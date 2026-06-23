Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Torre MoeveVerbena Sant JoanNotas selectividad 2026Mejor nota selectividadRobo móvilesMatemáticasPatinetesBarcelonaSant Joan 2026La Grossa Sant Joan 2026Amazon Prime Day
instagramlinkedin

Restauración

La barra de siempre, con una nueva mirada: así crece y evoluciona la hostelería en 2026

El peso de las bebidas crece hasta alcanzar el 81% según el último informe de la Federación Española de Empresas de Distribución a Hostelería y Restauración

La barra de siempre, con una nueva mirada: así crece y evoluciona la hostelería en 2026

La barra de siempre, con una nueva mirada: así crece y evoluciona la hostelería en 2026

Redacción

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La hostelería en España muestra signos de mayor estabilidad, con bares y cafeterías que se adaptan a los nuevos hábitos del consumidor sin olvidar la tradición.

En un contexto de mayor consumo y con factores como el turismo, el empleo o el clima empujando al sector, el crecimiento llega acompañado de una evolución en la forma de consumir. Paco Tabares, responsable de Clientes Estratégicos de Suntory Beverage & Food Iberia, explica cómo las marcas “se adaptan a las nuevas tendencias siempre integradas a la experiencia del bar”. Tabares pone como ejemplo el tinto de verano “una categoría que en los últimos cuatro años ha crecido casi un 60%”.

La innovación en el canal no pasa por romper con lo existente, sino por reinterpretarlo. El crecimiento convive con un cambio en el comportamiento del consumidor al que los hosteleros se adaptan sin olvidarse de lo clásico. Álvaro Castellanos e Iván Morales propietarios del grupo Arzabal confirman que “la cocina tradicional vuelve a estar en auge pero con momentos de consumo diferentes y con formas diferentes de maridaje”. Los chefs destacan también la fuerte presencia del tinto de verano.

Para todos los momentos del día y para todos los perfiles de consumidores, marcas como Schweppes® y La Casera® se adaptan a los tiempos. Lo confirma el consejero delegado del grupo Larrumba Holding, Ignacio Blanco que ha detectado una “extensión de momentos de consumo con aperitivos más largos, tardeo y un impulso a la coctelería”.

Noticias relacionadas

La hostelería, motor económico de nuestro país que contribuye un 6,7% al PIB nacional, no está en reinvención si no en un momento de optimización. En las barras españolas conviven tradición y nuevas tendencias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno vuelve a proponer que la factura de la luz incluya el gasto de tus vecinos
  2. El Supremo condena de forma unánime con 24 años de cárcel a Ábalos, con 19 a Koldo y libra a Aldama de entrar en prisión
  3. Los mensajes de la cúpula de Plus Ultra desmienten a Zapatero, que negó ante el juez tener los contactos con la aerolínea
  4. Quién es Diego Fuoli, el portero del Sabadell que incitó los insultos a Pedro Sánchez: buena familia heladera de Zaragoza
  5. Gibraltar cuenta los días para que caiga la Verja: “Cuando la tiren, a mí me hacen reina”
  6. Calvo: “Las mujeres sostienen como mínimo el 50% de las monarquías europeas. Letizia ha aportado la lectura de una España de la que ella formaba parte”
  7. Confirmado por el BOE: el miércoles 24 de junio, día de San Juan, es festivo en tres comunidades de España
  8. Marc Vidal, experto en economía: 'Es imposible que se puedan sostener 181.000 millones de salarios públicos

Iberdrola asegura que España no tiene la factura de la luz más barata de Europa por los impuestos

Iberdrola asegura que España no tiene la factura de la luz más barata de Europa por los impuestos

La Grossa de Sant Joan 2026, en directo: hora del sorteo, premios y dónde comprobar números premiados

La Grossa de Sant Joan 2026, en directo: hora del sorteo, premios y dónde comprobar números premiados

La barra de siempre, con una nueva mirada: así crece y evoluciona la hostelería en 2026

La barra de siempre, con una nueva mirada: así crece y evoluciona la hostelería en 2026

La barra de siempre, con una nueva mirada: así crece y evoluciona la hostelería en 2026

La ola de calor deja 45 grados en Andalucía y más de 43 en Cantabria, hasta ahora considerada como uno de los grandes 'refugios climáticos' de España

La ola de calor deja 45 grados en Andalucía y más de 43 en Cantabria, hasta ahora considerada como uno de los grandes 'refugios climáticos' de España

Las primarias en Nueva York ponen a prueba la influencia del alcalde Mamdani en los demócratas

Las primarias en Nueva York ponen a prueba la influencia del alcalde Mamdani en los demócratas

Así es Torre Moeve, el rascacielos de Amancio Ortega que ha sufrido un incendido en Madrid

Así es Torre Moeve, el rascacielos de Amancio Ortega que ha sufrido un incendido en Madrid

De Barcelona Nord a Múnich o París: la estación estrena rutas y roza el 50% de conexiones internacionales

De Barcelona Nord a Múnich o París: la estación estrena rutas y roza el 50% de conexiones internacionales