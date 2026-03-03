Vodafone y la Junta de Andalucia impulsan la digitalización de los servicios públicos con comunicaciones resilientes e inteligencia artificial

Inclusión digital con los Puntos Vuela

Vodafone, en colaboración con la Junta de Andalucía, ha completado la dotación de equipamiento tecnológico en 260 Puntos Vuela distribuidos por toda la comunidad autónoma por un valor integral de 7,74 millones de euros en dos adjudicaciones.

Este despliegue tecnológico incluye portátiles, tablets, impresoras 3D de sobremesa, gafas de realidad virtual o drones educativos, entre otros, lo que permite a los andaluces acceder y experimentar con tecnologías emergentes como la realidad virtual, la impresión 3D, la robótica, la inteligencia artificial y soluciones IoT, consolidando estos espacios como nodos clave para el impulso de la capacitación digital y la innovación, especialmente en entornos rurales. Vodafone, además, ha impartido formaciones sobre el uso de estas tecnologías a los Agentes de Innovación Local, personas claves en el éxito del modelo implantado por Junta de Andalucía.

Emergencias y comunicaciones resilientes

Las emergencias y catástrofes naturales acaecidas durante el último año han evidenciado el papel crítico de las comunicaciones y la tecnología en la gestión de crisis. Vodafone ha mantenido una estrecha coordinación con la Junta de Andalucía durante las últimas situaciones de emergencia, proporcionando visibilidad sobre las zonas más afectadas por los temporales, identificando áreas con posibles dificultades para la recepción de alertas ES-Alert, facilitando al Puesto de Mando Avanzado la toma de decisiones, priorizando la recuperación del servicio en poblaciones aisladas y agilizando la restauración de comunicaciones con el respaldo institucional.

Inteligencia artificial al servicio de lo público

Vodafone y la Agencia Digital de Andalucía, entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas, están desarrollando pilotos sobre diversos casos de uso basados en inteligencia artificial, con aplicaciones de alto impacto para la gestión pública y la protección del territorio:

Detección temprana de incendios forestales : mediante sensores instalados en los bosques que aprenden el comportamiento ambiental del entorno —incluyendo la composición de gases— y generan alarmas proactivas desde las primeras fases de combustión, reduciendo drásticamente el tiempo de detección.

: mediante sensores instalados en los bosques que aprenden el comportamiento ambiental del entorno —incluyendo la composición de gases— y generan alarmas proactivas desde las primeras fases de combustión, reduciendo drásticamente el tiempo de detección. Detección de infracciones urbanísticas : en colaboración con la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, la IA analiza imágenes satelitales presentes y pasadas para identificar parcelaciones o construcciones ilegales en el territorio, con innumerables aplicaciones en diversas áreas de gestión.

: en colaboración con la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, la IA analiza imágenes satelitales presentes y pasadas para identificar parcelaciones o construcciones ilegales en el territorio, con innumerables aplicaciones en diversas áreas de gestión. Comunicaciones soberanas con IA: una solución que pone a disposición de los empleados públicos asistentes basados en inteligencia artificial soberana, accesibles desde sus dispositivos móviles, para la mejora de los procesos de trabajo diarios.

La colaboración con la Junta de Andalucía constituye un referente en la digitalización de los servicios públicos en España, combinando conectividad de última generación, inclusión digital territorial, resiliencia ante emergencias e innovación basada en inteligencia artificial al servicio de los ciudadanos andaluces Teresa Llamas — Directora de sector público de Vodafone Empresas,

Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas, pone de manifiesto que: "La digitalización en Andalucía es ya una realidad que genera impacto social y económico. Hemos consolidado la mayor red WiFi pública de Europa como herramienta de cohesión territorial y los Puntos Vuela como espacios de inclusión digital. Nuestra Red Digital de Emergencias (REJA) es un pilar de resiliencia ante cualquier situación crítica. Todos estos proyectos nos posicionan para liderar el futuro digital”