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El Corte Inglés estrena espacios pop-up para lanzar en exclusiva la colección oficial de MADRING

La compañía inicia la venta exclusiva de las tres líneas oficiales de merchandising de MADRING.

La colección estará disponible online y en una selección de centros de El Corte Inglés, que contarán con espacios pop-up dedicados a la marca.

MADRING

MADRING / Redacción

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El Corte Inglés pone en marcha la venta exclusiva de la colección oficial de merchandising de MADRING, disponible ya en tiendas y a través de su web. La propuesta reúne una selección de productos inspirados en el Gran Premio de España de Fórmula 1 de MADRING y se convierte en la primera colección oficial vinculada al proyecto. A pocos días de la celebración del Gran Premio, que tendrá lugar en Madrid del 11 al 13 de septiembre, la colección llega con el objetivo de trasladar la identidad visual y el universo de la competición a artículos diseñados para acompañar a los aficionados dentro y fuera del circuito.

La propuesta se articula en torno a tres líneas creativas diferenciadas: Classic, Madrid y Drive, cada una de ellas concebida para representar distintas formas de entender el Gran Premio y su vínculo con la capital.

La línea Classic toma como referencia los códigos más reconocibles del automovilismo y la Fórmula 1. La colección Madrid pone el acento en la identidad de la ciudad y en algunos de sus elementos más característicos. Por su parte, Drive acerca el universo MADRING a las nuevas generaciones a través de una propuesta de estética contemporánea.

Rueda MADRING

Rueda MADRING / Redacción

De esta manera, el cliente podrá encontrar una amplia variedad de productos para todos los públicos, desde camisetas y sudaderas con distintos cortes, diseños y códigos de color según la colección; hasta accesorios como totebags, botellas y vasos termo, imanes, parches, abanicos y llaveros con el logo y el mapa circuito de MADRING. Algunos de ellos con guiños a la ciudad y sus habitantes, con la imagen de La Monumental y dibujos de gatos. Además de bodys, camisetas y gorros diseñados para los más pequeños.

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En total, la colección reúne 54 referencias, dirigidas tanto a los aficionados a la Fórmula 1 como a quienes deseen incorporar a su día a día un recuerdo o un elemento representativo del nuevo Gran Premio de Madrid. Los aficionados podrán adquirir la colección en una selección de centros de El Corte Inglés que contarán con espacios pop-up especialmente diseñados para acercar la experiencia MADRING al público. Estos espacios estarán ubicados en los centros de Castellana, Princesa, Campo de las Naciones, Callao, Goya, Sanchinarro y Pozuelo, en Madrid, y permitirán descubrir las distintas líneas de producto en entornos concebidos para reflejar la identidad visual y los valores asociados a MADRING.

Con esta colaboración, El Corte Inglés se convierte en el punto de venta exclusivo del merchandising oficial de MADRING, acercando la colección a los consumidores a través de su red de centros comerciales y de sus canales digitales.

El Corte Inglés es Local Event Supporter del Gran Premio de España 2026, con lo que se suma a uno de los mayores acontecimientos deportivos y de entretenimiento que acogerá el país este año.

Fuente: El Correo de Andalucía

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