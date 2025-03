BWAW reivindica la responsabilidad de todos y todas para avanzar hacia la igualdad de género

La quinta edición de la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW) ha comenzado este martes, 4 de marzo, consolidándose como el evento de referencia en materia de igualdad en el ámbito empresarial. La jornada ha puesto de manifiesto los retos que tiene la sociedad y el entorno empresarial para acelerar hacia la paridad real en sectores clave de la economía.

El acto inaugural de BWAW ha sido presidido por la subsecretaria de Hacienda del Gobierno de España, Lidia Sánchez, quien ha estado acompañada por la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret; la teniente de alcalde del Ajuntament de Barcelona, Maria Eugènia Gay; la secretaria general del Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya, Sonia Guerra; el presidente de la Cámara de Comercio de España y de la Fundación Incyde, José Luis Bonet; el delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué.

Precisamente, Blanca Sorigué, ha reivindicado durante su intervención que "BWAW es un evento para todos: hombres y mujeres tenemos retos a trabajar para avanzar hacia la igualdad de género en el ámbito empresarial de cualquier sector de actividad, ya sea de la salud, la cultura, el arte, la ingeniería, el jurídico o el corporativo. En el CZFB nos propusimos que las cosas pasasen, y aquí estamos: celebrando la quinta edición de BWAW, con el Consejo de la Mujer de la ZF creado y, con él, promoviendo todavía más la iniciativa Feel the ZF Power".

Lidia Sanchez, subsecretaria de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España, ha afirmado que "actualmente, el 73% de las empresas españolas no cuentan con mujeres en sus consejos de dirección. Además, la brecha salarial persiste, ya que el 57% de quienes cobran el salario mínimo son mujeres, y ellas reciben, de media, 500€ menos de pensión al mes en comparación con los hombres. Para sobrevivir en un mundo complejo, solo podremos hacerlo con este compromiso a favor de la igualdad entre géneros, porque solo así seremos más competitivos y efectivos y generaremos ejemplo".

En su caso, Lluïsa Moret, presidenta de la Diputación de Barcelona, ha destacado que "la desigualdad de género sigue siendo una realidad en todos los ámbitos de la vida. Llevamos siglos reivindicando la igualdad, pero aún hoy persisten discriminaciones que limitan el progreso de las mujeres. La igualdad no puede ser un esfuerzo aislado, debe ser un compromiso colectivo que genere ecosistemas inclusivos y sostenibles. Solo así avanzaremos hacia una sociedad más equitativa, competitiva y eficaz".

Por su parte, Sonia Guerra, secretaria general del Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya ha afirmado que "la brecha de los sueños es la distancia que hay entre lo que una niña pequeña piensa que puede llegar a ser de mayor y lo que realmente podrá ser, y desde la Generalitat trabajamos para acabar con esta brecha para que las niñas de hoy, que son las mujeres de mañana, puedan y podamos soñar. Por eso, hoy hemos aprobado en el Govern 50 medidas transversales a todos los departamentos para acercar la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres".

José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España y de la Fundación Incyde, ha expuesto: "El Estudio de Clima Empresarial realizado por la Cámara de España muestra que en más de la mitad de las empresas las mujeres ocupan solo un 20 por ciento de los puestos directivos. Las razones señaladas para esa ausencia de mujeres en cargos ejecutivos son variadas. El 47,7% de las empresas lo justifica por la falta de medidas de conciliación; un 20,6% de empresas alude a la infrarrepresentación de las mujeres en sectores clave como ingeniería, financiero, tecnológico, y un 18%, señala las renuncias voluntarias por sesgos sociales y culturales. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de seguir trabajando desde el ámbito empresarial para fomentar, no solo la plena incorporación de la mujer al mercado laboral, sino la igualdad de oportunidades a la hora de ocupar puestos directivos y el impulso al emprendimiento".

Y, para terminar, Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, ha asegurado: "La igualdad no es una cuestión exclusiva de las mujeres, es un pilar fundamental para el desarrollo de toda la sociedad. Si queremos construir un futuro más justo y equitativo, es imprescindible que reivindiquemos el papel de la mujer en todos los ámbitos, especialmente en la economía y la industria, un sector donde la figura del hombre es predominante. No podemos permitirnos avanzar tecnológicamente si no avanzamos también en igualdad de oportunidades. La transformación digital y la nueva economía son esenciales para generar progreso social, pero su verdadero impacto solo se materializa cuando van acompañadas de una sociedad que garantice la equidad para todas las personas".

