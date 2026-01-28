Glocally consolida su estrategia de crecimiento en Cataluña con la incorporación de Matías Mateu como Business Lead

Esta incorporación potencia, por tanto, la propuesta de servicio de medios que Glocally ofrece ya desde Barcelona a clientes nacionales con necesidades regionales como Leroy Merlin, Casa Batlló, Kiabi, Goiko Grill o STIHL, entre otros. Glocally representa una tipología de agencia de medios diferencial gracias a una red propia de 9 oficinas en España, un equipo humano senior altamente especializado y tecnología propietaria diseñada ad hoc para cubrir las necesidades de los clientes de la agencia.

Soluciones basadas en datos como Last Mile® y Audience Equalizer, junto a las principales fuentes de la industria, permiten desarrollar estrategias de medios más precisas, eficaces y alineadas con sus objetivos de negocio. Todo ello desde un modelo dual de agencia, capaz de responder tanto a necesidades regionales como a campañas de alcance nacional.

La llegada del nuevo Business Lead responde a esta visión autoexigente y alineada con la evolución de la industria. Con más de 30 años de trayectoria en el sector y una amplia experiencia con clientes de diferentes categorías, Mateu aporta liderazgo, conocimiento del mercado y una mirada estratégica alineada con la forma de trabajar de Glocally. Desde Barcelona, contribuirá a fortalecer la propuesta de valor de la compañía y a impulsar nuevas oportunidades de crecimiento. Este refuerzo se completa con la incorporación de Chiara Santafé como Media Planner, quien también se suma al equipo de Barcelona.

“Me incorporo al equipo de Glocally en Barcelona con el objetivo de impulsar el crecimiento del negocio, desarrollando relaciones a largo plazo con los anunciantes y apoyándonos en datos y tecnología para construir estrategias de medios eficaces. Desde Barcelona, el foco estará en potenciar las relaciones con nuestros clientes actuales y en generar nuevas oportunidades, aportando valor en un entorno de comunicación cada vez más segmentado y que requiere mayor especialización”, señala Mateu.

Este movimiento forma parte de una hoja de ruta clara: “Matías nos ayudará a profundizar en nuestra apuesta por Cataluña, uno de los mercados más importantes de España, con grandes marcas de identidad catalana y alcance nacional e internacional". Fran Ares Torres — director de Glocally

A una propuesta ya consolidada, basada en dar servicio a grandes anunciantes nacionales con presencia en la región, queremos sumar ahora a grandes clientes catalanes. Contamos con equipo, visión estratégica, tecnología y herramientas, y con este refuerzo de liderazgo estamos preparados para ofrecer una nueva alternativa en medios a las principales marcas del mercado catalán”.