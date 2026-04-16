Mery Vega de Seoane, Ana Cristina Portillo, Chitina Oriol y Sally Hambelton participan en la colaboración de Guáimaro y Algo de Jaime, en homenaje a Jaime Martínez Alonso

Hay miradas que ven el mundo de una forma única, y la de Jaime Martínez Alonso ha sido, sin duda, una de ellas. Tras su triste partida el pasado 26 de marzo, la familia de Jaime y Guáimaro continúan con su legado a través de una exclusiva colaboración que está disponible en Guáimaro a partir del 14 de abril.

Este proyecto nace con el objetivo de continuar con la misión que Jaime inició: poner en valor las inmensas capacidades de las personas con autismo y demostrar que el talento es capaz de trascender cualquier barrera, reivindicando que el arte no entiende de etiquetas, sino de pura expresión. Hoy, la lucha de Jaime cobra más sentido que nunca y, a través de esta colaboración, propone precisamente lo que el nombre de su marca indica: Algo de Jaime.

El icónico dibujo de la cebra, uno de los animales más representativos de la obra de Jaime, es el hilo conductor de esta colaboración. Utilizando este motivo como protagonista de sus diseños, grandes figuras del panorama creativo han intervenido algunas de sus piezas para esta unión tan especial.

Entre las creaciones destaca el trabajo de Sole Alonso, madre de Jaime, quien ha confeccionado un espectacular traje de novia utilizando tela con estampado de cebra. A esta creación única le acompañará un exclusivo ramo diseñado por la florista Sally Hambleton.

La colección continúa con las creaciones de Mery Vega de Seoane (El Atelier Pottery), que ha aportado su maestría ceramista con un juego de pendientes, brazalete y colgante, mientras que Ana Cristina Portillo ha diseñado un elegante pañuelo de seda con el motivo de la cebra. Por su parte, Chitina Oriol (Dorantes Harness), firma de referencia en marroquinería artesanal, suma a esta colaboración el complemento perfecto, junto a las joyas de Susana Cruz (Suma Cruz) y los diseños de Ynes Suelves.

Además de prendas y accesorios de moda, la colaboración se adentra en el universo del interiorismo con una cuidada selección de piezas decorativas. La reconocida artista Danae Marín (Can Betelgeuse) iluminará el espacio con una lámpara de limones San Vicente Manises. María Ibáñez (Llamative) propone el toque perfecto para nuestro hogar con un set de cojines en blanco y negro elaborados con textiles del altiplano de Perú junto a las laminas creadas por Teresa Pérez Baró. Para completar esta colección, Andrea Mardones (Vila Hermanos) ha diseñado una vela con forma de cebra y Tessa Fernández Durán un exclusivo papel pintado de cebras. Como broche de oro final, Brucs ha creado una mesa de madera de olivo y un gran espejo para el escaparate de primavera de Guáimaro en el que esta colección estará expuesta.

Productos Algo de Jaime / Redacción

La presentación de esta colaboración contó con la participación de numerosos rostros conocidos como Gena West, Paloma Blanc, Tessa Fernández Durán, Mery Rodríguez y Marta Barroso, quienes se han sumado para apoyar el arte como lenguaje universal capaz de conectar, emocionar y transformar miradas.

Noticias relacionadas

También estarán a la venta algunas de las piezas más especiales de Algo de Jaime, una pequeña selección del maravilloso legado que Jaime Martínez Alonso ha dejado en el mundo. Estas piezas capturan la esencia más pura de su universo creativo y representan una oportunidad única para atesorar un fragmento de su inconfundible forma de mirar la vida, apoyando al mismo tiempo la misión que impulsa el proyecto que Jaime comenzó con Algo de Jaime.