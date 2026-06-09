Feijóo levanta la cuarentena al PP valenciano y prepara su primer acto con Pérez Llorca

Primer espaldarazo orgánico. El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitará en breve la Comunitat Valenciana para asistir a un acto de partido junto al jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, quien todavía no ha sido confirmado por Génova como candidato popular a la Generalitat en las elecciones de 2027.

Pese a esa falta de certezas, el movimiento se interpreta como un respaldo de la cúpula nacional al exalcalde de Finestrat, toda vez que será la primera puesta en escena de los dos dirigentes más de seis meses después de la investidura de Pérez Llorca como president. En realidad, supone el fin de la cuarentena que Feijóo impuso al PPCV tras la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 230 personas.

El presidente nacional mantuvo un año en el cargo a Carlos Mazón pese a su cuestionada gestión de la catástrofe, pero evitó visitar la autonomía ante el ruido que rodeaba al expresident. Estuvo en el congreso del PP europeo en València (Mazón no tomó la palabra) y poco después acudió a un acto con el propio Mazón en Alicante, donde aplaudió los presupuestos pactados con Vox.

Pero pese al peso que la C. Valenciana tiene en su objetivo de alcanzar la Moncloa, el líder popular ha minimizado su presencia en tierras valencianas en este tiempo, en especial en la provincia de Valencia, para verse con sus compañeros en un acto orgánico, pese a que sí ha tenido agenda institucional. La dinámica se instauró con Mazón pero se ha mantenido con Pérez Llorca, a quien tampoco ha visitado en el medio año que lleva en el Palau.

Esfuerzo movilizador

El acto, según adelanta El Español y ha confirmado este diario, aún no tiene fecha, y se ha concebido como una bienvenida a los nuevos militantes que ha captado el partido en los últimos meses, en torno a las 1.500 personas. El PPCV quiere vender movilización y vitalidad en un territorio estratégico de cara a esas elecciones generales que el Gobierno insiste en situar en 2027. En un principio estaba programado para el pasado viernes, 5 de junio, pero se canceló por orden de Génova. Algunas fuentes apuntan a posibles protestas por la huelga educativa, aunque no hay explicación oficial.

El aplazamiento, sin embargo, puede complicar el encaje del acto en los próximos días. La dirección nacional quería aprovecharlo para hacer entrega de los carnés a los nuevos afiliados, reclutados en su gran mayoría en la provincia de Valencia. El problema ahí es que la dirección provincial de Vicent Mompó ya ha organizado un gran encuentro el día 20 de junio, dentro de los habituales almuerzos que celebran anualmente, en el que se espera a un millar de personas.

Así, fijar otro gran acto en una fecha cercana obligaría al partido a un doble esfuerzo movilizador muy seguido. Además, es posible que en el contexto actual de ciertas tiranteces entre Llorca y Mompó, el líder provincial reclame cierto reconocimiento ante Feijóo como el gran conseguidor de nuevos afiliados. Génova también podría optar por fusionar actos, si bien esta opción evidenciaría cierta dependencia del actual líder de sus barones territoriales.

El congreso sigue en el aire

Precisamente, este desembarco podría despejar el momento de inquietud que vive el partido en la C. Valenciana. Pese a que el contexto de la dana ha situado la Generalitat como una de las pocas administraciones en riesgo para el PP y el relevo en el Palau, el PP nacional no ha arropado con intensidad a la organización, que sigue sumida en la interinidad y sin confirmación del congreso que todos en el PPCV quieren.

Incluso descontada la atención prioritaria de Génova a otros territorios que han protagonizado un carrusel de elecciones el último año, la distancia con este territorio ha sido evidente. La polémica que ha rodeado a la figura de Mazón ha incomodado al partido, que se ha encontrado en Valencia y la gestión de la dana una de las pocas notas discordantes en su asedio total al PSOE.

Noticias relacionadas

Génova no ha querido que los focos apuntaran a València. Menos en el actual contexto, con el PSOE sitiado por causas judiciales. Ni siquiera hay fecha para la celebración del congreso regional, pendiente desde hace un año y que debería servir para oficializar a Pérez Llorca como candidato a la Generalitat en 2027. Ese es el escenario que todo el mundo asume dentro del partido, salvo Francisco Camps y sus fieles, que preparan una candidatura alternativa para ese cónclave.