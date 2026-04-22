Los restaurantes Crep Nova se alían con la firma de huevos camperos Cobardes y Gallinas para su proyecto NOVA
Servimedia
La empresa barcelonesa de restauración Crep Nova ha extendido a Madrid su modelo gastronómico tras más de cuatro décadas de trayectoria, una red de más de diez restaurantes en la capital catalana y una identidad de marca construida sobre la calidad del producto y una experiencia pensada para el cliente bajo el nombre NOVA by Crep Nova.
Desde su local en la calle Eloy Gonzalo, en pleno barrio de Chamberí de Madrid, Crep Nova impulsa su posicionamiento en Madrid en torno a la Nova 15 —su pizza más emblemática con huevo y jamón ibérico— y a una nueva colaboración con Cobardes y Gallinas concebida para generar notoriedad, conversación y conexión cultural. Bajo el mensaje “Hemos llegado a Madrid con un par de huevos”, la marca impulsa una campaña de lanzamiento para conectar con nuevas audiencias urbanas en un momento clave para su crecimiento.
La alianza con Cobardes y Gallinas, firma especializada en huevos camperos de gallinas criadas en libertad, refuerza además el sentido de la campaña desde el propio producto. Reconocida por su apuesta por la calidad y por su presencia en restaurantes de referencia del panorama gastronómico, como DiverXO, El Invernadero o Molino de Urdániz, la marca se incorpora a este lanzamiento como un socio coherente con el universo de Crep Nova y con la voluntad de poner en valor el ingrediente dentro del relato de campaña.
Para Arturo Longhi, socio de Crep Nova, la llegada a Madrid representa un paso muy importante para Crep Nova y querían hacerlo de una manera coherente con su identidad. “NOVA by Crep Nova resume muy bien lo que queremos construir: una experiencia de marca reconocible, con personalidad, y con una propuesta que va más allá del producto. La colaboración con Cobardes y Gallinas nos ha permitido trasladar esa visión con un lenguaje muy alineado con lo que somos”.
La campaña se completará con la colaboración de Lydia Lady, Leire Ortiz y Javier y Álvaro Sánchez, entre otros, y con una pieza audiovisual en formato FOOH (Fake Out Of Home), concebida para amplificar el lanzamiento en entornos digitales y extender su alcance entre nuevas audiencias urbanas.
- El Gobierno plantea pagar la pensión de viudedad a las parejas de hecho no registradas si tienen hijos en común
- Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
- Sanidad amplía la 'prueba del talón', el cribado de cáncer de colon y el acceso a la fecundación 'in vitro' en fallo ovárico prematuro
- Barcelona busca el fin de los grandes atascos en hora punta: reformulará sus cinco accesos con clones digitales
- Catalunya busca 30.000 jóvenes para suplir la jubilación de funcionarios 'boomers': 'En una empresa ganaría más, pero por conciliación y motivación me renta más la Administración
- El hospital Vall d'Hebron identifica una 'señal clara de correlación' entre la exposición a un pesticida y el cáncer de colon en jóvenes
- Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
- El Gobierno diseña un plan de choque en Catalunya para desencallar los expedientes de 46.500 migrantes por vía ordinaria antes de verano