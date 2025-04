EcoDeliver: Inteligencia artificial al servicio de la logística sostenible

Creada para redefinir el transporte de paquetería, ecoDeliver emerge como una solución de optimización para los procesos de entrega de última milla. La empresa, instalada en la Incubadora Logística 4.0 impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, fue fundada en 2020 por Patrick Lokkegaard y Joan Mateu Chiquin, quienes detectaron en el sector logístico una evidente carencia de soportes tecnológicos. “Es una industria ultra competitiva. El éxito depende de poder reducir al máximo los gastos extras, causados en gran parte por envíos fallidos. Cuando un distribuidor no puede completar la entrega de un paquete, se generan muchos más costes que el de repetir el viaje. Hay que devolverlo al almacén, reprogramar el reparto, notificar la incidencia, reetiquetar la mercancía… Y todo se desencadena por un problema de comunicación, porque el receptor no puede quedarse todo el día en casa esperando, pero tampoco puede avisar de que no estará”, asegura Chiquin.

ecoDeliver hace posible esa conexión entre clientes y distribuidores. Y es que, aunque es imposible que un repartidor atienda las llamadas de todas las personas a las que hará entregas ese día, sí puede generar información con la que mantenerles actualizados. Los trabajadores llevan consigo un PDA (Personal Digital Assistant), un dispositivo móvil en el que registran las entregas, acceden a la información de los clientes, tramitan los albaranes, recogen las firmas electrónicas... Este mecanismo, además, permite seguir cada ruta en tiempo real, con información detallada sobre las paradas y las horas de entrega. Dichos datos son usados de forma interna por las empresas para tomar decisiones estratégicas que permitan optimizar el proceso de distribución. “¿Por qué no están disponibles también para los receptores? Porque es imposible hacérselos llegar. Pero si logras conectar esa información a una IA que la procese, el resultado es un bot capaz de mantener contacto con los clientes y prestarles asistencia”, cuenta Lokkegaard.

Esta tecnología permite la comunicación mediante los canales más habituales: Llamada telefónica, correo electrónico, WhatsApp, SMS… De este modo, el cliente puede saber donde se encuentra en cada momento su pedido, notificar la ausencia en el domicilio, solicitar una franja de entrega determinada o cancelar una operación. La misma IA, capaz también de tomar decisiones de forma automatizada, se encarga de reorganizar las rutas en consecuencia, minimizando el coste y tiempo perdidos en los desplazamientos, y propone al usuario alternativas de entrega, como cambios de fecha, devoluciones o recogida en puntos ‘out of home’. Un ahorro en desplazamientos innecesarios que no solo tiene un impacto directo en la eficiencia de la cadena logística, sino también en la reducción de las emisiones de carbono.

Con un enfoque multifacético que abarca tanto la provisión de servicios como la creación de herramientas tecnológicas, ecoDeliver quiere impulsar un cambio positivo dentro de la industria del transporte, liderando soluciones innovadoras que dan forma al futuro de la movilidad sostenible.