Algunas de las autoridades que han acudido al acto de inaguración de la Barcelona Woman Acceleration Week / Consorci Zona Franca

El papel transformador de las administraciones

Una vez acabada la inauguración, han comenzado las diferentes ponencias que se desarrollarán hasta el jueves 6 de marzo con 71 speakers de alto nivel. De esta manera, la jornada de este martes ha empezado con la vertical BPolicies y la ponencia 'Políticas para la igualdad: el rol transformador de las administraciones' con la moderación de Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB y el panel: Mireia Cammany, vicepresidenta de PIMEC y directora general adjunta en EPI Industries family of companies; Marta Farrés, alcaldesa en el Ayuntamiento de Sabadell; Ester Pujol, directora de desarrollo social y económico en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB); Carles Ruiz, presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, y Ana María Sánchez, jefa 7ª sección jurídica 'Noreste' en la Asesoría Jurídica del Ejército de Tierra.

Para poner contexto en el sector de las fuerzas armadas, el primer intento de añadir la primera mujer en el Ejército del Aire del estado español fue en el año 1987; es decir, solo llevamos 37 años con presencia femenina en las fuerzas armadas de España. En resumen, tanto las administraciones públicas como las empresas privadas, es necesario que se proyecten planes de igualdad, y que se fomente la militancia de las mujeres en el sector político, empoderar a las mujeres en círculos tanto formales como informales, para así reivindicar su papel en el ámbito político y empresarial.

El talento jurídico sin género

En segundo lugar, el BWAW se ha centrado en BLegal y la ponencia 'El talento jurídico no entiende de género' con la moderación de Cristina Ozores, abogada del Estado jefe en la Comunidad Autónoma de Cataluña en la Abogacía General del Estado y los speakers; Laura de Rivera, directora de Asesoría Jurídica en CaixaBank; Daniel I. Ripley, socio director en Uría Menéndez y Anna Viñas, directora Asesoría Jurídica en Wallapop.

En esta sesión se ha recalcado la importancia de formarse en carreras STEM, tener conocimientos del mundo digital y tecnológico actual, pero también se buscan profesionales con unas soft skills desarrolladas. Según la UNESCO, las mujeres solo representan el 33% de las personas profesionales formadas en carreras STEM, algo que indica que es necesario buscar el talento, pero también es importante retenerlo.

La necesidad de una educación inclusiva

La jornada ha avanzado con el panel BEducation 'Construyendo una educación inclusiva', con la moderación de Blanca Sorigué, directora general del CZFB y la participación de distinguidos profesionales del ámbito educativo: Josefina Antonijuan, vicerrectora de Responsabilidad Social e Igualdad en la Universitat Politècnica de Catalunya – Barcelona Tech; Jordi Díaz, decano y director general en EADA Business School Barcelona; Àngels Fitó, rectora en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); Laia Pemán, directora en Aula Escola Europea y Neus Pons, directora gerente en Fundació BCN Formació Professional.

La sesión destaca la importancia de tener una mentalidad abierta en todas las fases de la formación actual y, sobre todo, tener en cuenta las necesidades de todos los sectores de actividad profesionales. La tecnología, la orientación de cada alumno de manera individual y las iniciativas del claustro son cruciales para fomentar la inclusión, la diversidad y la correcta formación de las nuevas generaciones. Además, la mujer que lidera proyectos en el ámbito educativo fomenta la participación y la colaboración público-privada entre instituciones, y es un indicador positivo del PIB del país.

La tarde de esta martes ha tenido lugar la última ponencia del día en la vertical del BYoung 'Conectando sueños: el poder de las jóvenes emprendedoras'. A cargo de Juan Castilla, CEO y cofundador en Talent Factory y con el panel: Noah Tamaral, deportista de élite y actual Subcampeona de Europa de Wakeboard de la Federación Española de Esquí náutico y Wakeboard; Marta Hernández, cofundadora Sorellas The Brand; Carla Tarrés, directora ejecutiva y cofundadora en Hanaley y Nora Vallcorba, fundadora de Nora Real Food.

La jornada de este miércoles, 5 de marzo, ha contado con la intervención de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, a las 9:30h de la mañana. A continuación, se han tratado aquellas mesas redondas dedicadas al emprendimiento igualitario, la cultura como escenario para promover la igualdad de género, el talento emergente, la innovación con perspectiva de género y el liderazgo de aquellas asociaciones internacionales que trasciende fronteras.