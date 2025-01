La consejera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat de Cataluña se reúne con el Consell de la Dona de la Zona Franca

La consejera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat de Cataluña, Eva Menor Cantador, se ha reunido esta mañana en el DFactory Barcelona con el Consell de la Dona ZF, encabezado por el delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué. El Consell de la Dona ZF tiene como objetivo visibilizar al colectivo femenino en el ámbito industrial y trabaja para promover la igualdad entre hombres y mujeres, favoreciendo la perspectiva de género y la equiparación de derechos. En dicho encuentro Eva Menor ha explicado las principales líneas de actuación que va a llevar a cabo la consejería en materia de igualdad, al mismo tiempo que ha recogido las principales inquietudes y propuestas trasladadas por todas las participantes.

El encuentro ha empezado con una breve bienvenida del delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, quien se ha mostrado muy contento por contar con la presencia de la Consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat y ha querido aprovechar la ocasión para "agradecer el trabajo que está realizando de forma regular el Consell de la Dona ZF para avanzar hacia la igualdad de oportunidades sin sesgos de género en el ámbito empresarial".

Durante el encuentro, Eva Menor ha explicado las principales líneas de actuación en materia de género que está impulsando la Generalitat de Catalunya, como es el caso del Plan transversal para la igualdad de género 2023-2027 o la apuesta firme por las políticas de conciliación, entre otras. De igual modo, la consejera de Igualdad y Feminismo también ha resaltado de forma rotunda que la principal es la erradicación de las violencias machistas, y ha detallado algunas de las 32 medidas para ese fin que aprobó el Gobierno el pasado 25 de noviembre.

Eva Menor con las consejeras del Consell de la Dona ZF. / Consorci Zona Franca de Barcelona

Durante la reunión mantenida esta mañana Menor ha iniciado su intervención realizando un reconocimiento a la labor del Consell de la Dona ZF, "que visibiliza y pone en valor el talento femenino, favoreciendo la perspectiva de género y garantizando la equiparación de los derechos laborales". La consejera también ha destacado "el trabajo constante y la implicación de Consejo de la Dona en la defensa de los derechos de las mujeres, que son fundamentales para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria".

Durante su intervención, Eva Menor también ha manifestado que "tenemos que conseguir un gran pacto social de corresponsabilidad y coeducación que incorpore medidas concretas. Para hacerlo realidad necesitamos estar todos y todas: representantes de empresas, sindicatos, sociedad y fuerzas públicas".

Por su parte, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha explicado que "el ODS número 5, el que hace referencia a la igualdad de oportunidades de género, es una prioridad absoluta para el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y así lo demuestran acciones como la creación del Consell de la Dona ZF, con la participación de destacadas directivas de empresas de nuestro entorno que hoy nos acompañan, o la celebración de la Barcelona Woman Acceleration Week, que este año del 4 al 6 de marzo celebrará su quinta edición".

Sorigué también ha presentado el proyecto “Feel the ZF Power” impulsando por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Tal y como ha explicado este programa "tiene el objetivo de acercar nuestra actividad, que está relacionada con industria 4.0, a niños y niñas en edad escolar. De esta forma estamos logrando que niñas, que nunca se hubieran planteado trabajar en un futuro en estas profesiones, puedan sentir curiosidad y sentirse atraídas por una actividad que, si no la conocen, piensan que no es para ellas y que es cosa sólo de hombres. Es fundamental que lo puedan descubrir en estas edades tempranas porque sinó luego ya es demasiado tarde".

Imagen de un momento de la reunión. / Consorci Zona Franca de Barcelona

Las representantes del Consell de la Dona ZF han podido conocer el Plan transversal para la igualdad de género de la Generalitat de Cataluña que tiene por finalidad avanzar en la incorporación sistemática y transversal del principio de igualdad de mujeres y hombres en los servicios y programas de las políticas de empleo, y en el funcionamiento interno de la organización. Igualmente, Eva Menor también ha explicado que la consejería está impulsando políticas de conciliación que garanticen la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito industrial y laboral, así como desarrollando medidas contra la brecha salarial y que eliminen el sesgo de género en las profesiones industriales tradicionalmente masculinizadas.

La reunión se ha celebrado en las instalaciones del DFactory Barcelona, el ecosistema de industria 4.0 de referencia internacional impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), que actualmente reúne a 35 empresas de robótica, impresión 3D, sensórica, inteligencia artificial, IoT, realidad aumentada y virtual y Blockchain.