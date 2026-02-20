Indra Group abre su ecosistema de proveedores y socios tecnológicos a las empresas catalanas

El director de Compras de Indra Group, Alberto Sosa, ha anunciado la apertura del ecosistema de proveedores y socios tecnológicos de la compañía, identificando las áreas específicas de interés y las oportunidades que puede implicar para las empresas catalanas, en el marco de la jornada “Cómo participar en el ámbito de la defensa”, organizada por Foment del Treball, en colaboración con el CNI-ONS (Oficina Nacional de Seguridad), Indra Group y Aeros.

Sosa ha destacado que “Catalunya es un área de expansión para Indra, lo que implica impulsar a su tejido local aún más. La dualidad de las tecnologías abre oportunidades extraordinarias para las empresas que están diversificando su actividad y les da la oportunidad de reconvertirse en un momento de fuerte crecimiento del sector de la defensa”.

La jornada, a la que han asistido 70 compañías catalanas, tenía como objetivo ofrecer las claves para que las empresas se preparen y cumplan con los requisitos que les permitan competir en este ámbito.

Barcelona, segunda ciudad en número de proveedores

Indra Group cuenta en Catalunya con una amplia red de más de 350 proveedores muy diversos que contribuyen a todos sus negocios y Barcelona es la segunda ciudad en número de proveedores de la compañía en España.

Las alianzas cerradas en 2025 con la empresa de automoción Ficosa y la empresa de ciberseguridad Sirt son un buen ejemplo de esa colaboración con empresas catalanas que, viniendo de otros sectores, ya colaboran con Indra en Defensa. Ese es también el caso del Barcelona Supercomputing Center–Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), referente en una tecnología de marcado carácter dual.

Con más de 130 proveedores que trabajan directamente en Defensa, Catalunya se ha convertido en un importante polo tecnológico para Indra gracias al alto nivel de sus startups, universidades y centros de investigación. Su red cuenta ya con empresas y entidades ligadas al sector espacial, la ciberseguridad y tecnologías de uso dual, como puede ser la supercomputación, tecnologías ópticas o de comunicaciones avanzadas, de enorme valor y potencial de futuro.

3.000 profesionales en Catalunya

Indra tiene 12 centros de trabajo y 3.000 profesionales en Catalunya, donde la compañía ha desarrollado proyectos tecnológicos de referencia mundial como la T-mobilitat, una referencia clave para que Indra haya ganado el contrato con Transport for London para gestionar los sistemas de venta y control de accesos de toda la red de transporte público de Londres.

Noticias relacionadas

La jornada, en la que también intervino el Jefe de la Oficina Nacional de Seguridad, contó este jueves con el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, en la inauguración, y el presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de Foment del Treball Nacional.