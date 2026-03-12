El grupo hotelero de Barcelona By Salomon expande su modelo Casa Teva con una apertura en Sevilla

By Salomon Hospitality, la gestora hotelera de Barcelona liderada por los hermanos Harry y Toni Serra Moreno, acelera la expansión de Casa Teva, una de sus marcas insignia, con la apertura de Casa Teva Rooms Sevilla. La iniciativa refuerza la presencia de la compañía en uno de los principales destinos urbanos del mercado español.

Casa Teva es es un nuevo concepto de establecimiento urbano que explora formatos de alojamiento más cómodos y flexibles, con el check in sin recepción, adaptados a nuevas formas de viajar. Situado en el casco antiguo de la capital andaluza, en el entorno histórico de la antigua judería, Casa Teva Rooms Sevilla dispone de 20 habitaciones y está situado a pocos pasos del Palacio de Dueñas, la catedral, la Giralda o los Reales Alcázares.

Esta inauguración supone la tercera apertura de Casa Teva, que ya cuenta con establecimientos operativos en Barcelona y Lisboa.

“Casa Teva Rooms nace como una propuesta orientada a un viajero que busca propuestas bien ubicadas, con identidad y con una experiencia de estancia cómoda y eficiente”, señaló Harry Serra, cofundador de By Salomon Hospitality.

By Salomon Hospitality planea nuevas aperturas en Granada, Sitges (Barcelona) y en Tamariu (Costa Brava), dentro de un despliegue que, junto al establecimiento sevillano, representará una inversión de 28 millones de euros.

By Salomon Hospitality cuenta en la actualidad con más de 20 establecimientos que suman más de 1.000 habitaciones bajo sus distintas marcas, entre los que figuran DOT Madrid, Camila Hostel Valencia, Hotel Arco, Honest Sevilla, Honest Granada, Palacio Pinello y el emblemático hotel de lujo Finca Victoria, localizado en Begur (Costa Brava). A esta lista se suma la cartera internacional con Honest Budapest o Gravity Oporto, entre otros.