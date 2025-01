La multinacional KION Group elige el DFactory para instalar su Digital Hub de innovación intralogística.

El DFactory Barcelona, el ecosistema de industria 4.0 de referencia internacional impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), ha sido el lugar elegido por la multinacional alemana para instalar el Digital Hub de innovación intralogística de KION ITS EMEA. El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, han dado la bienvenida a todo el equipo en las instalaciones de DFactory, que ha estado encabezado por Andreas Krinninger, presidente de KION ITS EMEA del Grupo Kion, quien ha estado acompañado por Paulina Juárez, Vicepresidenta Sénior en España y Portugal de la compañía, y Víctor García, director del Digital Hub de KION ITS EMEA.

Líder mundial en intralogística

KION Group es una multinacional alemana líder en la fabricación de productos y prestación de servicios para la gestión de flujo de materiales en intralogística. La compañía desarrolla soluciones de vanguardia para optimizar las cadenas de suministro, incluyendo montacargas, almacenes automatizados y sistemas de software avanzado. Sus productos y servicios se comercializan a través de un portafolio de marcas reconocidas, como Linde Material Handling, STILL, Baoli y Dematic.

La multinacional refuerza su apuesta por la innovación y la colaboración tecnológica al establecer su Digital Hub de la división de Industrial Trucks & Services (KION ITS) en el DFactory Barcelona, el primer centro de la compañía fuera de su país de origen, Alemania. El equipo profesional del Digital Hub contribuye a la innovación en tecnologías digitales que ayudan a los clientes de la marca a mejorar sus prestaciones, eficiencia, seguridad y sostenibilidad de su flujo de materiales en intralogística mediante nuevas capacidades en sensórica, conectividad e inteligencia artificial en su portafolio de vehículos industriales.

En este sentido, el nuevo centro de operaciones desempeñará un papel clave en proyectos pioneros como el desarrollo de una nueva plataforma de gestión de flotas de vehículos para intralogística, prevista para su lanzamiento en marzo 2025. Además, será motor de incubación para proyectos de innovación tecnológica enfocados en clientes de alrededor de España.

En el acto de bienvenida, el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha destacado que “la incorporación de una multinacional como KION Group en el DFactory Barcelona demuestra la singularidad e importancia del propio ecosistema, que cuenta con unas excelentes conexiones, con una gran capacidad de generación de oportunidades y un impulso de talento tech especializado”. Al mismo tiempo Navarro también ha puesto de relieve el hecho que “una gran multinacional como KION Group haya instalado su hub digital en DFactory Barcelona demuestra que tenemos todos los ingredientes para ser un distrito 4.0 de referencia mundial”.

Precisamente, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha explicado que “la apuesta de DFactory como referente mundial de la industria 4.0, unido a los atractivos de Barcelona, como ciudad conectada con el mundo que cuenta con un rico ecosistema tecnológico, de investigación, innovación y formación, siendo un destacado polo de atracción y retención de talento, han sido decisivos para que KION Group haya realizado esta apuesta en nuestro territorio”.

Por su parte, el director del Digital Hub de KION ITS EMEA, Victor García, ha afirmado que “el DFactory Barcelona proporciona una ubicación privilegiada para el lanzamiento y expansión de nuestra iniciativa. Un espacio abierto, flexible y diseñado para promover la colaboración y el intercambio de conocimientos, situándonos en un ecosistema de empresas tecnológicas con las que compartimos muchos intereses y con las que esperamos establecer colaboraciones”. Asimismo, García también ha señalado que “Barcelona destaca como un escenario ideal para albergar ecosistemas tecnológicos, gracias a su larga historia de compromiso con la innovación y su capacidad para atraer talento y empresas que líderes en materia de transformación digital”.

Referente internacional en industria 4.0

DFactory Barcelona se ha convertido en el ecosistema de industria 4.0 de referencia internacional con la presencia de 35 empresas multinacionales, medianas y pequeñas empresas y centros de investigación que desarrollan proyectos pioneros en el terreno de la robótica, sensórica, impresión 3D, ciberseguridad, realidad aumentada y virtual, inteligencia artificial, Blockchain o la nanotecnología.

Cuenta con unas instalaciones de 17.000m2 que fomentan la innovación abierta y colaborativa entre las empresas, que desarrollan proyectos y resuelven retos conjuntamente. Actualmente cuenta con el 85% de ocupación y el ecosistema tecnológico cuenta con dos certificaciones internacionales, el Leed Gold del US Green Building Council que reconoce el diseño, construcción, mantenimiento y operación de edificios de alto rendimiento energético y de sostenibilidad; y recientemente con la certificación WELL Gold, que acredita que los diferentes espacios con los que cuenta el edificio impactan en la salud y el bienestar de sus ocupantes.

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona está trabajando en la segunda fase de ejecución del DFactory Barcelona, un impulso que le permitirá alcanzar en los próximos años los 100.000 m2 de superficie, siendo uno de los mayores ecosistemas de industria 4.0 del mundo.

Sobre el Consorci de la Zona Franca de Barcelona

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona es una empresa pública que actúa como dinamizador del desarrollo tecnológico e industrial al proporcionar apoyo a las empresas en su transición hacia la era digital. Impulsa la innovación mediante la 3D Incubator y la Logistics 4.0 Incubator; promueve la transformación de la industria 4.0 desde el hub tecnológico DFactory Barcelona y conecta la nueva economía y sus sectores socioeconómicos clave.

Organiza congresos de interés económico para Barcelona como el mayor salón logístico de España y el Sur de Europa, el SIL, así como grandes eventos de referencia con un formato innovador como la Barcelona New Economy Week (BNEW) o la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW). En su plenario tiene representantes del gobierno español, la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, y de las principales entidades económicas de la ciudad.