una agenda inteligente, que recomienda eventos, sesiones y reuniones según los intereses de los usuarios y las empresas participantes, y una asistente virtual que responde a preguntas relacionadas con el SIL.

Jornadas con amplia representación sectorial

Diversas asociaciones regionales e institucionales del sector logístico han aprovechado el SIL para dar a conocer sus últimos estudios. En este sentido, durante la primera jornada de hoy se ha inaugurado una nueva edición de la Meda Logistics Week, la cumbre logística de referencia del Mediterráneo que reúne a las voces más autorizadas de Europa, Asia y África, y que organizan un año más la Asociación de Cámaras de Comercio del Mediterráneo (ASCAME) y el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB). En la primera sesión, titulada ‘El Mediterráneo: un eje estratégico para el comercio y la cooperación mundial’, el coordinador general de ASCAME, Anwar Zibaoui, ha destacado: “La 21ª edición de Medalogistics tiene lugar en un momento de profundas transformaciones en el comercio global. La geopolítica se ha convertido en un factor determinante en las decisiones económicas, con tensiones crecientes entre Estados Unidos y China, desafíos a los acuerdos multilaterales y conflictos prolongados en Ucrania, Gaza y el Mar Rojo, a los que ahora se suma la guerra entre Israel e Irán. A pesar de este escenario complejo, los flujos comerciales continúan creciendo. No estamos asistiendo a una desglobalización, sino a una reconfiguración del comercio internacional hacia una mayor regionalización. Las cadenas de suministro están evolucionando: se acortan, se vuelven más resilientes y adoptan un enfoque más responsable y sostenible.” Zibaoui ha añadido: “En este contexto, MedaLogistics es una llamada a la acción y una reivindicación del papel clave que tiene la industria logística en la región mediterránea para competir en un mercado global, atraer inversiones y mejorar la conectividad entre Europa, África y Oriente Medio. El Mediterráneo tiene una oportunidad única para volver a convertirse en un hub logístico de referencia mundial. Para ello, es necesario impulsar la colaboración público-privada, un enfoque sostenible y una nueva planificación logística que propicie los intercambios comerciales entre los tres continentes.”

SE CELEBRA HASTA EL 20 DE JUNIO EN FIRA DE BARCELONA / Zona Franca

También ha tenido lugar la jornada técnica de la Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO). Francisco Aranda, presidente de UNO Logística, ha presentado el I Informe de la Competitividad Logística y sus CC.AA., elaborado por UNO, y ha destacado que “Cataluña se posiciona como la segunda región más competitiva de España en materia logística. Este liderazgo se debe a su sólido tejido empresarial, su gran capacidad de innovación, sus importantes infraestructuras, los más de sus doce nodos logísticos y su privilegiada ubicación geoestratégica, que la convierten en un punto clave de conexión para los marketplaces de entrada y salida entre Europa, Asia y África. Para seguir impulsando el crecimiento del sector en la región, necesitamos que se fortalezca su competitividad con medidas como la liberación de nuevo suelo logístico, la reducción de cargas fiscales, un marco normativo estable que estimule las inversiones, así como políticas activas para la atracción de talento y el fomento de la colaboración público-privada. Cataluña reúne todos los ingredientes para liderar la logística del sur de Europa, pero para lograrlo es imprescindible un compromiso firme y estratégico por parte de las instituciones.”

El presidente de UNO Logística ha explicado también que “representamos una actividad esencial y estratégica porque exige una gestión inteligente, lo que nos ha llevado a convertirnos en un sector tecnológico que gestiona datos con los que construir la cadena de suministro más competitiva lo antes posible y garantizar así la eficiencia en cada fase del proceso.” Francisco Aranda ha añadido que “para que esta transformación digital haya sido posible las personas nos hemos puesto en el centro de las empresas, incorporando a tecnólogos enfocados al negocio, se han reinventado los procesos de trabajo y hemos tenido que integrar herramientas digitales en nuestro día a día para buscar soluciones personalizadas. Estamos pasando de mano de obra a cerebro de obra, lo que exige una profunda metamorfosis de la formación existente en el mercado. Todo esto ha sido objeto de análisis y debate durante la jornada ‘Las tecnologías más rentables para la logística y el transporte’, organizada por la patronal en el marco de la feria SIL Barcelona 2025.”

Asimismo, se ha celebrado la jornada QUO VADIS ‘Terminales Multimodales: el plan estratégico de terminales de Catalunya’, organizada por CIMALSA, y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña han presentado el Libro Blanco de la Inmologística en Cataluña 2025.

TECH by SIL

Otra de las novedades de este año son los ‘Events by SIL’ que se llevan a cabo en la Zona Hospitality del CZFB. Durante el día de hoy y mañana, TECH by SIL ofrece temáticas en la que diversos profesionales del mundo tecnológico, logístico, de la ingeniería y servicios y control de IT presentan aquellas tendencias y ventajas de incluir las tecnologías 4.0 en los procesos logísticos. Entre las distintas sesiones se han explorado, por ejemplo, las herramientas digitales para la gestión logística, las estrategias digitales para minimizar el impacto ambiental y aumentar la competitividad, y la revolución digital que transforma la logística.

La Nit de la Logística del SIL 2025

Esta noche, en el Hotel Torre Melina de Barcelona, tendrá lugar La Nit de la Logística, la gran cena de gala del sector donde se hará entrega de los Premios SIL 2025 que reconocen a los mejores proyectos en las categorías de ODS 5, Mejor Startup Logística, 4.0 y RSC. Está previsto que La Nit de la Logística del SIL 2025 esté presidida por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, acompañado por delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, el conseller de la Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, Jaume Duch, el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, la Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué.