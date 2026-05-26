Osborne presenta la cuarta edición de “Saborea Osborne. 7 décadas, 7 bocados”

Osborne presenta la cuarta edición de Saborea Osborne, que este año rinde homenaje al 70 aniversario del Toro de Osborne con una propuesta titulada “7 décadas, 7 bocados”. Una experiencia culinaria que homenajea la historia de la gastronomía española, el talento nacional y el arte de disfrutar, reuniendo una propuesta llena de inspiración, memoria y vanguardia.

En esta ocasión, Saborea Osborne cuenta con la participación de 7 chefs destacados: el reconocido chef Nacho Manzano, poseedor de tres estrellas Michelin y referente de la cocina asturiana con su restaurante Casa Marcial; Carlos Casillas, una de las grandes promesas de la alta cocina española y chef del restaurante Barro, distinguido con una estrella Michelin y reconocido por su apuesta por el producto local y la recuperación del patrimonio gastronómico castellano; Begoña Rodrigo, chef de La Salita, galardonada con una estrella Michelin y referente de la gastronomía valenciana contemporánea gracias a una cocina creativa, personal y comprometida con el producto de proximidad; Ángel León, conocido internacionalmente como “el Chef del Mar” y alma de Aponiente, restaurante con tres estrellas Michelin reconocido por su innovación y su investigación en torno al universo marino; Pedro Subijana, pionero de la Nueva Cocina Vasca y chef de Akelarre, uno de los grandes referentes gastronómicos del mundo con tres estrellas Michelin; Rodrigo de la Calle, referente de la cocina vegetal en España y chef de El Invernadero, restaurante con estrella Michelin reconocido por su propuesta sostenible e innovadora; y José Pizarro, embajador internacional de la gastronomía española y uno de los chefs españoles más influyentes en Reino Unido, reconocido por su labor de difusión de la cocina y los productos españoles a nivel internacional.

Las siete propuestas del recetario

José Pizarro presenta “Alcachofas con jamón y yema de huevo”

Alcachofas con jamón y yema de huevo / Cedida

El plato de José es un relato de su primer encuentro con Cinco Jotas: un bar de Aracena y la hospitalidad que convierte una receta en rito. Las alcachofas, el jamón y la yema se ensamblan para evocar las amistades.

Ángel León presenta “Escabeche de higuera con plancton”

Escabeche de higuera con plancton / Redacción

El plato de Ángel nace de la contemplación: detenerse ante una higuera, aspirar su perfume verde y convertir esa memoria en escabeche. Sobre esa base vegetal se posa el plancton, el sabor más puro del mar que transforma la receta en una narración oceánica. El resultado es un encuentro donde la tierra y el agua se reconocen y dialogan en cada bocado.

Carlos Casillas presenta “Tortilla de txaka”

Tortilla de txaka / Cedida

La tortilla de txaka de Carlos es un guiño a los días de pintxos en Donosti, una pieza que condensa la alegría de la calle y la precisión del bocado. Aquí la tradición vasca se encuentra con los productos de la casa Osborne que le permitió ganar su concurso Cooking Challenge.

Pedro Subijana presenta “Salmonetes con fusili de salsas y escabeche de plancton”

Salmonetes con fusili de salsas y escabeche de plancton / Redacción

La propuesta de Subijana es una de sus ofertas más permanentes: salsas encapsuladas que se sirven como pequeños tesoros comestibles. Una lección de oficio que mira al producto con respeto y creatividad.

Begoña Rodrigo presenta “Paella valenciana”

Paella Valenciana / Redacción

La paella de Begoña es paisaje hecho arroz: la huerta de L’Albufera, el sol sobre la tierra y la generosidad de la cosecha reunidas en una cuchara. Su versión celebra la sociabilidad del plato, la cocina compartida y la identidad valenciana y la de España fuera de sus fronteras.

Nacho Manzano presenta “Presa, mantequilla y encurtidos”.

Presa. mantequilla y encurtidos / Redacción

En la propuesta de Nacho se siente la brisa del Cantábrico y la memoria de sus pastos: una presa que llega al plato con la untuosidad de la mantequilla y la chispa de encurtidos que despiertan el recuerdo de los acantilados de Llanes.

Rodrigo de la Calle presenta “Pannacotta de melón y albaricoque”

Pannacotta de melón y albaricoque / Redacción

Rodrigo se presenta con una pannacotta que respira verano, donde el melón y el albaricoque aportan jugosidad y aroma, y la textura envuelve el paladar en una despedida fresca y estacional.

Programación en Bodega de Mora

La experiencia se vivirá en los jardines de la Bodega de Mora (El Puerto de Santa María) y se amenizará con música en directo e irá acompañada de un maridaje con una selección de vinos de Jerez de Osborne y los vinos de Rioja de Bodegas Montecillo, que convertirán el menú en un viaje inolvidable. “Saborea Osborne. 7 décadas, 7 bocados” podrá disfrutarse todos los miércoles, jueves y viernes del mes de agosto de 2026.

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