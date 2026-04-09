Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránPedro SánchezEncuesta GESOPOso CachouFeijóoTrumpJair DomínguezSueldo profesorCatalunyaRaval CupraRenta 2025MascotasFlores abrilShakira
instagramlinkedin

Adeslas lanza una acción divulgativa con respuestas ágiles a dudas habituales de salud

'Adeslas Te Aconseja' nace bajo el lema “¿Tienes un minuto para tu salud?”

Una imagen de la sede de SegurCaixa Adeslas.

Una imagen de la sede de SegurCaixa Adeslas. / EFE

Redacción

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En un mundo donde el tiempo escasea y la salud es más importante que nunca, las empresas con vocación preventiva deben adaptarse al ritmo acelerado de la vida actual. Pensando en este contexto, nace ‘Adeslas Te Aconseja’, una iniciativa divulgativa diseñada para responder rápidamente a las dudas más habituales sobre bienestar y prevención, de la mano de prestigiosos profesionales del cuadro médico de Adeslas.

Este nuevo proyecto ofrece contenidos de alta calidad, breves y concisos, disponibles libremente en la web ‘Adeslas Te Aconseja’. Los materiales están enfocados en transmitir habilidades y conocimientos rigurosos y veraces, fomentando el autocuidado y la prevención de enfermedades.

Cada quince días se incorporan nuevos temas a la página, entre los que ya se pueden encontrar:

•        Beneficios de la dieta antiinflamatoria

•        Cómo prevenir tapones en los oídos

•        ¿Es saludable saltarse el desayuno?

•        Autoexploración y cáncer de mama

•        ¿Los niños se acostumbran a estar en brazos?

•        Vídeo sobre ejercicio físico saludable

Todos estos recursos, prácticos y basados en evidencia científica, tienen como objetivo impulsar el autocuidado, la prevención y la promoción de la salud.

Noticias relacionadas

Según Santiago Ruiz de Aguiar, director Asistencial de Salud de SegurCaixa Adeslas, “los expertos en comunicación digital aseguran que los contenidos visuales se procesan con gran rapidez. A través de artículos breves y vídeos cortos, queremos acercar información sanitaria rigurosa a más personas y contribuir a fomentar el autocuidado”.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Modi anuncia el encendido del reactor nuclear más avanzado de la India tras años de fallos
  2. Arabia Saudí y otras petrodictaduras del Golfo ayudarán a Paramount a hacerse con el control de Warner Bros.
  3. Los endocrinólogos alertan de hasta tres años de retraso en el diagnóstico de la 'enfermedad del cortisol
  4. Una testigo alertó en el CAP de que el padre del bebé maltratado fue agresivo con él
  5. El Supremo confirma que un extrabajador del metro de Barcelona sufre una incapacidad total por el amianto
  6. Sant Pau, primer hospital de Catalunya en recambiar la válvula mitral del corazón con una cirugía mínimamente invasiva
  7. Trump anuncia una prórroga de dos semanas en su ultimátum a Irán
  8. Crioablación, así es la técnica mínimamente invasiva con resultados similares a la cirugía en pequeños tumores de riñón

Espadaler pide 35 fiscales a Peramato para Catalunya y firma con el CGPJ un convenio para enseñar catalán a los jueces

Espadaler pide 35 fiscales a Peramato para Catalunya y firma con el CGPJ un convenio para enseñar catalán a los jueces

Adeslas lanza una acción divulgativa con respuestas ágiles a dudas habituales de salud

Adeslas lanza una acción divulgativa con respuestas ágiles a dudas habituales de salud

La Cursa El Corte Inglés amplía inscripciones para llegar a los 50.000 corredores y se vuelca con la Fundació Johan Cruyff

La Cursa El Corte Inglés amplía inscripciones para llegar a los 50.000 corredores y se vuelca con la Fundació Johan Cruyff

Quantum Pacific, accionista del Movistar Team y el Atlético de Madrid, compra el equipo español de SailGP

Quantum Pacific, accionista del Movistar Team y el Atlético de Madrid, compra el equipo español de SailGP

Niubó no prevé modificar el acuerdo alcanzado con CCOO y UGT tras reunirse con los sindicatos de la huelga

Niubó no prevé modificar el acuerdo alcanzado con CCOO y UGT tras reunirse con los sindicatos de la huelga

Sanidad se compromete a ampliar el acceso al cribado de cáncer de mama desde los 45 hasta los 74 años

Sanidad se compromete a ampliar el acceso al cribado de cáncer de mama desde los 45 hasta los 74 años

Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Ucrania celebra la reapertura de Ormuz y pide forzar también a Rusia a un alto el fuego

Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Ucrania celebra la reapertura de Ormuz y pide forzar también a Rusia a un alto el fuego

Crítica de 'Incontrolable': Una película más o menos didáctica y esperanzada sobre el síndrome de Tourette

Crítica de 'Incontrolable': Una película más o menos didáctica y esperanzada sobre el síndrome de Tourette