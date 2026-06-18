El impacto económico en Madrid de la residencia de Bad Bunny en el Riyadh Air Metropolitano superaría los 200 millones de euros

Madrid ha vivido durante las últimas semanas algo más que una sucesión de conciertos multitudinarios. La residencia de Bad Bunny en el Riyadh Air Metropolitano, con diez fechas entre el 30 de mayo y el 15 de junio, ha convertido al estadio y a la ciudad en el epicentro europeo de la música latina en directo, con un impacto económico estimado de 212 millones de euros y una activación sostenida de sectores clave como la hostelería, el alojamiento, el transporte, el ocio nocturno y el empleo temporal.

El fenómeno trasciende la dimensión musical. Con más de 630.000 asistentes agregados en sus diez conciertos, la residencia del artista puertorriqueño sitúa a Madrid en una liga reservada a grandes capitales globales como Nueva York, Londres o Los Ángeles, donde los artistas con mayor capacidad de convocatoria no se limitan a hacer una parada de gira, sino que convierten la ciudad en un destino en sí mismo. En este caso, Madrid no ha sido solo una fecha dentro del calendario internacional de Bad Bunny, sino un centro estratégico de su recorrido europeo.

La elección del Riyadh Air Metropolitano refuerza además el papel del estadio como activo multiuso clave para la ciudad. Sin alterar su uso principal deportivo, el recinto consolida un segundo pilar estratégico vinculado a los grandes eventos musicales, capaces de atraer público nacional e internacional, generar actividad económica distribuida por distintos barrios y reforzar la visibilidad de Madrid en el circuito europeo de grandes giras.

El impacto económico de la residencia de Bad Bunny combina volumen y continuidad. A diferencia de un único macroevento, una residencia de diez noches prolonga la actividad durante varias semanas, da previsibilidad al sector turístico y permite que el gasto asociado se reparta en más jornadas. La estimación vinculada a estos diez conciertos se sitúa en hasta 212 millones de euros, una cifra que refleja no solo la venta de entradas, sino el conjunto de actividad generada en alojamiento, restauración, movilidad, comercio, ocio y servicios asociados.

Una de las claves del impacto está en el perfil del público. Las estimaciones apuntan a que el alrededor del 40% de los asistentes son no residentes, con una estancia media de entre dos y tres noches. Este dato multiplica el efecto económico de los conciertos, porque el gasto no se limita a la entrada o al consumo dentro del estadio, sino que se extiende a hoteles, apartamentos turísticos, restaurantes, transporte urbano, taxis, VTC, comercios, ocio nocturno y otros servicios vinculados a la experiencia completa del viaje.

La actividad tampoco se concentra exclusivamente en el entorno inmediato del Riyadh Air Metropolitano. Las zonas próximas al estadio, como Canillejas, San Blas, Las Rosas o la Avenida de Arcentales, han registrado una mayor afluencia antes y después de cada concierto, especialmente en bares, terrazas, cafeterías y establecimientos de comida rápida.

El efecto, sin embargo, se ha extendido también a otros puntos de la ciudad. Los principales ejes de tránsito, como Chamartín, Atocha e intercambiadores, han concentrado parte de los desplazamientos de asistentes nacionales e internacionales. El centro histórico y las zonas de mayor actividad turística y de ocio, como Sol, Gran Vía, Malasaña, Chueca, Barrio de Salamanca, Las Letras, Lavapiés o Chamberí, también han recibido el impacto de un público que ha convertido el concierto en una experiencia de varios días en Madrid.

Hostelería

La hostelería ha sido uno de los sectores más beneficiados por la residencia. Las valoraciones sitúan el impacto de los diez conciertos en bares, restaurantes y cafeterías en hasta 35,8 millones de euros. En el entorno del estadio, la actividad se ha concentrado especialmente en la previa y el postconcierto, con miles de asistentes alargando su estancia en la zona antes de acceder al recinto y disfrutar del espectáculo.

