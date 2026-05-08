iLERNA es reconocida como mejor centro de FP en modalidad presencial y referente en online, según el primer FP Ranking

iLERNA ha sido reconocida como mejor centro de FP en modalidad presencial y es referente en modalidad online, según las conclusiones del primer ‘FP Ranking’ publicado por Emagister en colaboración con Hamilton Global.

Según informó, los indicadores de este primer estudio, que han evaluado y analizado las principales instituciones que ofrecen FP de grado medio y superior, han avalado la trayectoria del Grupo iLERNA, con sede central en Lleida y una red de 12 centros presenciales en España, distribuidos en principales capitales, como Madrid, Sevilla y Valladolid, entre otros.

El análisis de este primer ranking destaca que iLERNA ha proyectado un perfil sólido y equilibrado, apoyado en puntos fuertes como una experiencia formativa bien valorada por parte de los alumnos, una propuesta con capacidad de atracción y un acompañamiento cercano a lo largo del itinerario del estudiante.

Tanto la institución, su metodología y su campus y aula virtual han sido valorados con altas puntuaciones por parte de los encuestados. Asimismo, por familias de ciclos formativos, iLERNA ha sido destacada en materias como Seguridad y Medio Ambiente, donde es líder, seguido de programas relacionados con Hostelería y Turismo, Imagen y Sonido, Servicios Socioculturales, Comercio y Marketing y Educación y Obra Civil.

En cuanto a satisfacción global con este centro, el 86% de los encuestados ha respondido que este centro cumplió o incluso superó mucho sus expectativas. El centro indicó qu este posicionamiento refuerza el papel de iLERNA como actor "clave" en el sistema educativo, con un modelo centrado en la calidad formativa, la innovación pedagógica y la orientación al desarrollo profesional del alumnado.

Demanda creciente

Este primer estudio de calidad y satisfacción se ha llevado a cabo para ofrecer una evaluación del posicionamiento de los centros de FP ante el crecimiento que ha tenido la demanda en España y el interés del alumnado cada vez mayor por estas opciones educativas para encarar su futuro laboral.

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