En el conjunto de la ciudad, el efecto se ha notado en barrios de ocio y restauración, donde el incremento de visitantes ha impulsado reservas, consumo en sala, terrazas y servicios vinculados a la movilidad nocturna. La continuidad de las diez fechas ha permitido, además, que el sector no recibiera un único pico de demanda, sino una actividad recurrente durante más de dos semanas.

La dimensión laboral es otro de los grandes vectores del impacto. La organización de los diez conciertos ha supuesto la puesta en marcha de una de las mayores operaciones vinculadas a un espectáculo musical celebradas en España. Cada evento ha movilizado a más de 3.000 profesionales entre personal propio, contratas y colaboradores, necesarios para garantizar la seguridad, la atención al público, la movilidad interna, la producción técnica, el montaje, la limpieza, la restauración, la logística y la coordinación operativa de jornadas con decenas de miles de asistentes.

Solo en los dispositivos de atención y acceso, cada concierto ha contado con 400 vigilantes de seguridad, 600 auxiliares, 250 acomodadores, 100 validadores y 20 informadores. A ellos se suman los equipos técnicos, sanitarios, de producción, catering, movilidad, transporte, montaje y desmontaje, generando una actividad intensiva en mano de obra y especialmente relevante para el empleo temporal y juvenil.

La residencia de Bad Bunny ha actuado como escaparate de un fenómeno de mayor alcance: la consolidación de Madrid como capital de grandes eventos musicales. En un mercado global en el que las grandes giras compiten por sedes capaces de ofrecer capacidad, conectividad, servicios y experiencia, el Riyadh Air Metropolitano se posiciona como una infraestructura estratégica para atraer producciones internacionales de primer nivel.

El efecto también tiene una dimensión reputacional. Durante más de dos semanas, Madrid ha formado parte de la conversación cultural internacional, con una exposición mediática y digital que se ha prolongado concierto tras concierto. La residencia ha generado contenido, visitas, desplazamientos, consumo y conversación social de forma continuada, reforzando el papel de la capital como puente entre Europa y América Latina y como uno de los grandes hubs mundiales de la música en español.

Con Bad Bunny, Madrid no solo ha llenado un estadio durante diez noches. Ha activado una cadena económica que conecta turismo, hostelería, movilidad, empleo, ocio y proyección internacional. Y ha demostrado que los grandes conciertos, bien integrados en la estrategia de ciudad, pueden convertirse en un motor de actividad sostenida para barrios, empresas, trabajadores y sectores que van mucho más allá del escenario.

La residencia de Bad Bunny forma parte de un ciclo más amplio de 23 conciertos previstos este verano en el Riyadh Air Metropolitano, un programa que sitúa al estadio entre los grandes recintos europeos para la música en directo y refuerza su papel como activo multiuso clave para Madrid. La combinación de una residencia de gran escala con otros conciertos internacionales de alto impacto, entre ellos actuaciones como Bruno Mars, BTS o The Weeknd, convierte este calendario en un vector estratégico de dinamización económica, proyección internacional y generación de actividad urbana sostenida.

El impacto económico total estimado del ciclo completo se sitúa en una horquilla de entre 417 y 491 millones de euros, con un retorno fiscal previsto de entre 41 y 45 millones.

En términos de empleo, el ciclo completo generará más de 15.400 contrataciones directas acumuladas y entre 8.500 y 10.500 contrataciones indirectas adicionales, así como entre 1.600 y 2.200 empleos equivalentes inducidos vinculados al sector turístico. En conjunto, el programa supondrá entre 23.900 y 26.000 contratos o activaciones laborales acumuladas durante el verano, con especial impacto en sectores intensivos en mano de obra y en el empleo temporal y juvenil.

Noticias relacionadas

El ciclo de conciertos confirma así la capacidad del Riyadh Air Metropolitano para generar actividad económica más allá de los días de partido y refuerza la posición de Madrid como una de las capitales europeas mejor preparadas para acoger grandes producciones musicales. Un calendario de esta dimensión no solo aporta ingresos, empleo y retorno fiscal, sino que consolida la imagen internacional de la ciudad como destino cultural, turístico y de entretenimiento de primer nivel.